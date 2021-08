Zapomenutý postřik na mšice našich babiček ze tří levných surovin je velmi silný

Velké množství zahrádkářů trápí mšice, které niči jejich úrody a rádi by se jich co nejdřívě zbavili. Tyto mršky se totiž množí neuvěřitelnou rychlostí a není to občas vůbec snadné. Dostat situaci pod kontrolu, proto chce mít pevné nervy nebo účinný trik. A my vám ho přinášíme!

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.nasezahrada.com

Mšice jsou strašákem mnoha zahrádkářů, proto vám přinášíme trik, jak se jich co nejrychleji a nejefektivněji zbavit. Babské rady mnohdy působí lépe, než chemické postřiky z drogerie, proto vám jeden takový fígl přinášíme. Budete k němu potřebovat pouze čpavek, vodu a prací prostředek. Aby fungoval bezchybně, je však nutné dodržovat návod slovo od slova.

Mšice okusují nejmladší výhonky rostlin, ale také stromy či keře. Poznáte je tak, že na těchto postižených rostlinách vznikají ošklivé červené hrboly na listech. Pokud tedy něco takového na rostlinách uvidíte, je čas zasáhnout, než se mšice rozmnoží a zničí vám celou zahradu.

Místo toho, abyste chodili do drogerie a kupovali drahé chemické postřiky, které stejně často nefungují, připravte si tento smrtící koktejl, který používaly už naše babičky.

K přípravě roztoku postačí čpavek, voda a prací prostředek

Pro přípravu budete potřebovat jeden litr teplé vody, tři lžíce čpavku a jednu polévkovou lžíci pracího prášku. Je jedno, jestli bude sypký, tekutý nebo se dokonce bude jednat o mýdlo na praní, efekt by měl být vždy stejný.

Mšice parazitují na spodní části listu rybízu. Zdroj: shutterstock.com

Když ingredience smícháte, nechte roztok dostatečně rozležet. Poté totiž bude ještě účinnější. Stačí pár hodin nebo přes noc. Následně ho nalijte do rozprašovače a můžete začít s aplikací.

Stříkejte na ty rostliny a místa, kde se mšice vyskytují nejvíce a nejčastěji. Zaměřte se především na mladé části rostlin a jejich spodní strany listů. Budete překvapeni, ale mšice zmizí zpravidla už po jedné aplikaci.

Přípravek neuschovávejte, musíte si připravovat čerstvý

Myslete však na to, že roztok nelze uchovat na horší časy, vždy si tedy musíte připravit nový a čerstvý. Starý by neměl kýžený efekt a mšicí by vás nezbavil. Přišel by totiž o většinu potřebných látek, které je likvidují.

Zbytek nepoužitého roztoku můžete nalít ke kořenům rostlin jako hnojivo. Procedura by měla být uskutečněna večer nebo brzy ráno, kdy už není takové horko. Pokud v průběhu noci dojde k dešti, proces ráno znovu zopakujte.

Jak bylo zjištěno, mšice jsou citlivé na páry ze čpavku Zdroj: Nataliia Maksymenko/Shutterstock.com

Jak bylo zjištěno, mšice jsou citlivé na páry ze čpavku, proto je výsledek tak skvělý. Ochrání tudíž vaše ovocné stromy, růže, rybíz, okurky, rajčata, zelí, kopr i maliny. Směs můžete dokonce použít i na pokojové rostliny.