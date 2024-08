Milujete vůni pivoněk, ale stává se vám, že kvetou jen jeden rok? Může to být způsobeno nesprávným postupem při jejich přesazování. Pivoňky jsou nádherné květiny, které potřebují specifické podmínky pro svůj růst. Jak správně přesazovat pivoňky, aby vám kvetly rok co rok?

Přesazování pivoněk je delikátní proces, který vyžaduje pozornost a péči, aby rostliny mohly pokračovat v květu a růstu. Pivoňky jsou známé svými krásnými a bohatými květy, které mohou zahradě dodat nádhernou atmosféru. Pokud nejsou správně přesazeny, mohou mít potíže s kvetením v následujících letech.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Northlawn Flower Farm – Jak pěstovat pivoňky

Zdroj: Youtube

Kdy přesadit pivoňky

Ideální doba pro přesazování pivoněk je na podzim, kdy rostliny začínají přecházet do klidového stavu. Teploty jsou mírné a půda je stále teplá, což umožňuje kořenům se dobře zakořenit před zimou.

Než začnete s přesazováním, připravte si nové místo, kam pivoňky přemístíte. Mělo by to být slunné místo s dobře propustnou půdou. Pivoňky nemají rády přemokření, takže se vyhněte místům, kde se drží voda.

Před samotným přesazováním pivoňky opatrně vykopejte, abyste co nejméně poškodili kořeny. Kořenový bal by měl zůstat co nejvíce intaktní. Jakmile máte rostlinu venku, je čas na důkladnou kontrolu kořenů.

Odstraňte všechny poškozené nebo shnilé části kořenů, které by mohly být zdrojem infekce. Poté rozdělte kořenový bal na menší části, každý s několika očky (růstovými pupeny). Toto rozdělení pomůže rostlinám lépe se uchytit na novém místě a podpoří jejich růst.

Hnojení

Nové místo pro pivoňky by mělo být připraveno s kompostem nebo dobře rozloženým hnojem, aby měla rostlina dostatek živin pro nový začátek. Jáma, do které pivoňky zasadíte, by měla být dostatečně hluboká, aby se do ní vešly všechny kořeny bez jejich ohýbání. Při sázení dávejte pozor, aby růstové pupeny byly zakryty pouze tenkou vrstvou půdy. Příliš hluboké zasazení může způsobit, že rostlina nebude kvést.

Mulčování

Po zasazení pivoňky dobře zalijte a zamulčujte vrstvou organického materiálu, který pomůže udržet vlhkost a ochrání kořeny před mrazem. Během prvního roku po přesazení sledujte rostliny pravidelně, abyste mohli včas zareagovat na případné problémy jako je nedostatek vody nebo napadení škůdci.

Kromě správného postupu je důležité mít také trpělivost. Pivoňky mohou po přesazení potřebovat jeden až dva roky, než začnou opět bohatě kvést.

Je to běžná reakce na změnu prostředí, a dokonce i na mírné poškození kořenů při přesazování. Proto nevzdávejte péči o pivoňky, i když se první rok zdají být méně vitální.

Kromě technických aspektů je při přesazování důležité také plánování. Rozmyslete si, kde budou pivoňky nejlépe vynikat, a ujistěte se, že mají dostatek místa pro růst. Pivoňky mají rády slunná místa, ale snesou i polostín. Vyhněte se místům s těžkou, jílovitou půdou, která špatně odvádí vodu, neboť to může vést k hnilobě kořenů.

Pokud máte v zahradě staré a zarostlé trsy pivoněk, jejich rozdělení a přesazení může být také skvělou příležitostí k omlazení rostlin. Starší trsy mohou mít méně květů a rozdělení pomůže stimulovat nový růst.

Rozdělením kořenového balu na menší části získáte více rostlin, které můžete rozšířit po celé zahradě nebo darovat přátelům a rodině.

Správně přesazené pivoňky mohou být nádherným prvkem zahrady, který přitahuje pohledy návštěvníků a dodává prostoru kouzlo a eleganci. Kromě toho pivoňky lákají opylovače, jako jsou včely a motýli, což přispívá k biodiverzitě vaší zahrady.

Ať už jste začínající zahrádkář nebo zkušený pěstitel, správné přesazování pivoněk je klíčem k úspěchu a krásné zahradě plné zdravých a kvetoucích rostlin.

Zdroj: nkz.cz