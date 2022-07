Předzahrádka: Jak ji uspořádat a čím osázet, aby byla téměř bezúdržbová

Předzahrádka před domem je místo, které denně máme na očích, už jen z tohoto důvodu by měla lahodit očím. Neudělejte ale při zakládání předzahrádky zbytečné chyby!

Denně projdeme kolem minimálně dvakrát a většina z nás se chce alespoň trochu pokochat osázenou krásou předzahrádky. Někdy je rozvržení plánu složitější, neboť se může nacházet v terénu nebo je rozdělená do menších ploch, které jsou oddělené například místem pro automobil, kapličku na elektřinu nebo popelnici. Nikdo nechce, aby předzahrádka byla přeplácaná a příliš náročná na údržbu. Jak si vše rozvrhnout, abyste z tohoto místa měli radost a málo starostí okolo?

Předzahrádka patří mezi důležité součásti domu. Zdroj: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

Plánování spolu se stavbou

Nejideálnější je plánovat předzahrádku spolu se stavbou domu. Určitě se to vyplatí a nikdy si neříkejte: „Ono to nějak dopadne!“, to je velká chyba, obzvlášť když se jedná o předzahrádku, která je z ulice vidět. Ano, co je komu do toho, co máte na zahradě, ale přece jenom. Nepotěšilo by vás, kdyby se lidé u vašeho domu zastavili a kochali se? Nejpodstatnější ale je plán toho, co kde bude logicky umístěné, máme na mysli parkovací stání, prostor na popelnice, případně sezení, barel na vodu, apod. Ušetříte si práci.

Jestliže chcete zvelebovat předzahrádku u již postaveného domu, nezapomeňte si vzít k ruce plány a předem si zjistit, kde se nacházejí inženýrské sítě a ostatní důležité trubky a kabely.

Předzahrádka před nebo za plotem?

Jistě vás napadla otázka, co je považováno za předzahrádku, jestli prostor těsně u domu k plotu nebo až za plotem. Může to být tak i tak. U nás jsme zvyklí tyto prostory rozdělovat, což v jiných zemích až tak běžné není.

Jaký máte dům?

Květiny, stromky a keře byste měli ladit i podle stavby. Pokud máte moderní dům s vyzývavými křivkami, můžete do předzahrádky zakomponovat hranaté tvary. Tyto tvary se naopak budou přebíjet s venkovskou stavbou, tam to raději řešte tvary oblými.

Inspirováno zenovými zahradami: bambus, javor, kapradiny. Zdroj: Delpixel / Shutterstock.com

Příprava

Plochu, kterou chcete osázet, předem prokypřete a zbavte půdu všech plevelů. Pokud zemina zrovna dvakrát neoplývá živinami, promíchejte jí se zahradnickým substrátem.

Vezměte si papír s tužkou a návrh si nakreslete. Udělejte to, i když jste přesvědčení o tom, že máte vše pevně uchované v hlavě.

Výběr záleží zcela na vás, ale na menším prostoru se vyhněte vzrostlým stromům a hustým rozrostlým keřům. Samozřejmě záleží i na tom, jak na místo svítí či nesvítí slunce. Zakrslé kultivary jehličnanů jsou velice oblíbené a nenáročné na údržbu. Omrkněte i zakrslé katalpy, keře magnolie, rododendrony, šeříky, azalky, javory (např. dlanitolistý) nebo vilín. Porozhlédnout se můžete i mezi travinami, jako jsou ozdobnice, exoticky vyhlížející tráva pampová či ostřice.

Rada na závěr: Nezapomeňte na to, že je někdy méně lepší, než více!

