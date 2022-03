Skvělý trik, jak pomocí provazu vyrobit samozavlažovací nástroj na pokojovky

Na naše balkonové květiny jsme si již zvykli tradičně pořizovat samozavlažovací truhlíky, které nám poslouží nejen v extrémně horkých dnech, kdy si rostliny samy rozhodnou, kolik vody a kdy potřebují, ale i v době, kdy se potřebujeme vzdálit na delší čas, jako třeba na dovolenou. Pokojovým rostlinám můžeme nyní tuto vymoženost dopřát taky.

Jedná se o domácky vyrobenou samozavlažovací techniku, kterou si zvládnete levně, a hlavně sami vyrobit doma podle tohoto videa:

Květiny, které se samy zalévají?

Ne, nejedná se o utopickou představu. Když se blíží doba letních dovolených, všichni máme nějakého hodného souseda nebo kamaráda, který se nám doma postará o květiny a domácí mazlíčky. U mazlíčků to asi jinak nejde, ale pro květiny máme jiné řešení. Je ideální zejména pro ty pokojovky, které potřebují zalévat pomalu. Díky tomuto snadnému triku se budou moci zalévat samy přesně tak, jak potřebují.

Univerzální hnojivo v tyčinkách se bude díky samozavlažovacímu systému uvolňovat i v době naší nepřítomnosti. Zdroj: shutterstock.com

Levný a jednoduchý trik k nezaplacení

Je to nesmírně jednoduché. Stačí si jen koupit kus silné příze nebo silný provaz a kousek ho uříznout. Potom podle toho, kolik máte rostlin, jej rozdělíte, protože jeden kousek provazu zavlaží dvě květiny.

Prostředek provazu (tedy ne konec) vložíte do misky s vodou a dva volné konce zaryjete hluboko do půdy vašich pokojových rostlin. Je lepší provaz ještě upevnit kamenem nebo jinak, klidně i párátkem. Tak se vytvoří přirozený zavlažovač, který bude pomalu poskytovat rostlinám přesně tolik vody, kolik potřebují. Po celou dobu, kdy budete pryč, si bude zemina v květináčích sama odsávat potřebné množství vody a tím se bude květina sama zalévat.

Záleží samozřejmě na velikosti misky a množství vody, které určí, jak dlouho tento samozavlažovací systém vydrží.

Pokojové rostliny bychom neměli nikdy přelévat. Zdroj: Daniel Krason / Shutterstock.com

Další metody

Kromě této jedinečné metody existují samozřejmě i jiné. Jako dobrá „studna“ poslouží i PET lahve zanořená do hlíny a naplněná vodou, odkud si květiny budou také samy odebírat. Tato metoda funguje na víkend nebo kratší dovolenou. Jak na to? To ukazuje toto video:

Dalším možností je pak kapátko, které je ale lepší u větších pokojových rostlin anebo na zahradě. Je rovněž z PET lahve, ale tentokrát potřebujete i víčko, do něhož uděláte malou dírku anebo více. Částečně oříznete dno, aby vzniklo jakési víčko, a tam doplňujete vodu, která pomalu dole kape do květin.

Zdroje: www.rachaelrayshow.com, otevrenysuplik.cz, www.compo.com