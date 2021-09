7 největších hříchů, co můžete na zahradě spáchat na podzim. Neděláte je také?

Zahradnická sezóna už pomalu končí, ale právě teď můžete zajistit nejlepší podmínky pro příští rok. Víte, kterých sedmi chyb se zahradníci nejčastěji dopouštějí? Možná chybujete i vy a zahrada to pozná. Naplánujte si, co a jak již letos, ať příští jaro začněte s pár esy v rukávu.

Chybou je nenachystat si půdu

Základem je půda. Byla a bude. Bez kvalitní půdy se neobejdete. Udělejte maximum ještě letos a zasejte rychle zelené hnojení. Jde o rostliny, které porostou ještě na podzim a před zimou, případně až na jaře je zapravíte do půdy. Zelené hnojení vylepší mnohé vlastnosti půdy. Především se zlepší struktura, výživná hodnota i udržení vlhkosti v půdě. Je to čistě organické hnojivo, kterým půdu vylepšíte na příští sezónu.

Chyby při letošním sázení neopakujte

Plánování výsevu i sadby je dalším úkolem, který si můžete vyřešit už nyní. Teď právě víte, co fungovalo a co ne. Které rostliny potřebují víc prostoru, které by se hodilo sesadit nebo se k nim naopak vůbec nevracet. Pokud chcete vyzkoušet vyvýšené záhony, vymezte si místo nebo si je zbudujte ještě na podzim. Také můžete opravit nebo postavit oporu keřům, do kterých na jaře už nechcete zasahovat. Jednoduché opory pro rybízy nebo loubí pro popínavé keře, můžete připravit již před jarním bujením a ještě během teplých podzimních dnů.

Zeleninový záhon se dá založit přímo na trávníku. Zdroj: Shutterstock.com

Bez slunce neporostou

Během léta všechno povyrostlo a zakošatilo se. Bude mít vaše zeleň dostatek světla i v dalším roce? Zvažte razantnější zákrok, kácení nebo přemístění některých rostlin. Udělejte nebo alespoň naplánujte maximum již nyní. Na jaře bude práce až dost.

Okurkám prospívá pravidelné ranní světlo. Slunce není důležité jen pro kvetení. Zdroj: shutterstock.com

Chyby a zlepšováky v zalévání

Se změnami polohy různých druhů souvisí i zálivka. Pokud máte sesazené na stejném místě rostliny požadující různou zálivku, jen těžko jim všem vyhovíte. Také zvažte, zda by se nehodila automatická závlaha. Takový projekt bude potřebovat dost času i práce a hlavně dobrý plán. Pokud už ji máte, nezapomeňte ji zazimovat, aby vám ji nepoškodily mrazy.

Chybějí cibuloviny?

Chcete narcisy, krokusy nebo tulipány? Čas zasadit cibuloviny je právě teď! Pravidlem je, že čím větší cibulka, tím větší hloubka pro zasazení bude potřeba. Informace o vhodné hloubce sázení cibulovin najdete hravě a na jaře se vám nové cibulovinové záhony odvděčí nádhernými barvami jako jedny z prvních rostlin na zahradě. Na podzim se vysazují i další rostliny. Například nové jahodníky!

Krokusy (Crocus) rozkvétají v mnoha zahradách jako první cibuloviny. Zdroj: DGreenPhoto / Shutterstock.com

Nenechejte cibulky v chybné pozici

S cibulovinami je spjata i další školácká chyba. Nevěřili byste, kolik zahradníků nedbá správné pozice a zasadí cibulovinu obráceně. Rostlinu to možná nezabije, ale ani jí tím nepřispějete. Cibuloviny raději do vykopaného záhonu nevhazujte jako osivo, ale pěkně je ručně usaďte a zahrňte zeminou.

Myslet si, že zima plevel zpomalí je chyba

I na konci sezóny je vhodné vyplet. Plevelné rostliny nám nedají odpočinku ani na podzim. Nenechte je vysemenit se. Práci, kterou jste celé období růstu věnovali zahradě, nenechejte přijít vniveč. Vypletí, zrytí i shrabání listí jsou důležité. V zimním období plevely pokračují v růstové fázi. Pokud se jich nezbavíte nyní, na jaře budete mít ještě víc práce.

Boj s plevelem je systematický a nikdy nekončící proces. Zdroj: Jaromír Malich / Foto

