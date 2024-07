Už si malujete, co budete všechno dělat v červenci na zahradě? Ale jaké bude počasí? Nezapomeňte, co všechno bude třeba udělat. Práce nepočká!

Léto začíná. Červenec je tu!

Už si plánujete červenec a obáváte se o vaši zahradu? Nebojte se, červenec by měl být docela fajn. Alesoň si to myslí meteorologové.

Ochutnávku toho, jak to bude u vás na zahradě vypadat v červenci a co můžete dělat na zahradě, vám poví autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Lovely Greens. Zahrada v tomto příspěvku těží ze specifického počasí britského ostrova Man, kde je rozhodně mírnější počasí v zimě, celkově však bohatší na srážky a bez velkých teplotních výkyvů v létě. Přesto je radost podívat se na zahradu, kde se autorce očividně snaží a vše jen vzkvétá.

Zdroj: Youtube

Čeká nás patrně průměrný červenec

Co nás čeká v červenci? Podle meteorologického výhledu bude nástup července ve znamení střídání tlakových níží a výší a změna počasí přicházející se studenou frontou. Od skandinávského počasí, které se k nám na začátku týdne přesune, lze očekávat nejen chladnější počasí, což mnozí ocení, ale také více deště, a to v prvním prázdninovém týdnu děti a rodiče spíš nepotěší.

Podle odborníků to vypadá, že červenec bude prostě průměrný a to jak na teploty, tak na srážky. Občas se vyšplhají teploty i přes 30 °C, a také s bouřkami je nutné počítat. O bohatou zeleň se postaral už červen a proto doufejme, že bude i dost sluníčka pro plodiny, které nyní nastupují do květu a tvoří první plody.

Střídavé červencové počasí by mělo zahradě i zelenině a ovoci vyhovovat, a proto bude dost času na práci i zábavu. Letošní teplé jaro odstartovalo sezonu o něco dřív, takže je možné, že i sklizeň bude časnější než obvykle. Co kromě grilování vás bude na zahradě čekat?

close info Olya Detry / Shutterstock zoom_in Srážek i sluníčka by mělo být v červenci tak akorát.

Červenec v zahradě

A jak to ovlivní zahradu? Červenec začne nízkými teplotami, které můžete využít k fyzicky náročnější práci. Počítejte s tím, že bude vlhko, a proto se rozhodně hodí průběžně stříkat rostliny proti plísňovým onemocněním. Zároveň je ale nutné pamatovat na postřiky proti škůdcům jako jsou mšice, které právě teď pustoší některé plodiny.

V červenci byste se měli podle potřeby věnovat:

Zavlažování zeleně

Postřikům proti škůdcům a nemocem

Vyvazování a vyštipování zálistků zelenin jako jsou rajčata nebo papriky

Přihnojování

Odplevelování

Průběžné sklizni

Péči o trávník

Zdroje: chmi.cz, treking.cz