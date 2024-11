Rádi byste věděli, co trápí vaše rostliny? Pošlete nám fotografii s dotazem, a náš odborník vám poradí.

Nemocný maliník a neznámý host

Mohli byste mi poradit co mají maliny za problém? A co je na dalším zaslaném snímku za rostlinu? (J. Janoušek)

Maliny jsou napadeny virovou mozaikou huseníku – Nepovirus arabis. Ta napadá i jahodník, ostružiník, révu vinou, rybíz (josta), třešeň aj. Virové choroby nelze vyléčit a bohužel mohou napadnout i další pěstované rostliny.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Napadené maliny virovou mozaikou huseníku

Na fotografii je lilek černý (Solanum nigrum) – u nás poměrně běžná rostlina, vyskytující se zvláště v teplejších oblastech na zahradách, na skládkách, rumištích a podobných místech. Celá rostlina je považována za jedovatou, protože obsahuje, stejně jako ostatní lilkovité rostliny (např. brambory či rajčata), toxický solanin. Nejvíce jej obsahují ještě zcela nezralé bobule lilku, podobně jako nezralá zelená rajčata. Méně je této látky v dozrávajících plodech, v listech a nati, nejméně pak ve zralých plodech. V některých zemích je lilek černý považován za zeleninu.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Lilek černý obsahuje podobně jako brambory nebo rajčata toxický solanin

Nenápadní pojídači muškátů

Váš časopis odebírám řadu let a vždy v něm najdu plno zajímavých rad a nápadů. A tak i já prosím o radu. Co mi ožírá list muškátu? Děkuji a přeji mnoho spokojených čtenářů. (e-mailový dotaz)

Na muškátech velmi často škodí housenky můr (nejčastěji Autographa gamma, Phlogophora meticulosa, Mamestra spp. aj.). Většinou se setkáváme jen s jejich požerky, protože housenky zůstávají přes den schované. K ošetření jsou povoleny Karate se Zeon technologií 5 CS, PROTECT DUO-ŠKŮDCI A ROZTOČE, SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům!, Žraví škůdci STOP, aj.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Na muškátech velmi často škodí housenky můr

Dírkované listy meruňky

Žádám o radu jakou chorobou nebo škůdcem trpí naše meruňka. Je stará sotva 5 let. V letošním roce se zkroutily listy a jsou proděravělé. Prosím o radu, jak ji ošetřit. (Langhamer)



Listy vaší meruňky mohou být napadeny chorobou – suchou skvrnitostí listů peckovin (Stigmina carpophila), která se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách. Choroba způsobuje na listech zejména dírkovatosti listů. Silně napadené listy opadávají. Patogen vedle listů může napadat i další rostlinné části – výhony, pupeny, případně i plody. Preventivní ochranou je odstranění spadaného listí, na kterém houba přezimuje. Chemické ošetření proveďte 2 až 3 týdny po odkvětu povolenými přípravky Luna privilege, Zato 50 WG, aj. Při deštivém počasí je vhodné ošetření po 7 až 14 dnech opakovat.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Napadenou meruňku ošetřete chemickým přípravkem 2-3 týdny po odkvětu

Lze kompostovat škumpu a heřmánek?

Jsem dlouholetým předplatitelem Receptáře a měl bych prosím dva dotazy.

Jaký kompost vznikne, když by se zkompostoval heřmánek? Letos je ho tu v našem okolí, kolem pole s brambory našeho zemědělského družstva po úvratích množství, že bych s ním naplnil několik kompostérů. K čemu se dá použít, jestli bude normální, nebo vznikne kyselý? Kompostovat se mi daří tím, že zelenou hmotu dávám do kompostéru a po čase, když slehne, ho vyházím ještě na hromadu ven a tak to dělám po celou sezonu. Takové mám tři a ty ještě párkrát přehodím, a tak je postupně používám. Letos založený až třetím rokem.

A druhý dotaz: Soused si před léty v zahradě zasadil čtyři škumpy. Byly krásné, ale to jsme nevěděli, že je to expanzivní potvora. Nakonec je všechny vytrhl a teď to začalo. Z každého přetrženého kořenu a všech kořínků klíčí nové stromky. Už to prorostlo až na náš pozemek. Jak to vyhání nové a nové oddenky, sekám to stále travní sekačkou a zelenou hmotu přidávám s ostatní trávou do kompostu. Letos jsem se dozvěděl, že je to jedovatý strom. Již nějaký čas pozoruju, že ve skleníku, kam dávám právě tento kompost, se nedaří obzvlášť okurkám. Rajčata tu jdou bez problému. Nemůže tu být příčina jedovatosti škumpy? Ze skleníku každoročně vyvezu všechnu zem a znova navezu novou ornicí s mým kompostem. Popř. jestli nastal problém, zůstane kompostu jedovatost i další roky? (Pařil Milan)

Když vyhazujete kompostovanou hmotu z kompostéru na hromadu ven, tak tam občas přidávejte vrstvu uleženého zralého kompostu. Tím naočkujete do zelené hmoty vhodné mikroorganismy a urychlíte a zkvalitníte proces kompostování. Kompost z heřmánku pak bude stejně kvalitní, jako z každé jiné rostliny, jen pozor na zralá semena.

Škumpa orobincová obsahuje šťávu s pryskyřičným olejem, tříslovinami, což jsou látky špatně rozložitelné a po rozložení zvyšující kyselost kompostu. Podobné látky obsahuje také spadané listí z ořešáku a dubu. Zde se doporučuje přidat při kompostování trochu vápence. Toxické látky se však při rozkladu rozloží a nejsou nebezpečné.

