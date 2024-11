Podzim je pro zahradníky období, kdy mají plné ruce práce. Patříte mezi ně? Pak jednu z běžných činností byste měli teď vynechat. Jakou?

Prořezávání stromů a keřů patří mezi (ne)oblíbené podzimní práce všech majitelů pozemků. O to víc je šokující tvrzení světového odborníka na zahradu – Mikea McGratha – že podzimní prořezávání dřevin je hloupost. Proč? „Prořezávání má podpořit růst, květenství a plodnost stromů. Jenže když to uděláte pár týdnů před zimou, spousta dřevin se z toho zásahu nemusí vzpamatovat a jde do mrazivého počasí notně oslabena,“ říká odborník.

Autor videa, Botur, vám o řezu řekne skoro všechno. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Dejte pozor na vlhkost

Pokud se vám podařilo velké prořezávání odložit na pozdější dobu, kdy z vašich dřevin opadá listí a budou spát, jen tím získáte. Ovšem, ale i tento úkon potřebuje mít řadu „bezpečnostních opatření“, aby se celá operace neminula účinkem.

Jaké zásady byste tedy měli dodržovat? „Na prořezávání si vyberte suchý a pokud možno alespoň trochu slunečný den. V žádném případě se do toho nepouštějte za vlhkého počasí, protože toto klima jen nahrává šíření mikrobů a riziku infekce,“ varuje odborník. Podle něj také záleží nejen na počasí i typu řezu. Pokud je zákrok na dřevině proveden „za sucha“ a čistě, daleko rychleji se zahojí.

close info Profimedia zoom_in Podle odborníků je lepší s řezem počkat, až stromu či keři opadá listí.

Jaké nástroje používat

Aby vám šla práce lépe od ruky, potřebujete vhodné nástroje. Na silnější větve jsou nejlepší kovadlinkové nůžky s řezným výkonem až 40 mm. Subtilnější porost upravíte jednoduše – pomocí nůžek se systémem Bypass, které jsou při řezu přesnější.

Máte pocit, že rána po řezu je příliš veliká? Zkuste ji zapilovat pomocí prořezávací nebo motorové pily. Práce na zahradě je hodně fyzicky náročná, proto určitě oceníte jakoukoliv úlevu. Tu vám poskytnou akumulátorové přístroje, které mají nízkou hmotnost, snadno se ovládají a jsou skoro stejně výkonné jako ty klasické, benzínové.

Méně je více

Při prořezávání stromů buďte spíše opatrnější, než razantnější. „Je vždy lepší strom zastřihnout málo, než mu ublížit,“ říká odborník. Proto je lepší zpočátku dělat spíše jen „kosmetické úpravy“ a sledovat, jak po nich dřevina vypadá.

Podle Mikea McGratha je vhodné odstranit nejen přebytečné větve, ale i mrtvé nebo odumírající, které strom jen zatěžují. Pryč by měly jít i větve, které kříží nebo vám vadí při zahradních pracích. Nicméně při ostraňování větvových přebytků buďte opatrní a nezapomeňte, že každý řez je vlastně rána, která bude potřebovat nějaký čas na rekonvalescenci. Proto pracujte s rozumem!

Zdroje: https://ceskykutil.cz, www.ceskestavby.cz