Jak využít obyčejné mýdlo na zahradě: Škála možností vás překvapí

Kupí se vám doma zbytky tuhého mýdla, které je vám líto vyhodit? Můžete ho skvěle využít na zahradě. Vyrobte si z nich třeba účinný postřik proti škůdcům. Jeho příprava je velmi jednoduchá a zabere vám jen pár minut.

Zbytky mýdel vám mohou posloužit nejen jako veliký pomocník v domácnosti, ale dají se také skvěle využít na zahradě. Vyhnete se tak zbytečnému utrácení za chemické prostředky, a především budete šetrní k přírodě. Mýdlo je totiž nejlepší přírodní pomocník, který vám pomůže hlavně v boji s mnohými obtížnými škůdci.

Použijte správné mýdlo

Na zahradu byste měli upotřebit mýdlo bez parfemace a přidaných chemických látek. Jedním z nejlepších je mýdlo jádrové, ale velice vhodné je i mýdlo kastilské. Přírodní mýdla totiž většinou obsahují pouze rostlinné oleje, vodu a často i jedlou sodu. Jejich složení je tak pro mnohé rostliny podstatně šetrnější. Použít však můžete jakákoliv ostatní mýdla.

Na mšice perfektně funguje mýdlová voda. Zdroj: shutterstock.com

Škůdce mýdlo odpuzuje

Mýdlo sice škůdce přímo nehubí, ale je pro ně velmi nepříjemné. Nesnáší především jeho aroma, a proto se mu vyhýbají velkým obloukem. Pokud jsou již některé plodiny napadené, predátoři je většinou dost rychle opustí. Mýdlo si tak hravě poradí se mšicemi, housenkami, molicemi i slimáky. Stačí si vždy vyrobit jen ten správný odpuzující prostředek.

Mýdlo funguje i na myši

Pokud vás na zahradě žádní škůdci netrápí, můžete zbytky mýdel využít jako ochrannou prevenci. Nalámejte nebo nasekejte zbytky na malé kousky a vložte je do menších prodyšných látkových sáčků. Stačí je zavázat k malým tyčkám, které nainstalujete v blízkosti záhonů s pěstovanými plodinami. Bude se z nich linout vůně, která případné škůdce s jistotou odradí. A funguje to i na myši!

Vyžeňte škůdce nastrouhanými mýdlovými hoblinami

Další způsob použití je vhodný, když už se vám škůdci na nějaké rostlině zabydleli. Jednoduše zbytky mýdla nastrouhejte na hrubém struhadle a nasypte je přímo do záhonu do okolí napadených rostlin. Díky pravidelné zálivce, kdy se mýdlo dostane do kontaktu s vodou, bude jeho účinnost mnohem intenzivnější. Během několika dní si budete moci všimnout, že škůdci jsou dozajista na ústupu.

Vyrobte si univerzální postřik

Nastrouhané mýdlo rozpusťte v 1 litru vody a pro jeho posílení do něho můžete přidat esenciální olej například z citrusů, hřebíčku, máty nebo levandule. Směs nalijte do lahve s rozprašovačem a aplikujte každé 3 dny na napadené rostliny.

Speciální roztok na mšice a roztoče

Protože mívá tento druh hmyzu tělo pokryté tenkým chitinovým krytem, je na ně mýdlo to pravé ořechové. Mýdlový roztok je totiž natolik viskózní, že dokáže ucpat hmyzu průduchy a zanedlouho uhyne. Do 10 litrů vlažné vody nasypte 300 g mýdla a nechte jej pečlivě rozpustit. Postřik aplikujte každý den, nejlépe hned po ránu.

Mýdlo vás zbaví i housenek

Housenky jsou pro každého zahradníka katastrofou, proto je vyžeňte co nejdřív, než vám doslova a do písmene schroustají celou úrodu. Vyrobte si účinnou směs z 50 g strouhaného mýdla, 1 hrsti sušeného heřmánku nebo tabákových listů a 10 l vody. Aplikujte jako postřik každých 7 dní minimálně třikrát po sobě.

Mýdlový postřik na houbová onemocnění

V případě, že napadne vaše papriky, cibuli, jahody nebo třešně známá houba Botrytis cinerea, opět vám pomůže mýdlo. Jedná se o šedou hnilobu, která se projevuje lehkým prašným šedavým povlakem. Rozpusťte 10 g nastrouhaného mýdla v 1 ml vody a přidejte 3 rozmačkané stroužky česneku. Roztok pak aplikujte dvakrát za měsíc na inkriminovaná místa.

Mýdlo vám samozřejmě poslouží po náročné práci i k pohodlné dezinfekci rukou. Zdroj: Alexander Raths / Shutterstock.com

Chraňte před nečistotami i své ruce

Nechcete mít po práci na zahradě zbytky špíny pod nehty? I v tomto případě se vám hodí zbytky mýdel. Stačí, když si kousky mýdla vetřete pod nehty a hlína nedostane šanci se vám pod ně dostat. Mýdlo vám samozřejmě poslouží po náročné práci i k pohodlné dezinfekci rukou.

