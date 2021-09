Podzimní hnojení, které ochrání rostlinu před budoucími mrazy: Toto pomůže!

Sklizní zahradníkův rok nekončí. Rostliny jsou po dlouhém jaru a létu vyčerpané a půda postrádá živiny. Ty bychom jí měli dodat ještě před zimou. Jak správně provést podzimní hnojení?

Na podzim hnojíme ze dvou důvodů. Vracíme půdě živiny a připravujeme rostliny k lepšímu přezimování. Jaký je postup?

Zásobní hnojení

Tímto hnojením se do půdy dodávají prvky jako je fosfor, draslík a vápník. Rostliny tyto živiny potřebují a během vegetačního období je postupně z půdy odebírají. Podzim je ideálním obdobím, jak je do zeminy znovu dodat. Během zimy se z hnojiva živiny uvolní a půda bude připravena na další sezónu. Po sklizni nejdříve odstraňte zbytky rostlin. Pokud jsou zdravé, uložte je do kompostu. Jsou-li napadené chorobami nebo škůdci, spalte je nebo je vyhoďte do popelnice. Můžete vyzkoušet tři typy zásobního hnojení.

Organická přírodní hnojiva. Zdroj: alicja neumiler/Shutterstock.com

Zelené hnojivo

Na prázdné záhony můžete vysít tzv. zelené hnojivo. Mezi to patří například hořčice, vojtěška nebo řepka. Rostliny nechte vytvořit dostatečné množství zelené hmoty. Poté je pokoste a půdu hluboce zryjte. Na záhoně je také můžete nechat přes zimu. Vlivem mrazu a sněhu odumřou. Na jaře je pak jednoduše zapracujete do půdy. Zelené hnojení nahrazuje maštalní hnůj a slouží jako aktivátor půdních organismů, které všestranně zvyšují její kvalitu. Můžete ho použít na všechny záhony na zahradě.

Organická přírodní hnojiva

Pod těmito hnojivy si představte klasický hnůj. Můžete použít kravský, koňský a slepičí. Dnes jsou k dostání tato hnojiva i v granulované formě, nemusíte se tedy bát, že by vám hnůj v domě zapáchal. Hnojiva nejlépe kombinujte. Organická hnojiva nedodají pouze živiny, ale také zvyšují obsah humusu a úrodnost. Do půdy zapracujte 2 kila na metr čtvereční.

Anorganická hnojiva

Půdě můžete dopřát i granulovaná anorganická hnojiva. Na podzim aplikujte především draslík a fosfor. Díky draslíku si rostliny vytvoří silný kořenový systém a odolnost vůči houbovým onemocněním.

Anorganická hnojiva. Zdroj: Maria Evseyeva/Shutterstock.com

Příprava na přezimování

Na podzim byste měli připravit vytrvalé rostliny na zimu. Mezi ně patří konifery, trávníky, růže a stálezelené keře. S aplikací hnojiv nemusíte otálet. Srpen je ideálním obdobím. Nejdřív půdu prokypřete a poté aplikujte hnojivo. Trávník pohnojte podzimním trávníkovým produktem s vyváženým poměrem živin a větším obsahem draslíku. Konifery ošetřete hnojivem na jehličnany. Stálezelené keře a růže univerzálním podzimním hnojivem.

Dodání vápníku

Jednou za 4 roky byste měli do půdy zapracovat i vápenec. Nejlepší formou je vápenec dolomitický, který se uvolňuje postupně. Snižuje kyselost půdy a pomáhá například proti skvrnitosti jablek. Vápenec aplikujte rozhozem před rytím nebo poprášením na trávník.

Zdroje: www.urobsisam.zoznam.sk, www.nasezahrada.com, www.www.ceskestavby.cz