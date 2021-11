Podzimní výsadba růží je vhodnější než jarní. Končí právě teď. Co musíte udělat?

Pokud chcete přesadit nebo vysadit nové růže, pak pozor! Je za pět minut dvanáct. Víte, že růže a jiné okrasné dřeviny je lepší sázet na podzim než na jaře? Využijte času vegetačního klidu a nechejte vysazené růže dobře zakořenit. Na jaře vám nádherně porostou.

Podzim je ideální pro výsadbu růží

Pokud nejste pěstiteli růží, může se vám zdát, že chladné nevlídné podzimní počasí nemůže být vhodné pro okrasné dřeviny, natož pro citlivé růže. Opak je pravdou. Pokud ještě nemrzne, pak je období od poloviny října do poloviny listopadu právě nejideálnější dobou, kdy růže přesazovat nebo vysazovat nové.

Vysaďte růže na podzim a příští sezónu už z nich budou krásné a silné rostliny. Zdroj: Serhii Brovko / Shutterstock.com

Sazenice před výsadbou prohlédněte

I pokud jste začátečníci a o svém vlastním rozáriu zatím jen sníte, nebojte se. Sázení růží na podzim není nic složitého. Pečlivě si vyberte odrůdy a věnujte pozornost i vzhledu. Ten totiž u sazenice napoví o jejím stavu. Napjatá lesklá kůra, nepolámané větévky i trny či kořeny jsou znakem kvalitní růže vhodné k výsadbě.

Připravte růže na výsadbu

Tak a šup s růžemi do zahrady. Vyberte růžím slunné a vzdušné stanoviště s písčito hlinitou půdou. Podzimní výsadba je vhodná pro rostliny s kořenovým balem i prostokořenné. Sazenice bystě měli před vysazením namočit na dvanáct až dvacet čtyři hodin do vody. Můžete odstranit polámané a suché části rostliny, ale sazenici zbytečně nezkracujte.

Růže vysazené na podzim není třeba zkracovat. To můžete nechat až na jaro. Zdroj: Antonina Vlasova / Shutterstock

Kam vysadit růže

Růže vysazujte do zkypřené půdy, kterou můžete obohatit vhodnou zeminou. Do třicet až čtyřicet centimetrů hluboké jámy přidejte bezdusíkaté hnojivo. Pokud vysazujete více rostlin, tak podle druhu počítejte s rozestupy okolo třiceti centimetrů, případně až padesáti, pokud jde o odrůdy s většími květy.

Růže nezapomeňte během výsadby pořádně prolévat vodou. Zdroj: profimedia.cz

Vysaďte růže do správné hloubky

Dejte si pozor na hloubku zasazení rostliny. Místo, kde byla růže naroubovaná, by mělo být zhruba pět centimetrů nad povrchem. Rostlinu posaďte do jámy, porovnejte kořeny, které by neměly být zalomené a přihrňte zeminou ze všech stran. Než sazenici zcela přihrnete, prolévejte jámu vodou, aby měla rostlina dostatek vláhy. Zálivka je důležitá, i když jste sazenici před výsadbou máčeli.

Zazimování růží

Určitě víte, že růže je potřeba na zimu zazimovat. Přihrnutí zeminy do výšky a zakrytí chvojím či bílou geotextilií se doporučuje za týden od podzimní výsadby.

Nově vysazené růže zazimujte asi po týdnu. Zdroj: Ludmila Kapustkina / Shutterstock

Zdroje: https://zahradnickakucharka.cz, https://www.nasezahrada.com