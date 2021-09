Když namícháte rostlinám správné hnojivo nyní, ochráníte je před mrazy v zimě

Podzimní hnojení je důležitou součástí práce na zahradě, která se vám rozhodně odvděčí v následujícím roce. Draslíkem například snížíte riziko ničení mrazem!

Sezona nám pomalu, ale jistě končí a my bychom už měli přemýšlet nad tou následující. Konec sezony nám sice klepe na dveře, ale to neznamená, že si hodíme nohy na stůl a začneme odpočívat až do jara. Naopak! Teď začíná ta pravá řehole v podobě přípravy na další plodný rok! Je potřeba připravit zahradu tak, abyste se zase mohli těšit z hojné úrody a kochat se krásou rozkvetlých keřů, stromů a květin.

Půda je po likvidaci plodících rostlin ochuzená o spoustu živin a látek. To, co si z půdy rostliny vzaly, je potřeba opět půdě navrátit. Některé rostliny zůstávají přes zimu pod zemí, tak jim to pojďte trochu usnadnit.

Hnojení na podzim – dobrá varianta

Hnojit na podzim se vyplatí z mnoha důvodů. Pokud přihnojíte v tento čas, do půdy se budou dostávat živiny a prospěšné látky pomalu přes celé zimní období. Což je přesně to, co chceme.

Můžete hnojit ze dvou důvodů. Buď chcete připravit půdu na nadcházející sezonu tím, že jí dodáte veškeré potřebné živiny, nebo chcete připravit vaše rostliny na přezimování.

Na podzim jsou pro hnojení vhodná hnojiva bohatá na draslík. Zdroj: Singkham / Shutterstock.com

Co by hnojivo mělo obsahovat?

Hnojivo, které byste měli použít, se liší od ostatních zejména tím, že obsahuje velmi malé množství dusíku a naopak větší množství draslíku.

Fosfor – důležitý prvek ve výživě rostlin, který rostliny přijímají převážně kořeny. Pro podzimní hnojení není až tak důležitý.

Draslík – nejdůležitější prvek ve výživě rostlin. Jeho nedostatek se projevuje pokroucenými listy nebo černáním listů. Na chuti plodin je nedostatek draslíku také znát!

Železo – se podílí na tvorbě chlorofylu a bílkovin, proto je pro rostliny velice podstatným prvkem. Pokud ho má rostlina málo, projeví se žloutnutím listů. Tento jev se nazývá chloróza.

Hořčík – prvek, který se také podílí na tvorbě chlorofylu. Jestli rostlina hořčíkem strádá, na listech začnou praskat chloroplasty, což se projeví hnědými a žlutými skvrnkami.

Hnůj patří mezi oblíbená organická hnojiva. Zdroj: Ian Francis / Shutterstock.com

Máte k dispozici hnůj? Šup s ním na záhon!

K podzimnímu hnojení se dá použít i hnůj. Jak koňský, tak kravský. A jestli máte i slepice, hoďte navrch ještě slepičince! Připravíte půdě super koktejl!

Hnůj se dá sehnat i granulovaný (i ty slepičince), ale jestli se ve vašem okolí nachází stáj nebo kravín, udělejte si tam procházku a pár kilo hnoje si přineste domů.

Přezimování rostlin

Trvalky na zahradě zůstávají i přes zimu a uznejte, že někdy to nemusí být úplný med. Nezapomeňte, že se musíte věnovat i trávníku! V létě jste rostlinám dodávali spoustu dusíku, což je pochopitelné, ale v zimě je dusík pro rostliny nebezpečný, proto musíte rostlinám a půdě dodat i další živiny, které je před mrazem uchrání.

Podzimní hnojení. Zdroj: Krasula/Shutterstock.com

Příprava půdy před hnojením

Poté, co sklidíte své úspěchy, odstraňte ze záhonů všechny zbytky rostlinek a plodů (hoďte je do kompostu, pokud ho vlastníte), řádně půdu prokypřete (při rytí přidejte do půdy hnůj).

Budete-li používat zakoupené granuláty, odměřte požadované množství, poházejte po záhonu, prokypřete, ať se dostane granulát do půdy a zalijte.

