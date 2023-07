Práce na zahradě v červenci: Tyto se právě teď dělají nejlépe. Neodkládejte to

Také se vám zdá, že se v letním parnu na zahradě snad ani nedá nic dělat? I když by to bylo na jednu stranu celkem příjemné a dalo by nám to dost prostoru k odpočinku, opak je pravdou. Právě teď je spousta práce, kterou bychom neměli odkládat. Podívejme se, na co se zahrádka právě těší. A nejde přitom jen o sklizeň rybízu nebo bylinek…

Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že právě horké letní dny jsou dobou, kdy se zahrada neobejde bez pravidelné a vydatné zálivky. Pokud tedy nemáme automatický systém na závlahu, nezbývá nic jiného, než každý večer vzít konve nebo hadici a vyrazit do boje se suchem. Alespoň na těch nejnutnějších místech, protože vody ubývá i ve studnách. Důležité ale je zalévat až k večeru, když zajde slunce. Jeho silné paprsky v kombinaci s vodou na listech by mohly rostliny popálit. Namočte květináče Máme-li rostliny v terakotových květináčích, měli bychom si uvědomit, že právě tento materiál umožňuje rychlé vysychání zeminy. Nejlepší proto bude namočit celý květináč do vody, aby se terakota “napila”. Tak se podaří udržet kořenový bal déle v ideálním prostředí. Čtěte také: Zahrada plná života Pečujme o popínavky Kromě pravidelné zálivky je třeba také pečovat o popínavé nebo vysoké rostliny. Právě ty mohou v teplých dnech více než kdy jindy trpět a potřebují pevnou oporu a dostatečné zajištění. Proto je raději důkladně zkontrolujme, abychom předešli nepříjemnému překvapení. Můžeme také průběžně vyřezávat odkvétající části rostlin, aby se jejich zbylé části zbytečně nevysilovaly. Navíc si tím zajistíme mnohem hezčí pohled na květinovou část zahrady a podpoříme tím vývoj dalších květů. Zapomenout bychom neměli ani na důkladný řez vistárií, které nám poděkují, když odstraníme postranní výhony na přibližně dvacet centimetrů, což znamená, že ponecháme jen přibližně pět lístků od hlavního stonku. Stejně tak si letní střih zaslouží také lupina nebo magnólie. Odstraňte vedlejší výhony vistárií. Zdroj: Profimedia Pozor na škůdce I když se to možná nezdá, právě v létě je ideální čas na řízkování trvalek a keřů, ale také na péči o růže, které v této době často dokvétají. Uschlé květy odstraníme a rostlinu samotnou tak připravíme na další období. Při každé procházce zahradou pak pro jistotu sledujeme, zda se náhodou neobjevili škůdci, které bychom měli odstranit. Tuhle práci se rozhodně nevyplatí odkládat ani o jediný den. Každá další hodina může znamenat mnoho nových jedinců, kteří se postarají o zmar našeho snažení. Podpořme větší úrodu Zeleninová zahrada je v době letních prázdnin tím pravým rájem pro každého zahrádkáře. Úroda dozrává a přišel čas užívat si plodů půlroční práce. Stále se ale ještě můžeme postarat i o další produkty, které sklidíme třeba za měsíc nebo i déle. Jak? Například ošetřením okurek, které budeme pravidelně vyvazovat, aby mohly dále plodit, nebo zaštipováním rajčat, abychom zabránili zbytečnému růstu postranních výhonů a rostliny se mohly soustředit na dozrávání a růst dalších plodů. Rajčata můžeme v této době také ještě přihnojit, stejně jako papriky. Na bylinky za slunečného dne Ještě před koncem prázdnin na nás čeká sklizeň česneku, lilku nebo oblíbených cuket, červené řepy, hrášku, mrkve, mangoldu, brambor i další zeleniny. Brukvovitou zeleninu můžeme sklízet postupně, ale vždy zkontrolujeme zbývající rostliny, zda nemají problém třeba s housenkami běláska. Neměli bychom ale vynechat ani bylinky, které jsou již dostatečně velké na řez a následné sušení. Na jejich sběr se vydáme za slunečného dne dopoledne, kdy jsou svěží a obsahují nejvíce prospěšných látek. Pravý čas je také na sklizeň ovoce, jako jsou rybíz, angrešt, maliny, ale dokonce i švestky nebo meruňky. Bylinky trhejte ráno. Zdroj: Profimedia Aby nestrádal ani trávník... Mimo radostných prací, které nám doslova přinášejí ovoce naší předchozí dřiny, čeká na zahradě také péče o travnaté plochy. Ten je potřeba nejen zalévat, ale také hnojit a udržovat v dobrém stavu sečením. V suchých obdobích ale nesekáme trávník příliš nízko, aby mohl lépe regenerovat a udržovat vlhkost v zemi. A pokud máme kousek pozemku, na kterém můžeme uvítat také okolní přírodu, jako je užitečný hmyz nebo ptáci, nezapomínejme ani na ně. Malé pítko, nebo skrýš před horkým sluncem jim jistě udělají radost. Čtěte také: Zahrada magického kruhu: Inspirujte se, jak získat klid a prostor Léto je take časem dovolených, a tak bychom neměli zapomenout zajistit zahradu na dobu, kdy budeme pryč z domu. I kdyby to mělo být jen na pár dní, je dobré požádat sousedy nebo známé, aby se na zahradu zašli podívat, zalili, co bude potřeba, a na všechno dohlédli. Jistě to někdo rád udělá. Zdroje: vtwonen, thompson-morgan, housebeautiful