Rzivé pivoňky

Dobrý den, pěstuji dřevité pivoňky a poslední roky mi na nich rezaví a zasychají listy. Budu velice rád, poradíte-li mi, zda byste doporučil rostlinu ošetřit nějakým přípravkem, nebo raději celou rostlinu vykopat? (Václav Hnát)

Vaše pivoňka může být napadená chorobou – rzí Cronartium flaccidum, případně také listovou skvrnitosti pivoňky Cladosporium paeoniae. V době výskytu prvních příznaků na listech ošetřete pivoňky přípravkem Folicur AL, Ortiva, Horizon 250 EW, aj. V době vlhkého deštivého počasí je vhodné ještě po 7 až 14 dnech ošetření zopakovat.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in V době výskytu prvních příznaků je vhodné listy ošetřit příslušným přípravkem

Třásněnky na ibišku

Mám něčím napadený ibišek. Prosím, zda by bylo možné poradit. (Martinková)

Váš ibišek pravděpodobně napadla třásněnka zahradní. Na třásněnky účinkují povolené přípravky – Decis mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Mospilan 20 SP, Raptol, SpinTor, SUBSTRAL CAREO Ultra aj.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Napadený list ibišku

Pohledný plevel

Prosím o identifikaci rostliny, která samovolně vyrostla na naší zahradě. (J. Pícha)

Na zaslané fotografii je líčidlo jedlé (Phytolacca acinosa) zajímavé svým vzhledem i plody. Ty se považují za jedlé a po zvláštní úpravě také listy. I tak to může u někoho po požití způsobit žaludeční nevolnost, jelikož ve všech částech rostliny koluje malé množství jedovatých látek. Navíc plody chutnají ptákům, kteří semena rozšiřují po okolí, a tak se z hezké, zajímavé trvalky může snadno stát obávaný plevel.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Obávaným plevelem se líčidlo stává díky ptákům, kteří roznášejí jeho semena do okolí

Pihovatá jablka

Prosím o určení „nemoci“ – defektu jablek. I některá část od bubáku je jako „skleněná“. Prosím o určení choroby a tím i otázky, jak zajistit kvalitnější jablka. Už mám plný špajz přesnídávek, jinak se hnědé puntíky dostanou dovnitř jablka a shnijí. (Šírová Jitka)

Snad již každý pěstitel se setkal s abiotickou, fyziologickou skvrnitostí (pihovitostí) jablek. Ještě před dozráním, nebo až při skladování, se na slupce objeví šedozeleně zbarvené, mírně propadlé skvrnky, které se často rozrůstají. Po rozkrojení jablka zjistíte, že dužnina je pod slupkou prorostlá hnědými skvrnami velkými 3 až 5 mm. Poruchou trpí více velké plody při malé násadě. Není to choroba, ale jedná se o fyziologickou poruchu způsobenou (relativním) nedostatkem přijatelného vápníku v půdě, resp. jeho nedostupností zejména v suchých a teplých letních měsících. Výskyt poruchy je významně ovlivňován průběhem počasí a úrovní výživy. Za základní příčinu je považován nízký obsah vápníku v plodech. Významné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. Ze starších odrůd jsou velmi citlivé např. Angold, Coxova reneta, Dukát, z novějších odrůd jsou to Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, Vanda aj.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Skvrnitost jablek je rozšířenou fyziologickou poruchou

Preventivní opatření: Výskyt této poruchy lze snížit optimalizací růstu a poměru mezi růstem a plodností (více trpí velké plody), sklizní v optimální sklizňové zralosti, správným skladováním a harmonickou výživou a také výběrem vhodných, méně náchylných odrůd. Pomůže pravidelná závlaha výsadeb v období sucha. Důležitá je vyrovnaná výživa, především nepřehnojovat dusíkem, fosforem a hořčíkem a zajistit dostatek vápníku. Vhodný je udržovací a zmlazovací řez.

U citlivých odrůd jabloní se neobejdete bez opakované aplikace listových hnojiv se zvýšeným obsahem vápníku na listy a plody, např. Calcinit, Campofort Ultra Ca, Folit Ca, Harmonie Kapalný Vápník, Lamag VÁPNÍK, Wuxal Kalcium, aj. Případně i chlorid či ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Tato hnojiva je vhodné přidávat i do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů – od poloviny července do konce srpna. Ošetření 3 až 5krát opakujte v intervalu 10 až 14 dnů. Začněte s nižšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujte až do období před sklizní. Velmi důležitá jsou zejména poslední dvě ošetření před sklizní.

Flekatý libeček

Prosím o radu. Libeček na jaře krásně vyroste a za měsíc začne chřadnout a flekatět, lze mu nějak pomoci? (Hvězdová Jana)

Váš libeček je napaden chorobou skvrnitost listů libečku (Cercospora apii). Ošetřit ho můžete povoleným přípravkem Champion 50 WG, Choroby rajčat a okurek STOP, Ortiva, Score 250 EC, aj., a to při výskytu prvních skvrn na listech. Dodržujte ochrannou lhůtu při sklizni.

close info Autor dotazu / Časopis Receptář zoom_in Skvrnitost listů libečku můžete ošetřit příslušným přípravkem

Horko může uškodit

Ráda bych poprosila o radu, jak pomoci loni zasazené třešni, která je podle kondice, ve které se nachází, jistě nemocná. Neroste a její listy vypadají nezdravě. (Jana Šimková, t. č. na Šumavě)

Hnědé skvrny mohou být způsobeny suchým, horkým počasím. Požerky na listech jsou od housenek píďalek.

O autorovi

JOSEF GALL se rostlinolékařství, stejně tak jako pěstování rostlin, věnuje již od roku 1970, kdy dokončil Vysokou školu zemědšlskou v Brně. Pracoval v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v oddělení ochrany rostlin, dosud je aktivním členem České společnosti rostlinolékařské.