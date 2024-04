Chcete se dočkat zahrady plné květů a sklízet bohatou úrodu? Mějte na mysli, že jarní příprava záhonů na sadbu je jedním z důležitých kroků, které není radno podcenit.

Duben je pro všechny pěstitele klíčovým měsícem. Půda se probouzí ze zimního spánku, venkovní teploty příjemně stoupají, dny se prodlužují a je více denního světla. Jedná se o ideální dobu pro založení nových záhonů a přípravu půdy na setí a sázení.

Někteří zahrádkáři dělají základní chybu a kvalitu záhonů podceňují. Přitom kvalitní půda je základem pro zdravé plodiny. Pokud je nevhodná, nebudou mít pěstované rostliny dostatek živin, budou slabé a snadno podlehnou nejen nemocím a škůdcům, ale i totální zkáze. Jak tedy připravit záhony na novou sezónu?

Udělejte si plán

Než se do přípravy záhonů pustíte, řádně si promyslete nejen jejich rozmístění, ale připravte si i plán setí a výsadby. Udělejte si seznam všech druhů rostlin, které letos budete chtít pěstovat a dle toho, co které vyžadují, jim zvolte budoucí lokalitu.

Myslete dopředu i na to, které plodiny je dobré pěstovat vedle sebe, a které se k sobě naopak nehodí. Vedle rajčat je například vhodné pěstovat mrkev, zelí, kedlubny nebo salát.

Než se do přípravy záhonů pustíte, řádně si promyslete nejen jejich rozmístění, ale připravte si i plán setí a výsadby.

Zvolte vhodné místo

Většina rostlin potřebuje ke svému zdravému růstu dostatek slunce, ideální je tedy budovat záhony na slunných lokalitách. Záhony nebudujte v místech, kde dostatečně neproudí vzduch, daří se tam nejen škůdcům, ale i plísním a hnilobám.

Stejně tak si dejte na místa, která nejsou chráněná před případným silným větrem, který by vám pěstované rostliny mohl polámat a zcela zničit.

Menší záhony jsou praktičtější

Záhony na zahradě uspořádejte dle uvedených pravidel a dle svých možností. Pokud však chcete, aby se vám pohodlněji obdělávaly, vytvořte si raději záhony menších rozměrů. Myslete i na plochu mezi záhony, abyste případně mohli pohodlně projet kolečkem.

Jakmile si vytyčíte prostory pro záhony, nakypřete v daných lokalitách půdu vidlemi, rýčem nebo kypřicí motyčkou do hloubky přibližně 20 až 30 cm.

Jarní příprava půdy

Jakmile si vytyčíte prostory pro záhony, nakypřete v daných lokalitách půdu vidlemi, rýčem nebo kypřicí motyčkou do hloubky přibližně 20 až 30 cm. Pečlivě vytrhejte plevel, přimíchejte do půdy správně uleželý kompost a povrch uhrabejte do hladka. Pak nechte půdu minimálně týden odpočívat, aby se náležitě usadila.

