Vánoční kaktus a vánoční hvězda v zimě: Co udělat právě teď, aby se jim dařilo?

Teď budou vaše pokojové rostliny potřebovat ubrat na výživě, teplotě i na zálivce. Trochu péče jim ale přece jen dopřejte. Kromě toho, že rostliny pravidelně zkontrolujete, zda je nenapadli škůdci, je dobré dodržovat i několik dalších zásad zimní péče.

Co právě teď vaše rostliny potřebují?

Zálivka

Místo dešťovky stačí nechat odstát přes noc vodu z kohoutku, aby z ní vyprchal chlór a voda získala pokojovou teplotu. Pokud je voda moc vápenitá (poznáte to podle bílých map na květináči), můžeme ji vylepšit: do sáčku z gázy vsypte asi 1 litr rašeliny a ponořte ho do deseti litrů vody. Druhý den můžete vodu použít na zalévání.

Se zálivkou to nepřehánějte, víc rostlinám ublíží mokro než sucho. Přemokření poznáte podle žloutnoucích listů, někdy je na povrchu substrátu dokonce vidět i plíseň.

Rostliny nedávejte do tmavé chladné chodby, kde jim hrozí průvan. Zdroj: Shutterstock.com

Světlo a teplo

Denního světla je v zimě velmi málo, proto byste rostliny, které běžně stojí na stinnějších místech, měli na zimu dát víc na světlo. Dávejte ale pozor, aby rostliny nestály v přímé blízkosti radiátorů, jež by jim nadměrně vysoušely půdu. Listy rostlin by se ani neměly dotýkat studených okenních tabulek.

Rostliny nedávejte do tmavé chladné chodby, kde jim hrozí průvan. Zkrátka – nevystavujte je velkým teplotním výkyvům. Takže až budete větrat, dejte je někam mimo průvan.

Očista

Rostliny se potřebují zbavit prachu a nečistot, jednoduchým řešením je mírná sprcha, neměly by ji ale podstupovat rostliny, kterým by větší množství vody na povrchu mohlo vadit, například kaktusy a sukulenty. Nesprchujte ani rostliny s chlupatými dužnatými listy, například africké fialky.

Pokud sprchování není možné, například u příliš vzrostlých rostlin, namíchejte si roztok z vody a několika kapek šamponu. V roztoku namočte jemný, nejlépe flanelový hadřík, a tím pak otírejte listy.

Lesk

Lesky na listy ve spreji odstraňují nežádoucí vápenné skvrny od vody a vracejí rostlinám jejich přirozený lesk. Obsahují i malé množství živin, proto by se neměly aplikovat častěji než 1x za 14 dní. Jsou vhodné pro většinu rostlin s výjimkou mladých rostlin, kaktusů a sukulentů.

Podobně poslouží také speciální vlhčené ubrousky. Vytvářejí na listech antistatický povlak, a tak zabraňují usazování prachu.

Rychlení okrasných cibulovin

Chcete mít koncem zimy radost z rašících narcisů a hyacintů? Připravte je už teď!

Vhodné odrůdy cibulovin pro rychlení

všechny odrůdy krokusů a hyacintů

všechny rané a většina poloraných tulipánů

narcisy s jednoduchými květy i zakrslé

modřence

Jak dlouhý čas potřebují cibule k zakořenění?

krokusy: 8 týdnů hyacinty: 8–10 týdnů

8 týdnů hyacinty: 8–10 týdnů narcisy: 10 týdnů

10 týdnů tulipány: 12 týdnů

Teprve po této době od výsadby můžete cibuloviny přenést na teplé místo a nechat je rašit. Nádoby se zakořeňujícími cibulkami nesmějí promrznout. Můžete je přes zimu uložit do chladu – někam, kde nemrzne, ale není ani tepleji než 10 °C.

Postup:

Do truhlíku či nádoby dostatečné hloubky a šíře více než 30 cm se vejdou cibuloviny hned několika druhů a velikostí. Pokvetou pak postupně.

Na dno nádoby dejte vrstvu štěrku, hrubého písku, keramzitu, hliněných střepů nebo i kousků polystyrenu. Jako druhou vrstvu nasypte 8–10 cm kypré zahradní zeminy nebo substrátu pro pokojové rostliny smíšeného s trochou písku, případně rašeliny. Teď vložte cibule tulipánů či hyacintů tak, aby v nádobě zbylo místo pro další vrstvu zeminy vysokou asi 15 cm. Cibulky mohou být blízko sebe, ale neměly by se navzájem dotýkat. Přidejte přibližně 5 cm substrátu a na něj položte středně velké cibule, například narcisů. Snažte se je umístit nad mezery mezi spodními cibulemi. Přidejte dalších 5 cm substrátu a na tuto vrstvu položte nejmenší cibulky krokusů, modřenců či zakrslých narcisů. Zasypte je nejvýše 5 cm silnou poslední vrstvou zeminy.

