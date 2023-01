Leden: Velký přehled nejdůležitějších prací na zahradě

Říká se: Leden za kamna vlezem. V případě zahrádkářů tohle líné přísloví ale neplatí. Na zahradě je totiž potřeba i v lednu udělat spoustu práce. Jaké?

Leden je trochu škodolibý měsíc a nikdy nevíte, co vám připraví za počasí. Jednou nastolí tuhé mrazy (se sněhovými závějemi), jindy se rozpláče deštěm a veškerou sněhovou nadílku zhatí.

Proto raději buďte ve střehu a nenechte se ukolébat tím, co vidíte z okna. Samozřejmě intenzita zimy také závisí na tom, jestli bydlíte ve městě nebo na venkově. Nebo jestli jste vlastníky zahrádky v nížinách či na horách. Zkrátka, všechno hraje roli a počasí se občas chová jako splašený kůň, který cválá, aniž by věděl, kam. Proto věnujte zahradě větší pozornost a péči. Na jaře se vám pak odvděčí krásnou a zdravou zelení.

Zalévejte o sto šest

Vaše rostliny nejsou z plastu, proto potřebují pravidelný přísun živin a vody. Obzvlášť, když není sníh a je sucho, tak hodně strádají. Proto neváhejte a i v lednu zalévejte všechny neopadavé keře, zelené trvalky, okrasné trávy, ale i trávník. Možná to nevíte, ale právě teď rozhodujete o tom, jak bude váš „zelený koberec“ vypadat v létě.

Stará dobrá pranostika totiž tvrdí. „Když dobře tráva poroste v lednu, poroste špatně v černu.“ Pro zahradníka začátečníka to zní sice nelogicky, ale vlastně je v tom kus pravdy. Když totiž vysušený trávník vyčerpá veškerou podzemní vláhu v zimě, na jaře ho už deštík (ani vaše sprcha z hadice) nespasí. Nakonec uvadne a vy budete mít po parádě. Zálivka proto musí být pravidelná, ale nikterak vydatná. Odborníci doporučují ji naplánovat před polednem, kdy je teplota povrchu země nad bodem mrazu a půda ji lépe vstřebá.

Chraňte rostliny, stromy a keře před mrazem

Mráz má ostrý jazyk jako nůž. Dokáže zabít i ty nejodolnější keře. Proto jakmile se teplota přehoupne přes nulu, udělejte si procházku po zahradě. Zkontrolujte ochranné obaly na rostlinách. Objevily se na některých stromech či keřích předčasně vyrašené pupeny? Přikryjte je slámou, jehličím nebo senem. Ochráníte tak stromy (jejich kořenový systém, kmen i korunu) před poškozením.

Natírejte ovocné stromy vápenným mlékem

Některé ovocné stromy, jako například broskvoně, jabloně, třešně, višně, ořešáky nebo meruňky, jsou choulostivé na prudké změny teplot. Proto je natřete vápenným mlékem, které působí jako izolant a chrání je před slunečními paprsky a teplotními výkyvy.

Vápenné mléko si snadno namícháte sami doma. Jak na to: Smíchejte hašené vápno (hydroxid vápenatý) s vodou tak, aby vznikl 20% roztok. Aby mléko lépe přilnulo ke stromu, můžete do něj vmíchat i trochu zeminy. Na natírání si vyberte den, který nebude mrazivý. Ze stromu nejdříve odstraňte starou kůru a pak vápenné mléko aplikujte postřikovačem. Díky tomu se vsákne do každé drážky v kůře. Vápenné mléko se aplikuje na kmeny a spodní větve, které jsou tlustší než 15 cm. Doporučená výška nátěru je 1 metr.

Vápenné mléko působí na stromech jako izolace proti teplotním výkyvům. Zdroj: Profimedia

Z větví setřeste sníh

Sníh na stromech může působit romanticky, ale pro spoustu stromů a keřů je spíše zátěží. V některých případech dokonce může větve polámat. Proto na nic nečekejte a případný sníh citlivě odhrňte. Obzvlášť v době, kdy sněží často, snažte se porostům pravidelně odlehčovat.

Cestičky vysypte pískem

Abyste se i v zimě mohli na zahradě pohybovat v bezpečí, je potřeba ji mít pochozí. Proto vysypte chodníčky a cestičky pískem (použití soli se nedoporučuje), který povrch zdrsní a zamezí tak případnému uklouznutí či úrazům.

Zdroje: www.levnepostriky.cz, www.chalupari-zahradkari.cz