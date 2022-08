Proč rajčata praskají a jak tomu bránit: Triky profesionálních pěstitelů

Rajčata patří mezi nejoblíbenější zeleninu pěstovanou u nás. Stává se vám ale, že vaše plody praskají a jsou nevzhledné? Prozradíme vám, proč vaše rajčata praskají a jak tomu zabránit.

Rajčata jsou velmi zdravá, a proto by měla patřit do našeho každodenního jídelníčku. Obsahují vitaminy B, C, E a provitamin A, minerální látky vápník, fosfor, železo, jód, měď a draslík. Díky takovému spektru zdraví prospěšných látek dokáží rajčata přispět například k léčbě zánětu močových cest nebo čistit ledviny. Není tedy divu, že lze rajčata vidět na většine českých zahrad.

Z jakého důvodu rajčata praskají?

Nejčastěji je praskání rajčat způsobené nepravidelným zaléváním. Může za to dlouhodobější období sucha a pak náhlé vydatné deště. Rostlina nedokáže vstřebat obrovské množství vody, a tím dochází k popraskání pletiv na plodech. Dobrým řešením tohoto problému je mít rajčata pod střechou či ve skleníku, ale to není v možnostech každého zahradníka.

Odrůdy Tica, Torino a Tipo jsou velmi odolné vůči popraskání. Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Jak zabránit praskání rajčat?

Snažte se svá rajčata pravidelně zalévat a mulčovat, tím zabráníte extrémním výkyvům v půdní vláze. Nejlépe zalévejte brzy ráno a poté až večer. Vodu lijte přímo ke kořenům, nepolévejte stonek ani listy. V opačném případě by se mohlo snadno stát, že rostliny napadne plíseň bramborová.

Chraňte rajčata také před přívalovými dešti. I když uděláte veškerá opatření, není vždy zaručené, že rajčata nepopraskají. Učiňte to tedy alespoň pro minimalizování škod. Pokud najdete nějaké rajče popraskané, odstraňte ho vždy z rostliny co nejdříve.

Puklina značí malou branku pro infekci a rajče pak snadno napadnou houbové choroby. Zdroj: Miyuki Satake/Shutterstock.com

Přesličková ochrana proti plísním

Velmi účinnou obranou proti škůdcům a bakteriím je postřik přesličkou. Stačí zalít 2 hrsti sušené či 4 hrsti čerstvé přesličky litrem horké vody. Po 12-24 hodinách, kdy necháte roztok louhovat, tekutinu sceďte. Roztokem ošetřujte rostlinu jednou týdně nejlépe za slunného počasí. Jestliže se vám plíseň již uchytila, postižené listy odstraňte a na rostlinu nastříkejte mléko smíchané s vodou v poměru 1:5.

Prospěšní sousedé rajčat

Nevíte si rady, jaké rostliny jsou ideální k rajčatům? Z těchto pár typů si určitě vyberete! K rajčatům můžete dát skoro všechny druhy zeleniny i byliny. Pro lepší růst rajčat je vhodný celer, který vstřebává z půdy chlór. Pro lepší opylení a více plodů zvolte bazalku, která zároveň zlepší kondici celé rostliny. Heřmánek podporuje bujný růst a chuť rajčat bude celkově lepší. Náprstník zvyšuje zdraví i úrodnost rostliny.

Nevyhovující sousedé rajčat

Vedle rajčat určitě nesázejte červenou řepu, fenykl a hrách. Tyto rostliny totiž produkují do vzduchu i do půdy pro rajčata nepříznivé látky. Do sousedství rajčat nejsou vhodné ani cukety a tykve. Můžete je však zasadit ob jeden záhon. Jestliže máte v blízkosti rajčat rybíz či meruňky, rajčatům přímo neublížíte, ale snížíte jejich úrodu.

Zdroje: permaseminka.cz, bylinkyprovsechny.cz, receptyprimanapadu.cz