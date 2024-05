Vypěstovat si domácí zeleninu – to je sen mnoha obyvatelů městských bytů a každoroční realita lidí, žijících v domech s pozemkem. Příprava sadby zabere hodně času, a tak ji určitě nechceme odevzdat drobným škůdcům. Vyrobme si proto účinnou zbraň třeba proti mšicím.

Domácích metod, jak se zbavit mšic, je hodně. Video na youtube od eChaluparka jednu možnou metodu ukazuje:

Zdroj: Youtube

Raději přírodní...

Zdá se, že chemickým prostředkům v péči o zahradu pomalu začíná zvonit hrana. Na svém pozemku si chceme pěstovat pokud možno co nejzdravější a nejbezpečnější ovoce a zeleninu. Navíc se lidé čím dál tím více ohlížejí také na potřeby zvířat a hmyzu, kterým jedy z drogerií určitě neprospívají. Co tedy můžeme udělat? Vrátit se v boji proti nevítaným škůdcům k přírodním zbraním, které znali už naši předci.

Opravdu silné přírodní suroviny

Na výrobu účinného spreje proti škodlivému hmyzu na rostlinách budete potřebovat hlavně feferonky, kajenský pepř, česnek, smáčedlo (tedy například přípravek na nádobí) a vodu. Připravte si ale rozhodně také ochranné prostředky, protože s takovýmto materiálem není možné pracovat bez rukavic a alespoň běžné brýle se vám budou pro jistotu také hodit, stejně jako rouška na obličej, která nám doma z doby covidu ještě určitě zbyla. Opatřeni důležitou ochranou se můžeme pustit do práce.

close info Shutterstock zoom_in Feferonky pomohou ostatním rostlinám

Dejte si pozor při výrobě

Feferonky pokrájíme na malé kousky tak, abychom je mohli následně snadno rozemlít v mixéru. Použijeme asi jeden a půl čajových šálků papriček. K nim do robota přidáme několik stroužků česneku a lžičku pepře.

Aby se vše dobře promíchalo, budeme potřebovat také malé množství vody. Po několika okamžicích mixování vznikne “jedovatá” směs, do které rozhodně nechcete sáhnout.

Je potřeba dávat si opravdu dobrý pozor, aby s rozemletým materiálem nepřišla do kontaktu pokožka, natož snad dokonce oči. Následky by byly skutečně nepříjemné a dlouhotrvající.

Druhý den je hotovo

Jakmile bude hotovo, vylijeme směs do deseti litrů vody, tedy do běžně velkého kýble, přiklopíme například dřevěnou deskou a necháme celý den odstát a poté do druhého kýble slijte jen čistou tekutinu.

Do ní bude ještě potřeba přidat polévkovou lžíci prostředku na nádobí nebo tekutého mýdla a dokonale rozmíchat v celém obsahu. V tuto chvíli si opět musíte dát pozor na ruce, i když pálivost roztoku už zdaleka nebude taková, jako v případě rozmixované feferonkové směsi.

Opakujte podle potřeby

Roztok je třeba aplikovat na rostliny rozprašovačem, a to velmi pečlivě, aby se dostal téměř všude, jak jen to půjde. Díky smáčedlu se dobře usadí na místě dopadu a věřte, že mšice ani jiný savý hmyz si takových rostlin už ani nevšimne.

Počítejte s tím, že bude nutné postřik opakovat přibližně dvakrát do týdne a pak také vždy po dešti. Je také logické, že třeba jahody před sklizní tímto prostředkem rozhodně ošetřovat nebudeme.

