Červenec je měsíc, kdy zahrada doslova kvete životem. Ať už tím chtěným, nebo nechtěným v podobě škůdců. Je proto ideální čas na nové rady a triky, jak svou zahradu nejen vyšperkovat, ale také uzdravit.

Hmyzí trus – ochrana před škůdci a přírodní hnojivo!

Hnojivo a přípravek proti škůdcům v jednom? Minulý rok jsem narazila na hmyzí organické hnojivo, které se ze 100 % skládá z trusu moučných červů. Vřele ho doporučuji nejen v zahradě, ale také na pokojové rostliny. Zbavila jsem se díky němu molic na mé snad padesátileté tlustici (Crassula ovata). Před pár týdny jsem ho aplikovala na mšice na růžích a rybízu.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Hmyzí trus je naprosto bezpečný a nehrozí, že rostliny přehnojíte

Proč je hmyzí trus tak skvělý?

Trus moučných červů je bohatý na dusík, fosfor a draslík. Vyvážený obsah těchto tří prvků je klíčový pro růst a vývoj rostlin. Mouční červi produkují trus bohatý na chitin, který pomáhá rostlinám v boji se škůdci. Pro většinu běžných škůdců působí odpudivě. Je vhodné pro všechny fáze růstu rostliny. Obsahuje další prospěšné látky, které podporují zdravý růst rostliny. Je naprosto bezpečný a nehrozí, že rostliny přehnojíte. Naopak díky němu zlepšíte strukturu půdy a podpoříte živé mikroorganismy v ní.

Vše, co potřebujete vědět o sázení v létě

I v letních měsících můžete vysazovat trvalky, které koupíte v zahradnictví. Je však důležité dodržet několik jednoduchých zásad.

Rostliny nechte alespoň den aklimatizovat ve stínu nebo polostínu v nádobě s vodou (nejlépe dešťovou). Výsadbu si naplánujte na večer nebo v zatažený a chladnější den. Před výsadbou horní část rostliny zakraťte. Dýcháním přes listy ztrácí hodně vlhkosti. Jejím zkrácením sice na chvíli přijdete o potěšení z květů a větší část listů, rostlina však rychle zakoření a brzy jí začnou rašit listy nové a zdravé. Nezapomínejte na pravidelnou zálivku. Půda by neměla úplně vyschnout a zároveň by neměla být přemokřená.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Rostliny před sázením nechejte aklimatizovat alespoň 24 hodin v nádobě s dešťovou vodou

Tip na rostlinu - sápa

Chcete do zahrady přilákat opylovače, obzvlášť čmeláky? Vysaďte si sápu (Phlomis). Celé léto kvete hluchavkovitými květy ve žluté nebo růžové barvě. Vysoké suché sápy na podzim nestříhejte, jsou totiž v zimním záhonu velmi dekorativní. A s čím ji kombinovat? Hodí se do záhonu na slunce, do zadních partií, protože je poměrně vysoká. Já ji mám v záhonu společně s levandulí, perovskií a ořechokřídlecem.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Sápy jsou poměrně vysoké, hodí se proto do zadních částí záhonů

O autorce

Magda H. Švarcová radí na instagramu Zahradnictví Flos. Miluje pivoňky a růže. Trvalkové záhony by vysadila nejraději všude.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v červencovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář