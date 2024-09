Je září a vaše zahrada pravděpodobně odevzdává poslední sezónní plody. Pokud chcete, aby vaše zahrádka byla chráněna, použijte toto. Skrývá se to ve vaší lednici a na ochranu zahrady je to skvělé, podívejte.

Sezóna, kdy vaše zahrada plodí květiny, ovoce a zeleninu, se pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci. Za chvíli nastane čas, kdy si vaše zahrada bude moci odpočinout a bude mít čas se zregenerovat, než opět nastane její čas.

Jenže tato sezóna stále není u konce. Proto je ideální sáhnout po něčem, co se skrývá ve vaší lednici a můžete tím pomoct svým zahradním rostlinám a půdě. Možná budete překvapeni, ale nejúčinnější ochranou zahrady je mléko.

Youtube video, proč používat mléko v zahradě, najdete na kanále Balcony Garden Web:

Zdroj: Youtube

Postřik zahrady mlékem

Mléko? To snad není možné, kdo to vymyslel? Ze začátku může znít postřik zahrady mlékem trochu hloupě, když se ale zamyslíte, není to úplně od věci. Mléko totiž obsahuje látky, které nedělají dobře pouze tělu člověka, ale také rostlinám.

Je totiž plné draslíku, vápníku, fosforu, dusíku a vitamínů B. Tyto látky jsou pro rostliny naprosto nepostradatelné, jelikož slouží pro podpoření jejich růstu, a zároveň je chrání před nepříjemnými chorobami, jako je například hniloba květů v zárodku.

close info Kashif Nawaz Khan / Shutterstock zoom_in Mléko nemá výhody jen pro vaše tělo, nicméně má blahodárné účinky i pro rostliny ve vaší zahrádce.

Co se týče vitamínů B a vápníku, ty jsou pro rostliny blahodárné. Vápník podporuje růst rostliny a zabraňuje hnilobě a vitamín B pomáhá stimulovat růst rostliny. Mléko celkově působí blahodárně nejen pro rostliny jako hnojivo, ale také slouží jako velice efektivní pesticid a protiplísňový roztok. To se velice hodí, obzvláště pokud se potřebujete vyhnout houbovým chorobám, jako je například padlí.

Jak na to

Pokud tedy chcete své zahradě prospět pomocí mléčného postřiku, jak na to? Je to velice jednoduché. Můžete použít jakýkoliv druh mléka, včetně prošlého, sušeného či odpařeného. Stačí jen, když jej správně naředíte.

Naprosto ideální je použít mléko se sníženým obsahem tuku. Smíchejte stejné procento mléka a vody, směs následně dejte do rozprašovače a roztok nastříkejte na listy. Za půl hodiny zkontrolujte, jestli se roztok vstřebal a jemně setřete zbylou tekutinu.

Nalijte směs do půdy, aby se dostala i ke kořenům a máte hotovo. Naprosto přírodně a bez chemie.

Zdroje: www.drevostavitel.cz, cz.hecht.cz