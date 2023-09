Čím osadit truhlíky teď v září? Tyhle květiny ho budou zdobit celý podzim

Truhlíky můžete mít krásně pestré až do konce roku. Stačí, když nahradíte dožívající letničky podzimní výsadbou. Které květiny ještě váš balkon či terasu rozzáří?

Fakt, že se s námi léto již zanedlouho rozloučí, je zpozorovatelný nejen na počasí, ale i na vzhledu a stavu pěstovaných venkovních rostlin. Neznamená to však, že by byl konec vaší okrasné živé výzdoby. I nadále může vaše zahrady, balkóny či terasy zkrášlovat mnoho květin, které vydrží až do počátku zimy. Pokud chcete vytvořit opravdu podzimní atmosféru, můžete vybrané rostliny doplnit okrasnými dýněmi či jinými dekorativními prvky.

Na několik tipů na podzimní osázené truhlíky se podívejte na tomto videu na YouTube (kanál Truhlíkov CZ):

Nastal čas obměny

Koncem léta se zpravidla odkvetlé letničky likvidují a nastává čas je něčím nahradit, aby vám truhlíky neležely až do příštího jara zbytečně ladem. Přichází čas na odolnější druhy, kdy některým nevadí ani větší zima či mráz. Nejprve si naplánujte, které druhy by vyhovovaly právě vám a myslete i harmonicky sladěné barevné odstíny. Z kterých si můžete vybírat?

Vřesy a vřesovce

Přestože se jedná o dvě různé rostliny, jsou si poměrně dost podobné. Obě jsou ideální právě pro podzimní výsadbu a mnohdy přežijí i mírné zimy. Vyžadují pravidelnou zálivku. Druhy vřesů mají oproti vřesovcům drobnější kvítka, která jakoby obalují stonek. Pro vřesovec jsou typické větší květy ve tvaru zvonku a jsou na konci větvičky.

Vřesy můžeme pěstovat venku až do počátku zimy. Zdroj: Sleepyhobbit / Shutterstock.com

Okrasná kapusta

Vaše truhlíky dozajista na podzim rozveselí různé druhy okrasné kapusty, které si můžete opatřit v mnoha odstínech. Bez problémů vám vydrží v dobré kondici po celý podzim a není výjimkou, že neztratí na kráse ani během zimy.

Krásnohlávek neboli drátovec

Rostlina svým vzhledem evokuje stříbrnou drátěnku, a proto se jí také říká drátovec. Zajímavé je, že se vlastně jedná o letničku, která nesnáší mráz, a přesto patří mezi oblíbené dekorační rostliny podzimní výsadby. V případě, že zmrzne, na jejím vzhledu to nic nezmění a vypadá naprosto stejně. Než načne mrznout, vyžaduje občasnou zálivku.

Vaše truhlíky dozajista na podzim rozveselí různé druhy okrasné kapusty, které si můžete opatřit v mnoha odstínech. Zdroj: Nika Art / Shutterstock.com

Chryzantémy

Jestliže si chcete prodloužit sezonu bohatých a barevných květů, volte chryzantémy. Jedná se o oblíbenou podzimní květinu, zvanou též listopadka. Seženete ji v mnoha barevných kombinacích, a dokonce i v žíhaných odstínech. Chryzantémy vyžadují čerstvý vzduch, vlhko a polostín. Vždy před rozkvětem byste jim měli dodat odpovídající živiny ve formě hnojiva.

Macešky

Do podzimních truhlíků lze využít i dvouletky, a to konkrétně macešky. Kvetou v pestré škále barev, od bílé přes žlutou a modrou až po temně vínovo-černou, a to ve velkokvětých i drobnokvětých variantách. Pestrobarevné macešky rozzáří během potemnělého podzimu opravdu každé okno.

