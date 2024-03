Jaro je ve vzduchu a s teplejšími dny se rychle blíží čas, který budeme trávit hlavně venku. Zahrada, terasa nebo alespoň balkon se zase stanou místem nejen práce, ale také odpočinku. Třeba se skleničkou vína. O to, abyste ji měli vždy po ruce, se můžete postarat sami.

Celý den pracujete na zahradě a pak se také chcete odměnit chvilkou klidu a relaxace. Pohled na dobře odvedenou práci zpříjemní sklenička vína. Někdy se nám ale nechce stále běhat domů a zase zpět, a tak bude dobře mít lahev něčeho opravdu dobrého připravenou přímo na zahradě. Jste-li jen malinko zruční (a to my Češi jsme), pak si jistě zvládnete svépomocí vyrobit poličku, která k tomuto účelu výborně poslouží.

Zvolte si materiál

Základem nového pomocníka na vaši zahradu budou buď prkna nebo třeba deska, kterou byste již jinde nevyužili. Rozměry police nikdo neurčuje, závisí jen a přesně na tom, jak se rozhodnete a jakou část zdi nebo třeba pergoly jí chcete věnovat. Pak také jde o to, kolik lahví a sklenic by se na ni mělo vlastně vejít. Jakmile budete mít rozmyšleno, můžete se pustit do práce.

Prkna jsou vzhlednější

Pokud jste zvolili prkna, což je patrně sice pracnější, za to většinou mnohem elegantnější varianta, bude třeba nejprve vytvořit zadní stranu celého díla. Protože by police měla mít na výšku přibližně půl metru (musí se na ni vejít jak lahve, tak i skleničky), spojíme tolik stejně dlouhých prken, abychom právě tento rozměr dostali. Tedy například pět deseticentimetrových. Jak je spojit? Jednoduše v zadní části budoucí police z každé strany jednou lištou, kterou prošroubujeme ve středu každého prkna, jež předtím dokonale srazíme k sobě. “Záda” police budou tímto hotová a postoupíme dále.

Slavnosti vína si můžete užívat i na vlastní zahradě.

Chce to trochu zručnosti

Nyní přijde na řadu další prkno, které bude tvořit samotnou poličku na lahve. Jenomže jak jej k základu bezpečně připevnit? Prvním bodem bude prošroubování stěny police ze zadní strany do kolmo k ní vodorovně přichycovaného prkénka. To samozřejmě bude ve spodní části, asi sedm centimetrů od dolního okraje. Musí být upevněno opravdu kolmo k zádům police. Aby se nevyvrátilo, zajistíme ho po stranách obdélníky, které přišroubujeme jak k zadní stěně, tak i k bokům prkna samotné police. Obdélníky budou tak vysoké, aby dosáhly přesně ke spodnímu okraji zadní desky. Budou se nám ostatně hodit brzy znovu.

Vynalézavosti se meze nekladou

Kam přijdou skleničky? Ještě níž. Polička, která poslouží pro jejich zavěšení, vznikne přišroubováním posledního prkna docela dolů. Jako základna poslouží spodní hrana zadní desky a výše zmiňovaných jistících obdélníků. Ještě než ji ale přimontujeme na místo, bude potřeba provést zásadní úprava. Vezměte si skleničky na víno, první umístěte doprostřed prkna a další pokládejte na obě strany vedle sebe jen s malými rozestupy jejich základem. Tak si nejsnáze vyměříte místa, kde bude potřeba v polici vyříznout nebo vyvrtat jakési “chodbičky”, do kterých pak skleničky za nožku zavěsíte. Zářezy musí být tak široké, aby jimi nožka bez problémů prošla a minimálně stejně dlouhé, jako je poloměr její základny. Hotovo? Můžete spodní polici přišroubovat k již hotové části výrobku.

Zakončit – a odpočívat

Rozhodnete-li se ještě, že chcete mít krytou i horní část police, stejným způsobem přišroubujte jedno prkno také na horní hranu základní desky. Podložit ji můžete po stranách pravoúhlými trojúhelníky, které ji spolehlivě udrží. A co teď? Místo máte určitě vybrané, tak jen vyměřit, aby police visela opravdu vodorovně a připevnit na zeď. Jakmile si budete jisti, že drží skutečně pevně, je čas vypravit se pro lahev a pro skleničky. Asi není nutné připomínat, že takovou polici nebudeme umisťovat na přímé slunce, ale naopak někam, kde bude víno chráněno pokud možno co nejhlubším stínem.

Nezbývá než popřát klidný odpočinek.

