Co a jak je nejvyšší čas na zahradě prořezat: Nečekejte, ať nic nezničíte!

Věnujte dostatečnou péči na zahradě všemu i v tomto období, kdy je potřeba připravit nejen stromy, ale i keře na zimu tak, aby byly v bezpečí a neohrozila je rychle a snadno šířící se plíseň či nepříjemné hniloby. Shrabte nejen polámané větvičky, ale i plesnivějící listy okrasných travin. Nezapomeňte ani na uschlé výhony trvalek a podzimní zastřihávání větví.

Dopřejte zahradě podzimní terapii a postarejte se o ni co nejlépe. Dá se říct, že i podzim je na zahradě rušné roční období, obzvlášť pokud jde o stříhání keřů, mnoha rostlin a živých plotů. Rostliny je totiž nutné pečlivě prořezat a zastřihnout, abyste jim zajistili, že se k nim zbytečně nedostanou různé houbové a plísňové choroby. Kromě jiného jim zůstane dostatek síly na přezimování a na jaře mohou opět bohatě vyrašit. A důležitým argumentem je také to, že vaše zahrada bude vypadat úhledně a uklizeně. Co byste tedy měli ještě letos ostříhat?

Rybízové keře

Rybízy patří mezi nejčastější keře na českých zahrádkách. A není divu! Jsou poměrně odolné, snadné pro pěstování, a pokud se o ně dobře staráte, odmění se vám každoročně bohatou úrodou. Zastřihávání rybízů je vhodné na počátku podzimu nebo brzy na jaře. Vždy odstraňte poškozené, stárnoucí a málo plodné větve. Samozřejmě i ty klesající k zemi nebo napadené chorobami. Místo nich dejte prostor silným a jednoletým výhonům, které dobře obrůstají a nesou během sezóny nejvíce ovoce.

Malinové keře

S maliníky je to trochu komplikovanější, protože v případě dříve vysazených malin málokdo ví, jakou odrůdu pěstuje. Letní maliníky totiž plodí jen na letošních výhonech, které pak uhynou. U remontantních odrůd maliníků byste měli rozlišit jednoleté šlahouny od dvouletých a zbavit se všech, které už odplodily. Poznáte je podle tmavší barvy dřeva. Zbavte se také všech slabých, poškozených či těch, které porost zbytečně zahušťují, a nechte jen několik silných výhonů.

Růžové keře

Podzimní řez potřebují i vaše růže. Na popínavých zkraťte dvouleté výhony až na dvě očka od dřeva. Letošní jen upravte, protože vám příští rok pokvetou. Výjimku představují některé druhy růží, které jsou okrasné jak svými květy, tak podzimními plody velkých šípků. Zároveň je vhodné růže přikrýt chvojím nebo obalit slámou před prvními mrazy.

Trvalky

V případě trvalek dopřejte péči těm druhům, kterým přes zimu zůstávají zdřevnatělé nadzemní části, odkvetlá květenství a suché listy. Nadzemní části zastřihněte o pár centimetrů. Trvalky s velkými listovými růžicemi chrání odumřelé nadzemní části před poškozením mrazy. Se střiháním proto počkejte až na předjaří. Stálezelené trvalky také neřežte, odstraňte jen odkvetlá květenství.

A jak na živé ploty?

Nejlépe koncem října přistřihněte živý plot. Nezapomeňte ho před zimou také nejen řádně zavlažit, ale kořeny stromů přikryjte kůrou. A víte proč? Zabráníte tím růstu plevelu a ochráníte kořeny před mrazem. Při prořezání živého plotu se dodržují jistá pravidla. Po zastřižení by měl být živý plot ve své spodní části širší než v té horní. Tímto způsobem získají listy na níže položených větvích dostatečný přísun slunečního světla a vzduchu a díky tomu se budou moci vytvořit listy nové.

Levandule

Se stříháním levandule to na podzim moc nepřehánějte, mohla by vám umrznout. Větší zástřih je sice doporučován na jaře, na podzim jej tato rostlina však také potřebuje. Stačí na to jen jít správně. Kam až střihnout, vám napoví dřevnaté části stonků. Do těch rozhodně nezasahujte, jelikož dřevité části velmi špatně obráží. Naopak odstřihněte a seřízněte měkké a dužnaté části levandule. Jen tak dokážete dobře připravit levanduli na zimu. Na jaře poté opět hezky zhoustne a obrazí krásně odspodu. Trsy se budou postupně rozrůstat a košatět.

