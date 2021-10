Příprava zahrady na zimu: Nejdůležitější kroky, které byste měli udělat už teď

Už je to tady. Podzim se začíná pomalu vybarvovat. Do zimy zbývá jen několik víkendů, kdy můžeme zahradu připravit na mráz a sníh. Máme pro vás seznam prací, na které byste určitě neměli zapomenout. Připravte zahradu na zimu, jak nejlépe je to možné!

Zahradu je potřeba na zimu připravit

Čtvero ročních období přináší nejen pestré změny v přírodě. Pro zahrádkáře to znamená také spoustu práce a příprav. Nikdo nevíme, jaká ta letošní zima bude. Právě proto nezbývá, než udělat vše, co je v našich silách, ale by se zahrada na jaře zase probudila do celé své krásy.

Na zimu uskladněte veškeré plody

Skliďte včas veškerou zeleninu a ovoce. Naše podmínky nám nedovolují ponechávat kořenovou zeleninu na záhonech, tak jak je to obvyklé v některých jiných zemích. Kořenová zelenina musí ze záhonu ven a uskladníte ji dobře třeba v nádobě s vlhkým pískem ve sklepě. Zkraťte zelené části, ale nezasahujte až do „srdíčka“. Uskladnit můžete také jablka, ale nikdy je nenechávejte v blízkosti zeleniny. Jablka při zrání uvolňují ethylen, který u ostatních plodů způsobí rychlejší stárnutí.

Mrkev vydrží dlouho na záhoně i ve sklepě. Před uskladněním ji však nečistěte. Zdroj: Shutterstock.com / Aynur_sib

Chvojí ochrání zahradu proti mrazům

Přikrytí záhonů chvojím je osvědčeným způsobem, jak chránit rostliny před mrazy. Listím, chvojím i přihrnutím zeminy je vhodné ochránit růže. Pokud pěstujete citlivější odrůdy, pak zvažte ochranu růžových keřů pomocí bílé netkané textilie. Rostliny jako juky, okrasné traviny, lilie nebo chryzantémy je také potřeba ochránit. Sami dobře víte, které části zahrady na mrazy trpí nejvíce. Postarejte se dobře i o mladé a čerstvě vysazené rostliny.

Chvojí borové i smrkové je ideální zimní ochranou na skalky i štěrkové záhony se suchomilnými rostlinami Zdroj: photowind / Shutterstock.com

Některé rostliny zimu na zahradně nepřežijí

Zazimování rostlin, které nesnášejí nižší teploty, je samozřejmostí. Pokud pěstujete rostliny v květináčích, pamatujte, že většina nádob promrzne skrz na skrz, což může poškodit rostlinu, ale také samotný květináč. Pokud chcete květináče venku ponechat, ujistěte se, že se jedná o mrazuvzdorné materiály.

Úklid zahrady před nástupem zimy se vyplatí

Ukliďte zahradu, jak nejlépe umíte. Hrabání listí je samozřejmě náročné, ale není nic nepříjemnějšího, než na jaře hrabat zahnívající vrstvy udusaného listí. Prohlédněte také veškerou zeleň, zda netrpí nemocemi. Napadeného listí i větviček se okamžitě zbavte, aby se onemocnění nešířila dál. Ideálně je hned spalte. Odstraňte také všechny zbytky rostlin ze zeleninových záhonů.

Hrabání listí je velmi důležité. Zdroj: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Zazimování hlíz ve sklepě

Jiřiny, dosny či gladioly jsou rostliny, které je potřeba vykopat a uskladnit v zimním období na tmavém a suchém místě. Pokud je pěstujete v nádobách, přesuňte je celé do sklepa nebo jiné vhodné místnosti.

Hlízy je třeba skladovat na chladném, ale bezmrazém místě Zdroj: Peter Turner Photography / Shutterstock.com

Osázejte zahradu cibulovinami

Podzim je obdobím sadby cibulovin. Modřence počkají až do listopadu, ale všechny ostatní cibuloviny je potřeba zasadit už teď. Na jaře vás potěší jako první bohatým barevným kvetením na ještě holých záhonech.

Cibuloviny je potřeba vysadit právě teď. Zdroj: shutterstock.com

Ostružiníky vytvarujte a upevněte ještě před zimou

Prořežte ostružiníky a malinoostružiníky. Na podzim je vhodné nejen tvarování a odstranění výhonů, které již nebudou plodit, ale také upevnění k opoře, plotu a podobně.

Nachystejte si zahradnické potřeby na příští sezónu

Pokud vám zůstane čas, opravte a uskladněte zahradnické náčiní. Trávníkovou sekačku v zimě nevyužijete stejně tak jako další stroje a nástroje. Za úvahu také stojí úklid garáže či kůlny.

Udělejte si pořádek v nářadí. Zdroj: me2724 / Shutterstock.com

