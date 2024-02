Chcete, aby vám na zahrádce vyrostly krásné červené papriky? Mšice vám mohou tuto práci daleko více ztížit. Když ale papriky postříkáte tímto postřikem, můžete na škůdce v klidu zapomenout. Podívejte.

Mšice jsou malí, ale velice nebezpeční škůdci, co se týče zeleniny a rostlin obecně. Nejraději mají však tyto malé potvory rády papriky. Proto je budete chtít udržet co nejdál. Mšice se mohou vyskytovat v kterémkoliv ročním období, jelikož existují tisíce druhů. Fungují na velice jednoduchém principu. Přichytí se na listy rostlin a začnou z nich sát šťávu. Sladkou šťávu pak přemění na látku zvanou medovice, kterou ze sebe nakonec vylučují. Ta přiláká k vašim paprikám další nevítané hosty, a to mravence.

Video, jak vyrobit postřik proti mšicím, najdete na Youtube kanále eChaluparka:

Zdroj: Youtube

Jak poznat mšice

Poznat, jestli se vám na vašich rostlinkách vyskytly mšice, není úplně jednoduchá záležitost. Jsou totiž velice malé, a proto je lze snadno přehlédnout. Mají titěrné oválné tělo, které má pouhých 2-10 milimetrů. Mohou mít také různá zbarvení, i když nejtypičtější je asi to červené, které se dá na rostlině lépe poznat. Ale mohou být i černé, hnědé nebo zelené, a ty už se na paprice poznávají složitěji. Je však důležité napadení mšicemi rozpoznat co nejdříve, jelikož rostliny, které se stanou oběťmi těchto škůdců, začnou mít pomalu ochablé a zakrnělé listy, a někdy dokonce mohou i zcela odumřít. Proto je nejlepší papriky, rajčata, a celkově všechny rostliny vysazené ve vaší zahrádce preventivně postříkat tímto postřikem.

close info Profimedia zoom_in Mšice jsou malí, ale zato velice nebezpeční škůdci. Jakmile poznáte, že ohrožují vaše rostliny, musíte urychleně začít jednat.

Postřik proti mšicím

Výroba tohoto roztoku je velice jednoduchá. Mšice sice nevyhubí, ale vyhladoví je a naruší jejich reprodukční cyklus. Takže poté budete mít dostatek času na to vzít hadici a pořádnou dávkou vody je odplavit pryč. Budete potřebovat neemový olej, který ale při nižších teplotách tuhne, takže si z něj uděláte účinný roztok. Neemový olej smíchejte s jemným mýdlem a vlažnou vodou. Před aplikací na rostliny roztok důkladně protřepejte. Nepoužívejte jej v odpoledních hodinách, protože to je doba, kdy je nejsilnější slunce. Mohli byste tak seriózně poničit vaše papriky a jiné rostliny. Proto roztok aplikujte k ránu, nebo naopak k večeru, kdy už slunce tolik nepraží.

Zdroje: www.gardners-eshop.cz, www.eagri.cz