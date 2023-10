Jak píše Karel Čapek ve svém Zahradníkově roku, je skutečně říjen měsícem skrytého rozpuku, měsícem vysazování a přesazování... Jak na bylinky? To prozradí první část rozhovoru se zkušenou zahradnicí.

Léto prověřilo záhony, ukázalo limity, se kterými jsou rostliny schopné odolávat suchu, přívalovému dešti nebo škůdcům. Říjen většinou dopřeje zahradě dostatek vláhy a napomůže tak úspěšnému ujmutí a zakořenění rostlin. Teď stačí jen projít zahradu a naplánovat a doplnit záhony novými trvalkami," radí zahradnice Lenka Smolová z květinové farmy Loukykvět. Zeptali jsem se jí, jak lze právě na podzim zahradu proměnit.

Čím se při výběru trvalek řídit?

Je samozřejmě nutné zohlednit stanovištní a půdní podmínky. Pak už je volba jen na nás.

Častým přáním je pěstovat rostliny krásné a užitkové zároveň, především voňavé bylinky. I ty můžeme nyní sázet? Máte nějaké zajímavé tipy?

Ano, sázet je můžeme i na podzim. Máme-li k dispozici pozemek s lehkou propustnou půdou, nejlépe otevřený k jihu, stáváme se ideálním kandidátem na pěstitele původně středomořských rostlin. Takové záhony můžete vyplnit voňavou levandulí, dobromyslí a mateřídouškou. Že by to chtělo i něco dalšího?

Pokud se vám osvědčila levandule, vyzkoušejte třeba yzop (Hyssopus). Tuto aromatickou rostlinu můžete najít kvetoucí v bílé, modré i růžové barvě. Její drobné kvítky nakvétají postupně a budou v zahradě dělat radost i čmelákům a včelám. Poslouží jako koření i léčivá bylina. Podobnou barevnost i odolnost vůči suchu můžeme očekávat také od šalvějí, ať už lučních, nebo hajních.

close info Loukykvet zoom_in Středomořským rostlinám se bude nejvíce dařit v lehké propustné půdě orientované k jihu.

Každý si přeje, aby jeho zahrada stále kvetla. Výhodnější jsou v tomto ohledu druhy rostlin, které kvetou po dlouhou dobu. Existují i takové bylinky?

Skutečnou přebornicí, co se délky kvetení týká, je na první pohled nenápadná a méně známá marulka (Calamintha). Její drobné kvítky sice nezáří přehnaně jasnými barvami, paleta kvetení se pohybuje od bílé po namodralou až fialkovou, ale dokáže krásně zjemnit suchomilné výsadby na dlouhou dobu až do prvních mrazů. Udržuje si navíc kompaktní tvar drobného keříčku s jemnými aromatickými lístky a je tak vhodná i k pěstování v truhlících a nádobách.

Bonusem je možnost využití v kuchyni, zejména italské, jako koření do salátů a zeleninových pokrmů. V čajových směsích se pak uplatní jako tonikum, antiseptikum a stimulant při žaludečních problémech a nervových obtížích. A jako všechny hluchavkovité rostliny je nepřekonatelným lákadlem pro včely.

Existuje i řada rostlin, které jsou okrasné i bez květů…

Pokud nelpíte striktně na užitkovosti takového záhonu, můžete suchomilné bylinky doplnit také dalšími zajímavými okrasnými rostlinami. Samostatnou kapitolou by mohly být trávy. Do suchých výsadeb jsou vhodné například kavyly (Stipa). Kavyl vláskovitý, péřovitý nebo třtinový – jak už jejich druhová jména napovídají, přinesou do trvalkových kompozic tolik žádanou jemnost, lehkost a pohyb. Výborně se tak hodí k dalším rostlinám se vzdušným vzhledem – habitem, jako jsou třeba svíčkovce (Gaura). Z jejich krásy se můžete těšit až do prvních mrazů. Nakvétají množstvím bíle a růžově zbarvených něžných květů a vytvářejí poměrně velká semena, kterými se rostlina dokáže na vhodných stanovištích sama množit.

close info Loukykvet zoom_in Suchomilné byliny výborně doplníte dalšími zajímavými okrasnými rostlinami.

Ať už tedy hledáte do své zahrady drobné něžné bylinky nebo majestátní obry, je rozhodně z čeho vybírat a nastává pravý čas k jejich výsadbě…

Květinová farma Loukykvět se zabývá pěstováním květin k řezu. Kromě kytic, workshopů, semen a cibulek nabízí také kvalitní sazenice okrasných trvalek. Více na loukykvet.cz.

close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář, loukykvet.cz