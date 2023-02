Jak a čím osázet malou předzahrádku: Takto si vytvoříte před domem ráj na Zemi

Máte-li malý prostor, o to lépe je nutné celý, byť maličký dvorek či předzahrádku promyslet a naplánovat. Zároveň však neplatí, že jeden pohled na věc či jedno řešení je vhodné pro všechny takové prostory a jejich majitele. Udělejte si předzahrádku či dvorek svých snů!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, ceskestavby.cz

I předzahrádky a malé zahrady mají veliký potenciál

S malými prostory uvnitř i venku máme spojené světlé barvy, vzdušnost a vertikální prvky, které prostor vizuálně zvětší. Je to samozřejmě vhodné, na druhou stranu, pokud vám vyhovuje objetí přírody a chcete se doslova zachumlat do zeleně, ani to není špatné řešení. Je to jen váš prostor, co na tom, že trendy jsou jiné. Vždyť i ty se stále mění!

Zachumlejte se do zeleně v předzahrádce či dvorku. Zdroj: Hannamariah / Shutterstock

Podívejte se, jak si poradili s malou zahrádkou v pořadu Hurá do zahrady. Krásně uvidíte nejen členění a funkční prvky, ale také například uslyšíte názor, se kterým se mohou ztotožnit mnozí. Tedy, že malá travnatá plocha je nepraktická:

Velmi vhodné, ale ne nutné je členění prostoru. Pokud je vaše předzahrádka zcela miniaturní, nemusíte lomit rukama. Není zde prostor pro sloupky, terasy či lavičky? Vytvořte různé úrovně zeleně pomocí květináčů o různé výšce, pěstujte vertikálně nebo zvolte vyvýšené záhony a využijte je i k posezení.

Využijte vyvýšené záhony i jako odpočinkovou zónu. Zdroj: Profimedia

Jakou zeleň zvolit do předzahrádky či dvorku?

Volte takový typ zeleně, který vám nabídne, co potřebujete. Větší strom ořežte do dvou metrů a korunu pěstujte až nahoře. Vizuálně vám nebude bránit v pohledu do předzahrádky či dvorku, a přesto nabídne stín. Strom navíc nemusí být extrémně hustý a košatý. Řidší koruna stromu se vám v tomto případě hodí lépe.

Existují mnohé okrasné třešně či jabloně, které zdobí nejen květem, ale i plody. Oblíbené jsou také fantasticky kvetoucí magnolie. Také stromy lze pěstovat na plocho u zídek a plotů, nicméně je nutné jejich tvarování.

Toužíte-li po stromu, ale chcete udržet jeho nizoučký růst, umístěte jej do velké nádoby. Redukcí kořenového systému zajistíte také pomalejší a menší vzrůst.

Pěstovat můžete i v nádobách, a to nejen teplomilné, ale jakékoli stromy. Zdroj: Profimedia

Čím konkrétně osázíte květináče či záhonky, je především na vašich preferencích. Je předazhrádka vaší pýchou a toužíte se vrtat v záhonku ob den? Pak výběr nemá mezí, jen je nutné dodržovat nároky rostlin.

Většina však touží po předzahrádce, která je takříkajíc bezúdržbová. V tom případě volte nenáročné trvalky, které se časem spojí v koberce porostu. Rozmístěte je nejen podle jejich nároků, ale také výšky tak, aby na pohled byly ty nevyšší nejdál a nepřekážely těm nízkým.

Máte zahrádku jako dlaň? Nevadí. I malé dvorky a předzahrádky mohou být krásné i funkční. Zdroj: Profimedia

Nábytek a dekorace malých zahrad a předzahrádek

Nejen v případě, že máte prostor kolem domu vydlážděný ode zdi ke zdi, ale i při běžném rozdělení na záhonky se hodí některé rostliny umístit do květináčů. Ty navíc nejsou jen pěstebními nádobami, ale také ozdobným prvkem.

Prostor ozvláštní dekorativní květináče. Záhony už nebudou potřeba. Zdroj: Profimedia

Nebojte se udělat si posezení podle vašich představ. Rozplýváte se nad bílými kovovými židličkami jako z francouzských městských zahrad nebo milujete skandinávský styl kombinující masivní dřevo a kámen jen ve strohých liniích? Výběr je na vás. Dotváříte pokračování vašeho domova, stylově by mělo souviset. Pokud chcete prostor využívat k posezení jen občas, zvolte skládací nábytek, který použijete jen, když to bude potřeba.

Kovové, plastové, ale i dřevěné židle a stolky pořídíte v hobby marketu. Zdroj: Balakryl

Ani dekorativní předměty si nemusíte odpustit. Solární osvětlení, keramické, dřevěné či kovové obrázky, sošky nebo lucerny, ale i zmíněné okrasné květináče dotvoří atmosféru. Krásné a nevšední jsou i vodní prvky a fantasticky poslouží také zrcadlo se kterým se v zahradě setkáváme jen málokdy. Přesto právě zrcadlo neobyčejně zvětší prostor, rozhodně nemusí být nové, a přesto se hodí použít. Pamatujte, že nemusíte mít všechno. Jen pár stylově podobných prvků zcela postačí.

Vodní prvky mohou být prosté, minimalistické i umělecky ztvárněné a velmi dekorativní. Zdroj: RossHelen / Shutterstock

Co se týče osázení, v malých předzahrádkách se osvědčila střídmost a spíš zajímavé solitéry než nepropustná džungle. Obvykle není ani nutné lámat si tím hlavu hned na začátku. Začněte několika rostlinami a postupně přidávejte další, pokud vám to tak bude vyhovovat.