Pokud jste nestihli na sklonku loňské sezóny vysadit tulipány či jiné cibuloviny, nemusíte se na zahradě připravit o škálu jejich nádherných květů. Zbytečně to však neodkládejte, jaro už pomalu klepe na dveře. Je však potřeba dodržet určité podmínky a využít osvědčených triků.

Chcete se o pěstování, výsadbě a péči o tulipány dozvědět více? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Nejlépe ještě v únoru

Přestože se běžně vysazují cibuloviny na podzim, a to z důvodu, aby stihly řádně zakořenit, je nejvyšší čas to napravit ještě během února. Základem úspěchu je nejen vhodné počasí, ale i předpoklad, že teploty už nebudou klesat hluboko pod nulu. Sledujte proto jeho pravidelnou předpověď. Jakmile tulipány vysadíte, květů se dočkáte zhruba za 6 až 10 týdnů.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Vysazujte jen kvalitní cibulky.

Jen kvalitní cibulky

Před tím, než se pustíte do samotné výsadby, je nutné každý kus zkontrolovat. Leccos napoví jejich hmotnost. Pokud jsou některé oproti ostatním lehké, ani je nevysazujte. Nejenže by se možná vůbec neujmuly, ale rostlina by byla oslabená a velice snadno napadnutelná škůdci či nežádoucími chorobami. Vysazujte jen opravdu kvalitní cibule.

Tulipány milují slunce

Vyberte tulipánům nejlépe slunné stanoviště, ale dozajista zvládnou i polostín. Květiny jsou značně citlivé na teplotu půdy během výsadby. Nevysazujte je tedy nikdy do promrzlé zeminy. Nevhodná je i půda, která je moc prohřátá, tulipány pak rostou pomaleji, mnohem méně kvetou a mají sklony k uhnívání. Ideální teplota zeminy je kolem 5 až 15 stupňů.

Jak tulipány sázet

V dostatečně odvodněné půdě vytvořte jamky. Jestliže máte větší cibule, mohou být umístěny hlouběji, drobnější kusy mohou být blíže povrchu. Držte se obecného pravidla tří délek. V praxi to znamená, že například cibulku o délce 3 cm usaďte do hloubky 9 cm. Tulipány vypadají nejlépe ve větším počtu, cibule proto sázejte do skupinek. Nakonec záhon zalijte.

close info Loukykvět zoom_in Vyberte tulipánům nejlépe slunné stanoviště, ale dozajista zvládnou i polostín.

Nevýhody jarní výsadby

Pokud vysadíte tulipány na jaře výše uvedeným způsobem, jistě si budete užívat už letos jejich krásy. Počítejte však s tím, že vykvetou o něco později než cibulky, jež jste vložili do půdy na sklonku roku. Stejně tak nejsou květy tak trvalé a kvetou kratší dobu. Do příští sezóny však cibulky o to více zesílí a pokvetou běžným způsobem.

