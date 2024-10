Ačkoli jsou pro vzdorování zimě vybaveny, zimní ochranou mnohým zahradním rostlinám velmi prospějete. A zároveň mnohdy poslouží i jako úkryt drobným živočichům. I na ně se při přípravách na zimu vyplatí myslet, a to jak na ty maličké, tak na pomocníky větší.

Jak připravit rostliny na zimu?

Druhy, kterým svědčí humózní půda a dostatek vláhy, můžete nastlat listím, štěpkou či slámou. Mulč chrání jejich kořeny i půdní mikroorganismy.

Suchomilné rostliny, například stálezelené bylinky, lépe ochrání tenká vrstva chvojí, které nedrží vlhkost. Brzdí však mrazivý vítr a mírní změny teplot. Jako mulč jim svědčí štěrk, drcené dřevěné uhlí, případně štěpka z listnatých stromů – ale v tenké vrstvě.

Suché nadzemní části trvalek ani okrasných trav na podzim nestříhejte, poslouží jako přirozená ochrana, kterou odstraníte až na jaře. Navíc v zimě, ojíněné či zasněžené, ozdobí zahradu. Pokud se traviny příliš rozklesnou, můžete je svázat k sobě.

Okrasné trávy zdobí zahradu i v zimě

Choulostivé rostliny, například některé hortenzie, před zimou ochrání poduška z listí vysoká až 40 cm, která brání omrznutí výhonů. K záhonovým růžím nahrňte kompost. Nadzemní části ochrání chvojí – smrkové větve se šikmo seříznutými konci můžete snadno zapíchat do země kolem rostliny a případně je nad ní svázat.

Kolem rostlin choulostivých na mráz, avšak snášejících vlhkost, můžete na konstrukci z tyček či proutků obepnout netkanou textilii a prostor vyplnit listím, nejlépe vzdušným bukovým, dubovým či ořešákovým. U suchomilných choulostivek lze použít fóliový kryt vyplněný suchým materiálem.

Trvalky sestříhněte až na jaře

Nádoby osazené mrazuvzdornými rostlinami izolujte, na rozdíl od volné půdy snadno promrznou. Můžete je obložit polystyrenem, bublinkovou fólií, filcem, zahrnout mulčem, zapustit do země.

Otužilé zelenině, která zůstává i v zimě na záhonech, prospěje mulčování, můžete ji přehodit i netkanou textilií, která ji ochrání i před srnkami a zajíci.

Shrabat je třeba všechno listí, které bylo napadeno houbovými chorobami (antraknózou ořešáku a rybízu, padlí na růžích aj.). Ale zdravé listí například na porostech okrasných cibulovin (na narcisech, šafránech, tulipánech, modřencích aj.) i na záhonech vláhomilných trvalek ponechejte jako zimní peřinu.

Mulč ze štěpky či listí chrání jarní cibuloviny i půdu

Tip na hnojení

Rostliny před obdobím klidu nehnojte, zvláště dusík by jim neprospěl. Před zimou potřebují spíše draslík, který podporuje vyzrávání pletiv, a tím pádem i odolnost vůči mrazu. Nastýlka kompostu však nevadí, z něj se živiny uvolňují velmi pozvolna.

Jak oplatit pomoc zvířatům?

Ježek se rád ubytuje v kupě listí a klestí, nejlépe u paty velkého stromu nebo pod hustým keřem, který vše chrání před deštěm. Zaleze si dovnitř a usilovným otáčením a dupáním vytvoří útulnou komůrku, jejíž slisované stěny pěkně izolují. I ve volně přístupném kompostu se mu může líbit, zvláště pokud do něj přichystáte bedničku o rozměrech 40x40x30 cm, se vstupním otvorem kolem 10x10 cm, do které nezatéká. Opatřete ji větracím komínkem a část vyplňte suchým senem. Kompost, který ještě pracuje a v němž se tráva, listí a zbytky zeleniny proměňují na kvalitní hnojivo, nepromrzne ani v zimě, neboť vedlejším efektem rozkladných procesů je teplo. S oblibou se do něj i pod něj zahrabávají i užovky, které vám po celou sezonu pomáhaly lovem hrabošů a hryzců. Zimu stejně jako ježek prospí, nesmí ale promrznout.

Čmeláci a slunéčka zalezou pod kořeny stromů, do trouchnivého dřeva nebo pod drny staré trávy. Slunéčka se ráda schovají i do dřevěných krabiček, které mají místo vchodu úzkou štěrbinu, jsou vystlané senem či mechem a chráněné kupou listí. Čmeláci i slunéčka se rozmnoží teprve poté, co úspěšně přečkají zimu. Proto je tolik důležité poskytnout jim na zahradě zimní úkryt.

Ještěrky hledají útočiště v kompostu, pod pařezy či suchou zídkou. Tam ve strnulém stavu čekají do jara. V podzemí se před mrazem ukrývají i ropuchy a skokani.

Lasičky, které i v zimě pilně likvidují hraboše a hryzce, bydlí nejraději v kupách dříví, hromadách kamení nebo v kůlnách. V zimě nespí, ale pronásledují hlodavce až do jejich podzemních skrýší. Jediné, co potřebují, je klidné místo, kde si odpočinou po nočním lovu.

Ptačí budky je dobré vyčistit ještě na podzim. Nejen že budou časně zjara připravené, ale lépe poslouží i v zimě. Za mrazivých nocí v nich mohou ptáci přespávat semknutí v chumlu, aby se vzájemně zahřáli. Výstelky je v budkách často tolik, že prostor výrazně zmenší, a navíc obsahuje rozličné ptačí parazity.

Úkryt poskytne kupa kamení vyplněná zeminou a trouchnivým dřevem

Zlatoočky a jejich larvy zkonzumují ohromné množství mšic a dalšího savého hmyzu. K úspěšnému přezimování potřebují suché místo, stahují se proto na půdy a do kůlen. Úklid kůlny či zahradního domku v průběhu zimy jim může být osudný – proto při něm mějte oči na stopkách, pokud jej nelze odložit na jaro.

Listí nechte na zahradě

Kupa listí a klestí v koutě zahrady, chráněná před lijáky korunou stromu či hustými keři (případně plachtou), je pro mnoho našich přátel šancí k přežití zimy – tak málo jim stačí. Útočiště zde najdou i zimující motýli či škvoři, kteří se v sezoně vyznamenávají jako výkonní lovci mšic. Zimu přečkávají ve stavu strnulosti, ve kterém dobře snášejí chlad i hlad. Mráz a vlhko však nepřežijí.

Pořádná kupa listí poskytne úkryt mnohým

I kousek neposečené louky se může stát vítanou skrýší pro mnohou drobotinu. Není hřích nechat trochu zlatých stébel neposečených a kosu či sekačku na ně vzít až na jaře, a raději ne příliš brzy.

Zdroj: časopis Receptář