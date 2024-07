Blíží se červenec a s ním období letních dovolených. Aby všechno vaše snažení nepřišlo nazmar, vyplatí se zahradu před odjezdem na delší dobu připravit.

Dobrou přípravou si můžete zajistit, že zahradu najdete po návratu ve stejném stavu, jako byste vůbec neodjeli. Níže najdete pár tipů, které dělám, před odjezdem na dovolenou já.

Podívejte se na předpověď počasí

Léto bývá horké a suché. Může být, že vaše dovolená vyjde do období, kdy bude ve vaší oblasti pršet a je dobré o tom vědět.

Pozor: Není to tak vzácné, jak by se mohlo zdát. Předloni například se mi stalo, že prodloužený víkend, kdy jsem byl mimo zahradu propršel a vracel jsem se k rajčatům spáleným od plísně.

Zbavte se plevelů

Projděte zeleninové záhony a vyplejte je podle potřeby. Plevel bere vašim rostlinám vodu a konkuruje jim v příjmu živin. Během týdnů dovolené tak jako tak nějaký plevel vyroste, ale je dobré odjíždět s čistým štítem.

Tip: Malé plevely můžete zničit okopáním motyčkou, nebo použitím plečky ráno ve slunečný den. Jak malým rostlinám přerušíte kořínky a celý den na ně svítí slunce, spolehlivě zajdou.

close info Tomáš Trejbal / archiv T. Trejbala zoom_in Malé plevele spolehlivě zničíte okopáním ve sluneční den

Půdu prokypřete

Říká se, že jednou okopat je jako dvakrát zalít. Tam, kde nemulčujete, nebo pokud nemulčujete vůbec, zahradu proto před odjezdem prokypřete.

Okopáním narušíte v půdě vytvořené kapiláry a zpomalíte odpar vody. Nakypřená půda pojme více vody.

Vše důkladně zalijte

Obejděte zahradu a vše důkladně zalijte. Zeleninové záhony, čerstvě založené záhony s květinami, ale i stromy a keře zasazené letos, případně loni.

Tip: Pokud můžete, snažte se závlahu alespoň částečně automatizovat.

pořiďte, nebo vyrobte si olla nádoby

zapojte alespoň v zeleninové zahradě kapkový závlahový systém. Ve skleníku by kapková závlaha měla být skoro standardem.

ke stromům dejte zavlažovací vaky

květináče vyměňte za samozavlažovací

na balkon, ale i k pokojovým rostlinám můžete pořídit speciální automatické závlahy

close info Tomáš Trejbal / archiv T. Trejbala zoom_in Přelití může být stejně škodlivé jako nedostatek vody

Pozor: Přelití může být stejně škodlivé jako nedostatek vody. Zvažte nutnost zalévání podle aktuální předpovědi počasí a podle typu půdy, který v zahradě máte. Na jílovitých půdách dojde k přelití snadněji.

Co můžete, zamulčujte

Mulč vám pomůže udržet vlhkost v půdě a zároveň omezí růst plevelů. Ideálními mulčovacími materiály jsou štěpka, sláma, případně u některých rostlin borová kůra. Zkontrolujte před odjezdem, jestli je vrstva mulče všude dost silná a případně ho doplňte.

Tip: Zamulčováno mám i na balkonu. Používám tenkou vrstu štěpky pro snížení odparu a ochranu povrchu půdy před erozí a semeny plevelů.

Rostliny ořežte

Projděte rajčata a zbavte se zálistků, jahodám odstraňte šlahouny, na česneku paličáku květové stvoly. Květiny zbavte odkvetlých květů, prořežte ořešáky, kaštanovníky, udělejte letní řez meruňek. Rychle rostoucí keře zbavte překážejících výhonů, ořežte živý plot. Posekejte louku a podle výhledu počasí i trávník. Pokud bude horké léto, nastavte sekačku na vyšší výšku seče, aby vám trávu nevypálilo slunce.

Vysoké a pnoucí rostliny vyvažte k oporám

Během dovolené rostliny výrazně poskočí v růstu. Rajčata, okurky, ačokču, hrášek, pnoucí fazole a řadu dalších vyvažte k oporám, případně ověřte, že se pnou jak mají.

