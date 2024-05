Vnesou do zahrady svěží zeleň, vonné květy, barevné listy a dokonce i lahodné ovoce, zkrátka co jen si budete přát. A přitom zaberou minimum místa. Umějí také zakrýt zeď i plot či zastínit pergolu.

Neobyčejná zeď

Obyčejná zeď se díky popínavkám promění v živý rám zahrady. Pokud si přejete pokrýt větší plochy, ideální jsou stálezelený a stín snášející břečťan či sluncemilnější, opadavý přísavník trojcípý, které se přísavnými destičkami podkladu samy přichytí. (Pozor však na rozpínavost břečťanu, pokud se začne plazit i po zemi.)

close info chatnara / Shutterstock zoom_in Při vysazování u paty domu je vždy nutný alespoň 30 cm velký odstup – rostliny ke zdi navedete pomocí opory

Po zdi umí šplhat rovněž stínomilná hortenzie řapíkatá. Roste pomalu, avšak do úctyhodných rozměrů.

Mnoho metrů čtverečních rychle vyplní i opadavý, na podzim se rovněž krásně vybarvující přísavník pěticípý. Ten šplhá pomocí úponků, ovšem i jemu postačí zeď, pokud má hrubou omítku. Tyto nenáročné a robustní popínavé dřeviny poslouží jako opora i pro další, drobnější druhy, třebas plamének či zimolez. Samy ovšem také kvetou a jejich plody milují ptáci, kteří rádi hnízdí v jejich náruči.

Rozkvetlé pergoly a loubí

Mnoho druhů atraktivních popínavých dřevin můžete nechat pnout po oporách a dotvořit tak zahradu v kouzelné místo. Treláže mohou být vytvořeny z latí, trámků i kulatiny. Kombinovat je lze i s odolnými dráty či lanky, parádu udělají u zdi i v prostoru.

Do mnoha metrů na výšku i na šířku se po letech rozprostře vistárie, krásně kvetoucí popínavá dřevina, kterou můžete tvarovat dle libosti. Vistárie čínská má květenství až 30 cm dlouhá, vistárie mnohokvětá dokonce až 50 cm. Oběma se daří na slunných až polostinných místech, chráněných a teplých, s propustnou půdou.

Pro krásné květy jsou velmi oblíbené plaménky. Daří se jim na jihovýchodně orientovaných místech. Pěstovat můžete mnoho druhů – původní botanické plaménky se odívají do spousty menších květů a jsou velmi odolné. Šlechtěné hybridy se chlubí květy velkými či plnými, ale mohou být na pěstování náročnější.

close info Molly Shannon / Shutterstock zoom_in Plamének je vyšlechtěn do mnoha odrůd

Popínavé růže jsou okouzlující. Vybírat můžete z mnoha kultivarů odlišného vzrůstu, barvy i vůně. Všem vyhovuje hluboká výživná půda a slunné, chráněné, ale zároveň vzdušné místo. Mezi další vděčné kvetoucí liány patří rozmanité druhy nádherně vonícího zimolezu.

Letničky pro rychlou parádu

Nejste si jistí, jakou popínavou dřevinu zvolit, nebo nemáte čas připravit bytelnou treláž? Vyzkoušejte letničky. Mnohé z nich poslouží výtečně.

Povíjnice tříbarevná vyniká až 10 cm velkými nálevkovitými květy, zprvu červenými, posléze blankytně modrými či fialovými. Navíc je hustě porostlá až 10 cm velkými, srdčitými listy. Pne se do výše tří metrů, kolem opory se mrštně ovíjí. Bujně roste na slunném, chráněném stanovišti a ve výživném, humózním substrátu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Povíjnice tříbarevná se pne do výše tří metrů a kolem opory se mrštně ovíjí

Vilec je výjimečný tím, jak ochotně se větví a rozrůstá do stran, což u letniček běžné není. Pomocí úponků se pne až do výše pěti metrů a až do podzimu rozkvétá květy zvonovitého tvaru – zprvu bílými, později se vybarví fialově. Pochází ze slunného Mexika, takže vyžaduje slunné stanoviště a dostatek živin.

Thunbergie křídlatá bývá obsypána roztomilými žlutými kvítky s černohnědým středem. Dostala podle nich i přezdívku černooká Zuzana. Ovíjí se do výše tří metrů a roste velmi rychle. Pochází z Afriky, proto podobně jako většina ostatních kvetoucích popínavých letniček vyžaduje slunné a teplé stanoviště. Svědčí jí humózní, avšak propustný substrát.

close info Rhoenbergfoto / Shutterstock zoom_in Thunbergii se lidově říká "černooká Zuzana" podle černohnědého středu

Ovocné liány

Spojit krásu s užitkem se vyplatí, a mnohé popínavé rostliny takovou výhodu nabízejí. Slunné zdi nabízejí prostor pro dekorativní i sladce plodící popínavou dřevinu – vinnou révu. Pokud si přejete velké sladké hrozny, je třeba révu prořezávat – zvolit si můžete z několika osvědčených postupů. Bujně můžete nechat růst odolné odrůdy typu bago, které poskytnou především spoustu zeleně a stín, ovšem za slunných let i hrozny ucházející chuti.

close info Julitt / Shutterstock zoom_in Révu lze pěstovat i na pergole

Velmi vděčné je mrazuvzdorné a odolné drobnoplodé kiwi. Pěstovat můžete hned několik druhů. Aktinidiie význačná (Actinidia arguta) dorůstá až do výše deseti metrů. Vyžaduje mírně kyselou, humózní, avšak propustnou půdu. Podobně se pěstuje i velmi oblíbený druh kiwi kolomikta (A. kolomikta). U většiny druhů a odrůd kiwi jde o rostliny dvoudomé, je proto třeba vysadit samčí i samičí rostlinu, či ještě lépe jednu samčí a několik samičích. Vhodné kombinace doporučí ve specializovaných zahradnictvích.

Pěstovat však lze i aktinidii čínskou, s většími plody. Pro naše podmínky se hodí například odrůda Jenny – dává velké plody a je samosprašná, stačí tedy i jediná rostlina.

Mezi rychle rostoucí, velmi vděčné liány patří také akébie pětičetná (Akebia quinata), až 10 m vysoká popínavka, jejíž přírůstek činí až 2 metry ročně. Pěstuje se obvykle pro dekorativní listy a krásné, vonné květy, ovšem její plody jsou jedlé a lahodné. Je odolná, vyžaduje pouze propustnou půdu, dostatek vláhy a v zimě ochranu před promrznutím. Citlivější jsou především mladší rostliny.

close info Camilla Simonsen / Shutterstock zoom_in Květy akébie šíří podmanivou vůni

O autorce

Jana Bucharová vystudovala biologii na PřF UK. Zákonitosti přírody se již dvacet let snaží využívat i na své zahradě.

Zdroj: časopis Receptář