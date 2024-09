Zatímco léto je plné jásavých a sytých barev, podzim zahradu i truhlíky na oknech či balkónech většinou zahalí do temnějších odstínů. I v těchto barvách je ale možné najít krásu, která k tomuto ročnímu období patří. Abyste ale nebyli nemile překvapeni, volte dobře rostliny, které k sobě sesadíte.

Rozhodli jste se vyzdobit si parapet krásnými truhlíky, které mohou na svém místě vydržet až do výměny za vánoční dekoraci? V takovém případě byste měli dodržet několik základních rad, které vám přinesou ještě větší radost z pohledu na okna svého bytu nebo domu.

Vybírejte opravdu pečlivě

Ne všechny rostliny snášejí stejné podmínky, a tak je třeba vědět, které je možné zasadit do jedné nádoby. Když se to podaří, budete mít po celou sezónu radost ze svěžích a zdravě vypadajících rostlin, které se navíc budou báječně doplňovat.

Méně tradiční papričky, astry a břečťan

Chcete-li truhlíky ladit převážně do červené barvy, budou dobrou volbou trochu nezvyklé okrasné papriky, které nyní můžete sehnat na trhu. Co k nim, aby byly spokojené? Bez obav můžete truhlík doplnit krásně zbarvenými astrami, jejichž hvězdicové květy dodají truhlíkům jemnost a romantický nádech. Zelenou barvu v různých odstínech od svěží světlé až do temné pak vaší variaci dodá břečťan, který vydrží téměř jakékoliv podmínky.

Správné rostliny na správné místo

Jestliže zvolíte prvně popsanou kombinaci, měli byste takový truhlík umístit na stinné místo, případně do polostínu a dbát na to, aby humózní substrát, který tyto rostliny potřebují, úplně nevyschnul. Na druhou stranu je ale třeba na dno nádoby umístit kamínky nebo jinou dobře propustnou vrstvu, aby nedošlo k přemokření a zahnívání kořenů.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Vřesy a vřesovce zkrášlí vaše balkóny v chladných dnech.

Macešky se snesou s brslenem

Možná milujete macešky a bez jejich zvídavých kvítků si podzimní truhlíky neumíte ani představit. I to je jedna z možností, jak zkrášlit svůj domov. Vezměte je jako základ, k němuž můžete přidat třeba okrasnou trávu a brslen.

Co tím získáte? Zatímco macešky každého upoutají jemnými barevnými kvítky, okrasné traviny jako je ostřice nebo třeba kostřava dodají truhlíkům další rozměr, kterým je pohyb a pocit rozevlátosti. Brslen pak všechno sjednotí a svojí zdánlivou pevností bude oporou jemnějším obyvatelům truhlíku.

Potřebují kyselejší půdu

Brslen, trávy a macešky společně preferují polostinné až stinné umístění, ale v podzimním období snesou i slunné místo, protože paprsků již není tak mnoho jako v létě, a navíc nebudou příliš silné. Lehce kyselou a na živiny bohatou půdu byste měli pravidelně zalévat. Pozor ale na přelití, proto i v tomto případě volte raději do spodní části truhlíku drenážní vrstvu, určitě se to vyplatí.

Oblíbený a trvanlivý vřes doplní rozchodník

Typickou podzimní rostlinou je také vřes, který nyní koupíte na každém tržišti, ale také v klasických květinářstvích nebo hobby marketech. I když jím mnozí z nás pro jeho vytrvalost zdobí spíše hroby, velkou parádu udělá také na okně.

Spolu s ním mohou z vašeho parapetu na kolemjdoucí shlížet krásné drobné květy chryzantém v kombinaci s trochu usedlým tučnolistým rozchodníkem, který zaplní zbývající místo v nádobě. Na pohled i z praktického hlediska tak vytvoříte dokonalou kombinaci, která vám určitě bude dělat jen radost.

Podmínky jako v lese

Vřes, jako většina rostlin, které v přírodním prostředí najdeme hlavně v lese, vyžaduje mírně kyselejší propustnou půdu a mírnou zálivku. S těmito podmínkami se pak spokojí i ostatní vyjmenované rostliny, jimž se bude stejně dobře dařit na slunném stanovišti, jako v polostínu. Společně pak v truhlíku vydrží i v prvních mrazivých dnech.

Máte vybráno? Možností by bylo jistě možné objevit ještě mnohem větší množství, stačí znát nároky jednotlivých rostlin na prostředí, a pustit se do jejich kombinací.

