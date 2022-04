Přidejte do výsadbových jam pro brambory popel. S rostlinami udělá zázrak

Brambory jsou nedílnou součástí většiny gastronomických pokrmů, které jsou nadmíru oblíbené. Zajistěte si bohatou úrodu a využijte k tomu obyčejný popel, který na jejich plodnost i rychlý růst funguje na jedničku!

Brambory jsou skvělá zelenina, která je základem české kuchyně. Jedná se snad o nejčastější přílohu, ale mnohdy se využívají i do polévek nebo jako součást hlavních chodů. A není nad domácí vypěstovanou úrodu! Udělejte proto pro pěstované brambory jen to nejlepší a dopřejte jim tu nejlepší péči. Odmění se vám zdravými a chutnými hlízami. Poradíme vám, co dělat, abyste se dočkali opravdu bohaté úrody.

Popela se nikdy zbytečně nezbavujte

Topíte dřevem? Tak to máte ve výsledku doma pěknou vzácnost jménem popel. Získáváte tak totiž cenné hnojivo s množstvím draslíku a fosforu, které potřebují nejen brambory, ale i dřeviny, hlavně živé ploty, cibuloviny, plodová zelenina a také letničky. Především při sázení brambor je velmi užitečný, což poznáte i na samotné úrodě.

Dřevěný popel hraje prim

Popel vzniklý spalováním dřeva, kůry, dřevních briket a třeba i palet je jedním z nejlepších hnojiv na světě, a to bez nadsázky. Dostává tedy jednoznačně „zelenou“, protože je velmi užitečný. Zhruba z 5 % obsahuje organickou hmotu. Převážně je v něm zastoupen vápník, a to až ze 33 až 35 % oxid vápenatý, dále pak draslík v 6 až 10 % oxidu draselného.

Brambory jsou skvělá zelenina, která je základem české kuchyně. Zdroj: shutterstock.com

A není v něm ani málo fosforu, je to něco kolem 2 až 4 % oxidu fosforečného a hořčíku, zhruba 4 až 7 % oxidu hořečnatého. Je to prostě výživná nálož! Významnou vlastností dřevěného popela je i nejen to, že je silně alkalický (pH 12,5), ale i to, že je zčásti rozpustný ve vodě. A především? Neobsahuje dusík a rostlinám udělá dobrou živnou půdu pro růst i celkový zdravý vývoj.

Přírodní hnojivo za pár korun

Pro ochranu životního prostředí se opět sází na přírodu, a tak neutrácejte za drahé chemické podpůrné prostředky. Popel vám udělá skvělou službu a je nesmírně důležitý už při sázení, díky všem obsaženým látkám. Rostliny nejen dostatečně vyživí, ale bude je i chránit před chorobami a některými škůdci.

Zvyšte své výnosy minimálně o 15 %

Díky popelu se opravdu dočkáte větší úrody a dostanete k tomu i bonus navíc. Brambory budou obsahovat větší množství škrobu, a budou tedy i chuťově výraznější a chutnější.

Jak popel správně použít

Jestliže se rozhodnete k výsadbě, nejprve vybrané brambory posypte lehce popelem, a to konkrétně v množství 1 kg na 25 kg brambor. V případě, že jste velké hlízy rozřezali na menší kousky, popel jim skvěle zacelí vzniklé rány.

Jestliže se rozhodnete k výsadbě, nejprve vybrané brambory posypte lehce popelem, a to konkrétně v množství 1 kg na 25 kg brambor. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na pH zeminy

Není od věci zjistit si pH půdy. Popel je alkalický, a tak se běžně využívá u kyselého podkladu. V případě, že máte půdu neutrální nebo zásaditou, popel nepoužívejte. Půdní reakce by nikdy neměla přesáhnout hodnotu 7.

Jak popel aplikovat do půdy

Zhruba na 1 m² použijte 100 až 150 g popela. U menších ploch lze smíchat 30 g popela s půdou a nasypat ho přímo do výsadbové jámy. Jestliže budete sypat popel do brázd, naneste na něj ještě tenkou vrstvu zeminy. Vždy používejte jen dřevěný popel a nikdy jej nemíchejte s dusíkatými hnojivy.

Zdroje: www.ceskestavby.c, www.cs.play-azlabs.co, www.ibuilder-cs.techinfus.com