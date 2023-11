S příchodem podzimu sklízíme poslední výpěstky a těšíme se na zimu, že si alespoň trochu odpočineme. Ale pozor, je celá řada prací, na které by se nemělo zapomínat a rozhodně by se neměly odkládat na jaro. Ušetříte si tak spoustu práce a prodloužíte zasloužený odpočinek.

Česání trávníku

Trávník je dobré před zimou vyčesat, odstranit zbytky travin a mechu. Dojde tak k jeho provzdušnění a lepšímu odnožování travin zjara. Můžete ho také pohnojit hnojivy určenými pro podzimní výživu trávníků a v případě značné tvorby mechu vápnit, pro úpravu pH půdy.

Úklid listí

Podzim je ve znamení opadu listů ze stromů. Právě v listopadu je intenzita největší a země se pokrývá pestrobarevným kobercem. Je to sice nádhera, ale ve většině případů není vhodné spadané listí ponechávat na zemi. Mnoho škody dovede napáchat na trávníku, v trvalkovám záhonu a zejména ve skalce. Jediným místem, kde můžete napadané listí nechat, nebo ho i případně přidat, jsou skupiny opadavých listnatých keřů nebo partie s rododendrony. Zde dokonce poslouží jako zimní ochrana.

close info Ludmila Dušková zoom_in Spadané listí umí v záhonech napáchat velké škody.

Zazimování skalky

Pokud jde o skalku, tak i počátkem podzimu, kdy jsou denní teploty ještě poměrně vysoké, dovede spadané listí velmi škodit. Ještě horší situace nastává po úplném opadu později na podzim, kdy vrstva zvlhlého rozmočeného listí vytvoří neprodyšný kryt.

Skalku tvoří především jemné drobné rostlinky, většinou vysokohorského původu. Adaptované jsou na úplně jiné podmínky a naše zimy nesnášejí nejlépe. Octne-li se jemný keřík pod pokličkou z listí, často odumírá. Ve velkém nebezpečí jsou zejména stálezelené skalničky, kterým se předčasně ukončí vegetace. Obecně jsou pod napadaným listím ideální podmínky pro rozvoj houbových chorob a škůdců. Udržuje se zde vyšší teplota a vlhkost a je tu i velký nedostatek vzduchu. Listí se později rozkládá a hnije, což je pro skalničky úplná katastrofa a často shnijí také.

Pečlivě proto listí ze skalky shrabujte či sbírejte, nepoužívejte ho jako zimní kryt.

close info Shutterstock zoom_in Skalku je nutné před zimou důkladně očistit od spadaných listů.

Přijde-li v zimě obleva, je nebezpečí vyhnití stejné jako na podzim. Některé druhy, např. lewisie, kaktusy, hořce atd. je však třeba chránit nejen před listím, ale i před sněhem, a to po celou zimu. Velmi vhodné jsou tabulky skla podložené kameny. U druhů, jako jsou okrasné traviny, některé rozchodníky, dryádky aj. je vhodné vytvořit kryty z polystyrénových bedýnek, které jsou ideální ochranou proti vlhkosti, případně vodě z tajícího sněhu. Skalničky jsou obvykle odolnější proti chladu, protože mnohé z nich pocházejí z chladnějších horských oblastí. Hrozí-li však holomrazy, můžete jako ochranu použít větévky smrku šikmo zapíchané nebo položené v jedné vrstvě. Nejdůkladněji bude třeba zakrýt skalku na jižní straně, protože zde může část zimy skalničky ohrozit silné slunce. Právě tady se osvědčuje zakrytí rostlin chvojím.

Většina vytrvalých druhů, např. často na skalce pěstované nízké cibuloviny – krokusy, ocúny, snědky, tulipány, narcisy, modřence aj., se na zimu zatahuje a na jaře opět vyraší. Seřezejte všechny zbylé odkvetlé části těsně nad zemí a podle potřeby ještě přikryjte smrkovými větvičkami. Nepoužívejte kryt z textilie, protože nepropouští tolik světla, kolik skalničky v zimním období potřebuji. Díky přírodní přikrývce květinám na jaře tající sníh nemůže ublížit.

Pokud je skalka již dobře zapojená a rostou v ní okrasné dřeviny, je nutné pamatovat na jejich zálivku i v zimním období. Rostliny trpí mnohem častěji nedostatkem vláhy než mrazem.



Rytí

Pokud hodláte zrýt záhony, rozhodně to neodkládejte na jaro. Když počasí dovolí a půda není zamrzlá, můžete tak činit až do listopadu. Současně zarývejte chlévský hnůj nebo kompost. Hrubá brázda, která vznikne, by měla přes zimu dostatečně promrznout. Půda se zásobí kyslíkem, omezíte výpar vody a ještě se důsledným zrytím zbavíme velké části nežádoucích plevelů.

close info Shutterstock zoom_in S rytím rozhodně nemusíte čekat na jaro.

Hnojení

Také hnojení okrasných i ovocných dřevin je lepší provést již na podzim. Volte hnojiva draselná a fosforečná, která podpoří vyzrávání pletiv u rostlin, kvalitní násadu plodů a zlepšení jejich kvality.

Pokud vápníte, je vhodné rozhodit mletý vápenec minimálně jednou za 3 až 4 roky. Nevápněte však současně s použitím chlévského hnoje.

