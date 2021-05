Smíchejte popel a sušené droždí. Toto desinfekční hnojivo je na jahody nejlepší

Každý, kdo pěstuje jahody, touží po velkých, červených a sladkých plodech. Ty pochopitelně nejsou samozřejmostí. O jahodníky je nutné se starat. Jak? Dopřejte jim především kvalitní hnojivo.

Rostliny jahod mají na začátku jara vyšší spotřebu dusíku. Je to tím, že procházejí energeticky náročným obdobím. Stimulují růst listů a výhonků. Pokud jim v této době dodáte další živiny, skvěle se nastartuje růst plodů.

Droždí jako hnojivo

Výhody kvasnic jsou známé již dlouho. Nepoužívají se pouze k pečení nebo k přípravě alkoholických nápojů, jsou skvělé i pro zahradní a pokojové rostliny. Sušené i čerstvé droždí je bohaté na bílkoviny, sacharidy, tuky a dusík. Obsahují také draslík a kyselinu fosforečnou. Proteiny obsahují aminokyseliny a v tucích jsou mastné kyseliny (polisaturované a nasycené). Pokud jahodám toto hnojivo dopřejeme, přijme všechny potřebné látky jako jsou vitamíny skupiny B, cytokinin, thiamin, auxin, měď, jód, vápník, fosfor, draslík, zinek a železo. Rostlina se tak bude plnohodnotně vyvíjet a plodit. Droždí také stimuluje růst kořenů, těla rostliny a posiluje imunitu. (Zdroj: https://ecoohotnadzor31.ru/en/yeast-is-the-best-fertilizer-for-strawberries-at-what-time-it-is-necessary-to-carry-out-fertilizing.html)

Výhody kvasnic jsou známé již dlouho. Zdroj: shutterstock/HandmadePictures

Popel jako hnojivo

Popel ze dřeva je vynikajícím zdrojem vápníku a draslíku. Navíc obsahuje železo, mangan, bór, měď a zinek. To jsou přesně ty stopové prvky, které rostlina potřebuje. Ne všechen dřevěný popel je ale stejný. Pokud použijte popel z krbu, v němž jste pálili tvrdé dřevo jako dub nebo javor, množství živin a minerálů bude vyšší. Popel je navíc užitečný v boji proti škůdcům jako jsou hlemýždi nebo slimáci, kteří jahody milují stejně jako my.

Popel ze dřeva je vynikajícím zdrojem vápníku a draslíku. Zdroj: shutterstock/NordHelena

Hnojivo z popelu a droždí

Hnojivo z popelu a droždí tedy dodá jahodám super vitamínovou bombu. Abyste však rostlinkám neublížili, je nutný správný poměr surovin.

Jak hnojivo vyrobit a používat

Připravte si dvoulitrovou bandasku odstáté vlažné vody, polévkovou lžíci popela a půl čajové lžičky instantního droždí. Vše nasypte do vody a důkladně promíchejte. Dejte si pozor, aby voda nebyla horká. Kvasinky by se tak zničily. Směs nechte 24 hodin uležet. Pozor, abyste PET láhev nebo bandasku nezavřeli, kvasinky potřebují vzduch, proto hrdlo jen přikryjte. Na druhý den zalijte výluhem všechny jahody. V době růstu plodů jahodám dopřejte hnojivo pouze z vody a droždí. Stačí, když do 2l láhve s vodou opět nasypete půl lžičky sušeného droždí a necháte odstát.

