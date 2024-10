O růže je třeba pečovat a všichni si s tím radíme, jak umíme nejlépe. Co by se mělo udělat před příchodem opravdové zimy? Je čas na poslední řez a zazimování.

Máte v plánu poslední řez růží? Teď je čas

Růže jsou sice ohromně zdobné, voňavé a jednoduše impozantní, ale jen pokud se jim věnujete, rostliny prospívají a jsou v dobré kondici. K té patří i podzimní péče, která růže připraví na nejchladnější část roku a na nejlepší možný start v nové sezóně.

Nemáte jen růže, ale také zahradu plnou krásných rostlin? Pak se rozhodně podívejte na příspěvek z YouTube kanálu Šikulio Zahrada, kde vám autoři videa poradí, které všechny práce byste měli stihnout během října.

Poslední řez růží: Zkracovat moc nebo málo?

Růže je vhodné na zimu také přichytat, ale než je začnete přihrnovat nebo balit, rozhodně si zaslouží také řez před příchodem zimy. Obvykle je to vhodné během října či během první poloviny listopadu. Cílem je rostlinu zakrátit v okamžiku, kdy už nebudou znovu pučet další výhony.

Růže je vhodné zbavit listů a starých květů. Pokud se budete pídit po tom, jak nejvíc či nejmíň větve zkrátit, vězte, že se setkáte minimálně se dvěma názory. Větve zkraťte natolik, aby se vám dobře s keřem dobře pracovalo, a růži tvarujte a pořádně zastřihněte až na jaře. Anebo ji rovnou ořežte na třetinu délky či konkrétně u keřových a stromkových růží s výhony je vhodné zkrátit na pět až osm oček.

Řez se nicméně provádí jen centimetr nebo dva nad očkem, které směřuje ven, aby se zabránilo zahušťování koruny. V každém případě vhodné je odstranění suchých a poškozených větví a případných podrážejících vlků, které pouze rostliny vysilují. Provádí se také kontrola listů, abyste se přesvědčili o tom, zda je rostlina zdravá nebo napadená škůdcem či nemocí.

Podle konkrétních podmínek růže připravte na zimu

Právě nyní, kdy jsou výkyvy teplot největší a přes den je ještě poměrně teplo, zatímco v noci už teploty rapidně klesají, je vhodné ošetřit růže fungicidem proti černé skvrnitosti růží. I v případě, že se s nemocí vaše zahrada nepotýká, je prevence vhodná, protože jde o houbové onemocnění, které se snadno šíří v sousedství.

Minimem zazimování je nahrnutí kompostu či alespoň okolní hlíny do středu keře, aby vrstva chránila náchylné kořeny a krčky. Přidat můžete také chvojí nebo keř zabalit do bílé geotextilie, nicméně to je na uvážení a podle podmínek v oblasti, kde růže pěstujete.

close info Ludmila Kapustkina / Shutterstock zoom_in Radikálněji zkrácené větve je snazší zazimovat.

