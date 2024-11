Magda Švarcová 1. 11. 2024 clock 4 minuty

S příchodem října se zahrady pomalu převlékají do barevného podzimního kabátu a příroda se připravuje na svůj zimní odpočinek. To ale neznamená, že odpočíváme i my, zahradníci. Právě naopak!

Podzim je ideální čas pro výsadbu cibulovin, které na jaře rozzáří záhony svými barvami. Krokusy, narcisy nebo tulipány – teď je ta správná chvíle začít plánovat a sázet, aby první jarní paprsky probudily vaši zahradu.

Jarních cibulovin není nikdy dost. Po šedivé zimě nás nadchnou živé bary a různé tvary. Cibuloviny můžete vysadit nejen do trvalkových záhonů, ale také do nádob a do trávníku. Pojďme se spolu podívat, jak na to.

Cibuloviny v trvalkových záhonech

Nejčastějším dotazem, který dostávám, je hloubka výsadby. Měřítkem je velikost cibule – čím větší cibule, tím hlubší důlek udělejte. Sázejte přibližně do dvojnásobku až trojnásobku její výšky (viz obrázek).

Vysazujte do hnízd po více kusech. Čím více cibulí jednoho druhu na jednom místě, tím efektnější bude jarní záplava květů.

Vzdálenost mezi cibulemi by měla být dvojnásobek jejich šířky. Mám radši hustší trsy, proto je sadím téměř na dotek.

Nevysazujte do řádků, ale do nepravidelného tvaru cik-cak, působí to přirozeněji.

Více druhů cibulovin, delší doba kvetení. Zkombinujte sněženky, krokusy, modřence, narcisy, tulipány, řebčíky, hyacinty nebo okrasné česneky.

Dobrá drenáž je nutností. Půda nesmí být přemokřená, jinak cibule uhnijí.

Cibule ochráníte proti hryzcům drátěným košíkem. U nás naštěstí hlodavci moc nejsou, takže je nepoužívám.

Cibuloviny v trávníku

V trávníku se mi osvědčily krokusy a narcisy. Obzvlášť ty žluté jsou opravdovou jarní vzpruhou. Při výsadbě odstraním drn, udělám důlky, vložím 3 až 5 cibulek a travní drn vrátím zpět.

Na co si dát pozor: po odkvětu nesmíte trávník sekat dalších 6 týdnů, aby cibuloviny nashromáždily skrze listy energii do další sezony.

Cibuloviny v nádobách

Do nádoby můžete vysadit všechny druhy cibulovin. Použijte nejlépe terakotový květináč s odtokovou dírou. Dno vysypte keramzitem nebo jinou drenážní vrstvou. Cibule můžete kombinovat nebo použít jen jeden druh. Vysazujte je hustě, větší níž, menší do vyššího patra. Hloubka se řídí velikostí cibule, měla by být asi dvojnásobkem její výšky. Zasypte substrátem a důkladně zalijte.

Květináč dejte na místo, kde nemrzne a neprší. Já skladuji v garáži, vhodný je suchý sklep. Pokud chcete nechat květináč venku, nesmí na něj pršet. Obalte ho jutou a přikryjte chvojím, aby nepromrzl. Květináče vyneste na terasu nebo balkon, až se oteplí a začne svítit sluníčko. Začněte zalévat. Za pár týdnů vám budou dělat radost barevné květy.

Na co si dát pozor: cibule po odkvětu vyjměte z květináče, nechte vysušit a uskladněte. Na podzim je vysaďte do záhonu. V nádobě by s velkou pravděpodobností už nekvetly.

Zajímavost

Jak dlouho cibule potřebují k zakořenění a kdy je nejpozději zasadit?

Krokusy: 8 týdnů

Hyacinty: 8–10 týdnů

Narcisy: 10 týdnů

Tulipány: 4–5 měsíců (říjen je ideální čas)

Co to jsou botanické tulipány a proč si je vysadit

Botanické tulipány jsou původní, divoké druhy tulipánů, které rostou přirozeně v přírodě, zejména ve střední Asii, Turecku, na Balkáně a v oblasti Středozemního moře.

Na rozdíl od hybridních zahradních tulipánů jsou botanické tulipány menší, ale velmi odolné a nenáročné na pěstování. Jsou dlouhověké, často se samy množí, nemusíte je vyjímat ze záhonu a spolehlivě kvetou každý rok. Mým nejoblíbenějším je Tulipán botanický Bakerův 'Lilac Wonder' a Tulipán botanický tarda.

O autorce

Magda H. Švarcová radí na instagramu zahradnictví Flos. Miluje pivoňky a růže. Trvalkové záhony by vysadila nejraději všude.

