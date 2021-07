Používáte popel z grilu do kompostu? Může to být obrovská chyba

Letní čas tolik oblíbených zahradních grilovacích party je tady! Popel z grilu, který zůstane po hodování, se dá výborně využít mnoha způsoby. Někdy i do kompostu. Ale nehodí se tam vždy každý.

Popel do kompostu ano či ne?

Samozřejmě, že je popel velmi prospěšný nejen do kompostu, ale posléze i pro vaši zahradu. Jen je důležité, o jaký popel jde.

Dřevěný popel

Popel vzniklý spalováním dřeva, kůry, dřevních briket a třeba i palet je jedním z nejlepších hnojiv na světě, a to bez nadsázky. Dostává tedy jednoznačně „zelenou“ a naopak je velmi užitečný a v kompostu dá se říct žádoucí.

Zhruba z 5 % obsahuje organickou hmotu. Převážně je v něm zastoupen vápník, a to ze 33 až 35 % oxid vápenatý, dále pak draslík v 6 až 10 % oxidu draselného. A není v něm ani málo fosforu, je to něco kolem 2 až 4 % oxidu fosforečného a hořčíku, zhruba 4 až 7 % oxidu hořečnatého. Je to prostě výživná nálož!

Významnou vlastností dřevěného popela je i nejen to, že je silně alkalický (pH 12,5), ale i to, že je z zčásti rozpustný ve vodě. A především? Neobsahuje dusík a rostlinám udělá dobrou živnou půdu pro růst i vývoj a určitě je nijak nepoškodí. Dřevěný popel je vlastně svým způsobem obrovská vzácnost.

Proč má smysl dávat dřevěný popel na kompost

Kompostování popela ze dřeva je naprosto ideální způsob, jak jej posléze mít po ruce jako výživné a přírodní hnojivo. Kromě toho právě tento druh popela dokáže udržet neutrální stav vašeho kompostu a dodá mu významné živiny.

Který popel do kompostu či zahrady určitě nepoužívat

V dnešní době je velmi populární grilovat na dřevěném uhlí. S tímto popelem se kompostu vyhněte velkým obloukem. Většinou obsahuje mnoho chemických přísad, které by nadělaly dost velkou paseku nejen v kompostu, ale byly by škodlivé i pro rostliny. Často mají vysoký obsah síry a těžkých kovů.

Výhody dřevěného popela z kompostu oproti přímé aplikaci

Protože má popel tendenci zvyšovat pH půdy, je vždycky lepší použít ho zkompostovaný.

Samotný popel není vhodný vyloženě na rostliny, které milují kyselé prostředí, tam spadají např. rododendrony, azalky nebo zahradní borůvky. Ve chvíli kdybyste nasypali samotný popel do půdy ve větším množství, mohl by značně rostlinám omezit některé potřebné živiny pro zdárný růst, většinou by šlo o železo.

Se zkompostovaným popelem se nemusíte obávat ničeho, naopak jej můžete přidávat do půdy kdykoliv jako naprosto vyvážené hnojivo. A ještě vám udělá výbornou službu při odpuzování některých nechtěných škůdců, jako jsou slimáci a hlemýždi.