Podzimní zástřih levandule krok za krokem: Je jednoduchý. Jak ho udělat správně?

Levandule patří mezi nejoblíbenější byliny. Pyšní se krásnými květy, neodolatelnou vůní a téměř zázračnými léčivými účinky. Není tedy divu, že je neodmyslitelnou součástí bylinkových záhonů. Jak ji připravit na zimu?

Keř levandule je na péči nenáročný. Stačí mu slunné stanoviště a dobře propustná půda. Většina odrůd je odolná vůči mrazům. Podzimní střih levandule se provádí po odkvětu, od konce srpna do konce října. Hlavním cílem je upravit rostlině tvar a zlepšit kvalitu jejího kvetení v následujícím roce. Správná péče o levanduli prodlouží její životnost. Aby bylinka rostla do požadovaného tvaru, stříhejte ji pravidelně už „odmalička".

Střih levandule

Levanduli stříhejte dvakrát ročně. Na jaře, na přelomu března a dubna a po odkvětu (od srpna do konce října). Vhodnou dobu jarního střihu poznáte tak, že při rozhrnutí keře, uvidíte rašit malé lístečky. Starší rostliny zkraťte maximálně o 1/3. Dejte si však pozor, abyste neodstranili veškerou zelenou část. Mladší levandule můžete zkrátit více, nad zemí z rostlin lze ponechat jen 8 až 10 cm. Podzimní střih zaručí růst nových a silných výhonků hned brzy na jaře.

Levandule má dvě části - dřevnatou a zelenou. Zdroj: Radovan1/Shutterstock.com

Podzimní zástřih levandule

Podzimní střih by neměl být hluboký. Hrozí, že by se do rostliny dostalo příliš vody, která by nestačila vyschnout a levandule by začala uhnívat nebo by nemusela přežít mrazy.

1. Nejdříve keř zkontrolujte a odstraňte odkvetlá květenství a případné odumřelé výhony.

2. Při podzimním řezu rostliny odstraňte jen mladé a čerstvé výhony letošního roku. Dejte pozor, abyste nezasáhli až do dřevnaté části větviček. Ty by už nemusely znovu obrazit.

3. Levanduli stříhejte dokulata. Zajistíte si tím pěkný vzhled rostliny až do jejího pokročilého věku. Navíc tento tvar oddálí dřevnatění kmene keře.

4. Střih provádějte z vnějšku do středu rostliny. Okraje zkraťte více, střed méně.

Jak zmladit levanduli

Pokud máte na zahradě levanduli, která má dlouhý dřevnatý kmen, a chcete, aby na jaře krásně obrazila a zhoustla, můžete ji pomoci podzimním střihem. Keř také můžete přesadit a rozmnožit hřížením. Vykopejte hlubokou jámu a rostlinu do ní zasaďte cca o 10 cm hlouběji, než byla původně. Poté si vyberte jednu až tři zdravé větvičky, které rostou u země. Vyhlubte menší jamky poblíž, výhony do nich přitiskněte, zasypte je hlínou a zatižte kamenem. Za nějakou dobu pustí kořeny. Pak už je můžete odstřihnout od matečné rostliny a přesadit na nové místo.

Starší levandule můžete zmladit. Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Jak levanduli zazimovat

Tento keř většinou zvládne i tuhou zimu, a to až do mínus 28 stupňů Celsia. Pokud však máte rostlinu v květníku, je dobré obložit pěstební nádobu slámou nebo chvojím, aby levanduli nepromrzaly kořeny. Dalším způsobem je zapustit celý květináč s rostlinou do země a trošku zakrýt chvojím.

Zdroj: www.youtube.com, www.veselebydleni.cz, www.spektrumzdravi.cz