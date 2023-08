5 nápadů, jak upravit předzahrádku. Bloomcore je hitem internetu! Podívejte

Zdobí váš vstup do domu předzahrádka? Měla by být vždy zajímavá a dostatečně reprezentativní. Je to první prostor, co příchozí vnímají. Máme pro vás zajímavé tipy a nápady, které můžete s trochou vlastní fantazie využít. Znáte například styl bloomcore?

Předzahrádka nemusí být jen kousek nevyužitého či „hlava nehlava" zarostlého pozemku. Můžete si z ní vyrobit přírodní oázu stejně jako ze zahrady. Pokud je dokonce většího charakteru a je dobře lokalizovaná, může být i příjemným místem odpočinku. Pokud nevíte, jak na to a nic kloudného vás nenapadá, máme pro vás inspirativní nápady. Na 27 zajímavých tipů se můžete podívat v tomto videu: Bloomcore je hitem! Že tento termín neznáte? Poslední léta tento styl doslova frčí a je návratem k přirozené přírodě. Vyznačuje se použitím kvetoucích rostlin, přírodních materiálů a organických tvarů. Bloomcore předzahrádky jsou opravdu nejen krásné a relaxační, ale zároveň i naprosto nenáročné na údržbu. Pokud tedy nevíte, jak vaši předzahrádku upravit, Bloomcore je skvělou volbou. Uvidíte, že zanedlouho se toto místo stane velmi oblíbeným. Zkuste bloomcore úpravu. Zdroj: Profimedia Jak vytvořit bloomcore předzahrádku? Základem je, že si pořídíte takovou kombinaci rostlin, které vám zajistí květenu a zeleň po dlouhé období, a tedy i během zimy. Předzahrádka tak bude krásná po celý rok. Mezi vhodné květiny jarní cibuloviny, vaše oblíbené dlouhodobě kvetoucí trvalky, růže, pivoňky, sedmikrásky, zvonky, hortenzie a mnohé okrasné keře či stromky. Používejte vždy k zvelebení přírodní materiály, jako je dřevo, kámen a hlína. Dodají vaší předzahrádce útulnou a relaxační atmosféru. Protože jsou pro oko příjemné tvary a různé oblouky, vytvořte je s citem i na vaší předzahrádce v podobě chodníčků, záhonků či obrubníků. A protože je bloomcore o kreativitě a experimentování, nebojte se vyzkoušet nové věci a vytvořit předzahrádku, která bude přesně podle vašich představ. A další tipy? Vždy vhodný a oblíbený styl Pokud byste bloomcore zrovna neholdovali, je vždy dobré styl předem promyslet, aby ladil nejen se svým blízkým okolím, ale i s vaší duší. Můžete tedy zvolit tradiční klasickou výsadbu, ale jistě se nemusíte bát ani moderních trendů a stylů. Samozřejmě myslete i na to, kolik času na péči o předzahrádku budete ve skutečnosti mít a dle toho přizpůsobte zvolený výběr rostlin. Myslete na barevné kontrasty Jakmile si ujasníte zvolený styl, určete si potřebnou barevnost a zaměřte se na celý rok. Barevná souhra rostlin je koncertem pro oči nejen během letní sezóny, ale i na jaře a na podzim. Používejte tedy různé druhy rostlin, jak kvetoucí, tak stálezelené. Předzahrádka by měla být zajímavá, pestrá a harmonicky barevná. Na předzahrádku se hodí i lavička. Zdroj: Shutterstock Pokud máte místo, zasaďte i stromy a keře Stromy a keře dodají předzahrádce určitou strukturu a výšku. Sáhněte po výrazných druzích, které jsou kvetoucí, vonné, anebo vynikají svou kůrou. Nebojte se vodních prvků Přidejte do předzahrádky nějaký vodní prvek, který ji dodá příjemnou atmosféru a klid. Může to být fontána, jezírko, nebo dokonce jen miska s vodou. Plnohodnotně využijte i dekorativní prvky jako lavičky, sošky, lucerny a jiné doplňky, které dodají předzahrádce osobitost a styl.