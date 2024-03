Máte krb, kamna nebo velké ohniště? Pokud topíte dřevem, určitě byste měli vědět, že dřevěný popel není na vyhození a sypat s ním zamrzlé cestičky by byla chyba. Popel je úžasné hnojivo a jestli ho nechcete používat přímo na zahradě, rozhodně jej přidávejte alespoň do kompostu.

Hlavně popel nevyhazovat!

Na popel se díváme často jako na odpad, kterého je potřeba se zbavit. Je to ale hloupost nebo spíš škoda. Dřevěný popel je nesmírně cenné hnojivo, které byste rozhodně neměli dát z ruky. Snad jedině na kompost, který významně obohatí!

Jak využít popel v zahradě vám poví také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Staledobri Staledobri.

Zdroj: Youtube

Proč je popel skvělým hnojivem?

S příspěvkem se nedá než souhlasit, ale je toho málo, co bychom se z něj dozvěděli. Za prvé dřevěný popel určitě není jen z palivového dřeva, ale i lisovaných dřevěných briket a pelet, které nejsou nijak lepené či chemicky ošetřované.

Ve městě už málokdy, ale na vsi, chalupách a chatách se jistě setkáte také s topením uhlím, briketami a podobně. Bohužel odpad z uhlí a koksu se rozhodně do zahrady nehodí.

Popel mění pH na zásadité. Ano, je to rozhodně pravda a také to, že se výborně hodí do kompostu. Půdní pH umí dřevěný popel změnit díky velmi vysokému podílu vápníku. A to je právě pro mnohé dost nečekané. Vápník si spojujeme tak maximálně s kostmi, zuby či mušlemi, ale jeho přítomnost ve dřevěném popelu je pro většinu překvapením.

Dřevěný popel obsahuje přes 30 % vápníku, až 10 % draslíku, okolo 5 % hořčíku a o něco méně fosforu. Podle druhu dřeva se mírně mění i pH, které je nicméně alkalické čili u tvrdých dřev dosahuje pH až hodnoty 13, u měkkých dřev zhruba 10.

close info Shutterstock zoom_in Popel lze použít také jako bariéru proti slimákům.

Jak použít popel na zahradě?

Kromě přidání do kompostu můžete přidávat popel přímo do půdy k rostlinám, které nejsou vyloženě kyselomilné. Čili nikdy ne k borůvkám, rododendronům a azalkám, magnóliím, vřesům či obecně jehličnanům.

Popel může posloužit také jako hnojivo při výsadbě sazenic. Někdo ho tedy dává na dno vyhloubené jamky nebo brázdy před umístěním sazeniček. Používá se při sázení brambor, sazenic rajčat nebo zelí.

Popelem rozmíchaným ve vodě můžete také zalévat. Tekuté hnojivo přichystáte z půl kila dřevěného popela a 1 litru vody. Toto množství se hodí aplikovat zhruba na 5 čtverečních metrů záhonu.

Zalévání je o něco snazší než aplikace přímo k rostlinám, ale je jen na vás, zda půl kilem popela záhon zalejete nebo jej po částech rozptýlíte a mírně zapracujete do půdy, případně spláchnete pokropením při zalévání.