Cibuloviny lze samozřejmě rychlit i v menších květináčích o průměru kolem 10 cm, kam se vejdou 1–3 cibule. Hyacinty se sázejí po jednom, tulipány i narcisy zde mohou být tři a krokusů se vejde i šest.

Cibule tulipánů mohou být zasazeny tak, že jejich špička vyčnívá nad povrch substrátu. U šafránů a narcisů musí být cibule naopak zcela pod zemí – stačí ale, když substrát špičku těsně překrývá.

Jak se starat o vánoční hvězdu a kaktus

Při správné péči může vánoční hvězda zdobit váš byt po celý rok. Zdroj: Katia Seniutina / Shutterstock.com

Pryšec nádherný

(Euphorbia pulcherrima)

Květina lidově nazývaná vánoční hvězda, nebo obchodně poinsettie, je neodmyslitelnou součástí Vánoc. Při nákupu se ujistěte, zda má mezi listeny malá poupata. Již rozkvetlé či odkvetlé vánoční hvězdě totiž listeny brzy opadávají. Při převozu z obchodu domů dávejte pozor, aby neomrzla, raději si ji nechte zabalit.

Stanoviště: Rostlině se daří na rozptýleném světle, ale ne ve stínu dále od okna, kde je světla nedostatek, zejména v zimě; pak shazuje listy.

Prostředí: Chladnější, optimálně 15–18 °C, při vyšších teplotách potřebuje vyšší zálivku, listeny se nedobarvují, častěji odspoda opadávají. Nesnáší průvan a poryvy velmi chladného vzduchu.

Substrát: Propustný, humózní.

Zálivka: Mírná, nejlépe vždy po vyschnutí substrátu.

Přihnojování: 1x za 14 dní hnojivem pro kvetoucí rostliny.

Množení: Na jaře vrcholovými řízky, ale ne vždy se to daří. Řízek zapíchněte do vlhké směsi rašeliny a písku a překryjte fólií. Lepší je však v předvánočním čase vypěstovanou rostlinu koupit.

Škůdci: Červci, svilušky, molice, mšice.

Vánoční kaktus (Schlumbergera truncata). Přes zimu, kdy kvete, potřebuje 17–21 °C, ne však více. Zdroj: profimedia.cz

Vánoční kaktus

(Schlumbergera truncata)

Ke kvetení tuto jihoamerickou krásku přimějí krátké dny, proto tak září právě o Vánocích. Na podzim kaktus alespoň na měsíc postavte na světlé, bezmrazé, ale chladnější místo s teplotami mezi 10 a 15 °C a zálivku snižte na minimum. Kaktus si v dužnatých článcích listů uchová zásobu vody a dočasné proschnutí substrátu mu neublíží. Do tepla ho přesunujte postupně, nejlépe v momentě, kdy má poupátka velká 1–2 mm a pevně zavinutá, aby je neshodil.

Stanoviště: Rozptýlené světlo i polostín, nikoli však přímé slunce, přes léto je ideální severní okno. Prospívá mu letnění.

Prostředí: Přes zimu, kdy kvete, potřebuje 17–21 °C, ne však více (nekvetl by), po odkvětu (leden, únor) případně před kvetením (září–listopad) musí projít obdobím klidu, tedy teplotami 12–15 °C. Prospívá mu vyšší vzdušná vlhkost.

Substrát: Propustný, ne však klasický kaktusový, který je bez humusu.

Zálivka: Před kvetením, v jeho průběhu a v době růstu (březen až červenec) hojná, v době klidu mírná; zvyšujte ji při násadě poupat.

Přihnojování: Po dobu kvetení 1x za měsíc plným hnojivem (pro kaktusy), v době růstu poloviční dávkou, v době klidu nepřihnojujte.

Přesazování: Jednou za 3–4 roky. Množení: Vždy na jaře řízky, v tomto případě články.

Choroby a škůdci: Výjimečně červci nebo mšice.

logo receptář Zdroj: Časopis Receptář

Zdroj: Časopis Receptář