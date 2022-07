Postřiky na rajčata: Tyto je ochrání proti plísni a neuškodí vašemu zdraví

Každý pěstitel si přeje sklízet krásná, zdravá a chutná rajčata. Napadla vaše rostliny plíseň? Zlikvidujte ji postřiky, které jsou chemicky nezávadné a fungují.

Sezóna rajčat je v plném proudu, a kromě jiného je nutné rostliny ochránit před zákeřnými plísněmi. Základem všeho je hlavně dostatečná prevence. Plísňovým chorobám se velmi dobře daří během střídání teplých a studených dní či nocí a jejich vznik velice podporuje i letní teplý déšť. Víte, jak úrodu rajčat zachránit a nedat plísním žádnou šanci? Vsaďte na domácí účinné postřiky za pár kaček, získáte díky nim i bohatější úrodu.

Jak plíseň odhalit

Plísňové choroby na rajčatech se objevují především na listech rostliny a většinou vypadají jako tmavé skvrny, které se postupně dál rozšiřují. Ve výsledku napadené listy odumírají a plíseň napadá i samotné plody, jež měknou, hnědnou a nakonec usychají. Bohužel se plíseň obvykle šíří i na okolní rostliny, což může podstatně snížit celkovou úrodu.

Plísňové choroby na rajčatech se objevují především na listech rostliny, a většinou vypadají jako tmavé skvrny, které se postupně dál rozšiřují. Zdroj: shutterstock.com

Nejčastější plísně

V našich klimatických podmínkách ohrožují rajčata obvykle dva druhy plísní, a to bramborová (Phytophthora infestans) a šedá (Botrytis cinerea). Prvně jmenovaná se v počátku projevuje dost nenápadně, listy jsou suché, hnědé a vypadají jako by je spálilo slunce. Pro plíseň šedou je typické šedé zabarvení a kromě rajčat často napadá i papriky, jahody či broskve. Jakmile se tito prevíti na vašich rajčatech objeví, měli byste okamžitě jednat. Snažte se napadené části odtrhnout a spálit nebo vyhodit do odpadků. Jinak hrozí, že se rozšíří dál a přijdete o celou úrodu.

Nikdy nepodceňujte prevenci

Na blaho rostlin byste měli myslet už od počátku pěstování. Ve chvíli, kdy vybíráte záhon na rajčata, neměl by se nikdy vyskytovat v těsné blízkosti brambor, paprik a cuket. Také by neměl být na stejném místě, kde už brambory rostly. Nejlépe rostlinám rajčat vždy vyhovuje i lokalita s dostatečným množstvím slunce. Velký vliv na správný a zdravý vývoj celé rostliny má i způsob zalévání. Nejlepší je provádět závlahu hned ráno a v žádném případě ne na listy, ale přímo ke kořenům.

Prevenci zajistí i některé rostliny

Příroda si kolikrát vypomůže sama a proti plísni můžete rajčata ochránit vysazením některých rostlin do jejich bezprostřední blízkosti. Do této skupiny patří například měsíček lékařský, bazalka nebo aksamitník. Nejen jako prevenci, ale i jako účinné bojovníky můžete proti nechtěným chorobám použít i některé domácí postřiky a výluhy.

Jako přírodní ochranu před plísněmi můžete využít účinný česnekový výluh, který si velice snadno připravíte a zvládne to každý. Zdroj: shutterstock.com

Česnek je perfektní antibiotikum

Jako přírodní ochranu před plísněmi můžete využít účinný česnekový výluh, který si velice snadno připravíte a zvládne to každý. Je velice efektivní, protože obsahuje významné fungicidní látky. Oloupejte si 50 g stroužků česneku a nakrájejte je najemno nebo je rozdrťte. Zalijte je 5 l vroucí vody a nechte do následného dne vyluhovat. Poté výluh sceďte přes kávový filtr nebo plátýnko a zřeďte v poměru 1:3 s vodou. Pak už stačí jen ochranný prostředek nalít do rozprašovače a aplikovat na postižené rostliny rajčat každý druhý den.

Záchranářem je i přeslička

Přeslička rolní je velice známá z lidového léčitelství jako bylinka urychlující hojení ran a hnisavých zánětů. Její účinnou látkou je významná kyselina křemičitá, která se zároveň skvěle osvědčila i v prevenci proti plísním rajčat. Dvě hrsti čerstvě natrhané nati přesličky rolní přelijte 1 l vroucí vody a nechte přes noc odstát. Po uplynutí náležité doby výluh slijte a používejte ve formě postřiku.

Dvě hrsti čerstvě natrhané nati přesličky rolní přelijte 1 l vroucí vody a nechte přes noc odstát. Zdroj: shutterstock.com

Dokonalý likvidátor plísní je vrbová kůra

Podobné účinky jako česnek a přeslička má i vrbová kůra. Stačí, když povaříte 2 hrsti sušené kůry (koupíte v lékárně) v 1 l vody po dobu 15 minut. Následně nechte odvar vychladnout a použijte jej jako postřik. Plísně ani jiní škůdci si na vaše rostliny jen tak netroufnou.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.living.iprima.cz, www.svetkreativity.cz