Skliďte maximum zeleniny, ovoce i bylinek

Začátek léta se kryje se sklizněmi. Na zahradě dorůstají saláty, květáky, kedlubny, zrají jahody, první třešně, rybízy a další. Nezapomeňte sklidit bylinky a dát je schnout do svazků, nebo na síta.

close info Tomáš Trejbal / archiv T. Trejbala zoom_in Slimáci umí v době vaší nepřítomnosti napáchat na úrodě velké škody

Zbavte se škůdců a případných chorob

Pokud vás v zahradě trápí slimáci, mšice, molice a další škůdci, je dobré proti nim preventivně zakročit i před dovolenou. Rostliny lákající slimáky ochraňte měděnými límci. Před dovolenou se nezdráhám nasypat kolem citlivých rostlin a malých sazeniček granule Ferramol proti slimákům. Mšice, které nezvládají přirození predátoři postříkejte před dovolenou výluhem z rebarbory, nebo některým z komerčních biologických postřiků (Rock Effect, Spruzit).

Udělejte preventivní postřiky proti plísni na rajčatech, okurkách a padlí. Osvědčil se mi postřik z mléka a vody, případně komerční Cannacure nebo Leaf Coat od BioBizz.

close info Tomáš Trejbal / archiv T. Trejbala zoom_in Preventivní postřik rozhodně nepodceňujte, má smysl

Tip: Košťálovinám s nástupem letních dní začne škodit triumvirát škůdců - molice, larvy běláska a dřepčíci. Pokud rostliny ještě nemáte napadené, stojí za to přikrýt je před odjezdem bílou netkanou textilií nebo velmi jemnou sítí.

Květináče a sadbovače přesuňte mimo přímé slunce

Rostliny v nádobách jsou na letní horko nejnáchylnější. Půda v květináčích vysychá výrazně rychleji. Rostliny jí mají většinou i méně, než by ideálně potřebovaly. Pokud nemáte automatický závlahový systém pro rostliny v nádobách, přesuňte květináče s rostlinami (i těmi slunomilnými) do stínu nebo polostínu. Budou méně vysychat a zvýšíte šanci, že vaši nepřítomnost lépe zvládnou.

Přesunutí do stínu platí i pro sadbovače s malými sazeničkami, nebo s kořenícími řízky. Osvědčilo se mi přesunutí sadbovačů ven, do stínu na severní straně domu, kde tolik nevysychají a kde na ně může i občas zapršet.

Tip: Kratší dovolenou - prodloužený víkend, až týden - můžete vyřešit i naplněnou pet lahví s vodou, do které uděláte z boku dírky. Petku položíte na květináč a necháte ji pomalu odtékat k rostlině. Skvěle to funguje pro rostliny v nádobách, ale teoreticky to můžete využít i u rajčat v záhonu.

Poproste souseda, rodinu nebo kamarády

I když zahradu před dovolenou perfektně nachystáte, je lepší, když se na ni sem tam někdo staví a projde ji. Zkuste poprosit souseda, nebo kamarády, jestli by se u vás v zahradě jednou za 2-3 dny nestavili. Může zalít, něco sklidit, vyřešit problém se škůdci, nebo chorobu (typicky plíseň na rajčatech).

Tip: Můžete mu nabídnout možnost si cokoli sklidit, případně, že pro ně uděláte na oplátku to samé, když budou na dovolené oni.

Pozor: Stojí za to zahradu s pověřeným člověkem projít, ukázat mu, kde se pouští voda, co můžou být hlavní rizika, kde se dá co sklízet a jak si případně poradit s nenadálou chorobou, nebo se škůdci.

Největší rizika v době naší nepřítomnosti

1️) Nedostatek vody:

V létě může být nedostatek vody jedním z největších problémů pro zahradu, zejména pokud jsou teploty vysoké a srážky vzácné. Bez pravidelného zalévání mohou rostliny rychle uschnout a zemřít.

2️) Škůdci a choroby:

Když nejste doma, nemůžete sledovat a řešit problémy se škůdci a nemocemi. Ty se můžou rychle šířit, poškodit rostliny a zničit úrodu.

3️) Plevel:

Bez pravidelné údržby může plevel rychle ovládnout vaši zahradu a brát vašim rostlinám živiny, vodu a světlo.

4️) Rychlý růst:

Některé rostliny, hlavně ty, které rychle rostou, je třeba pravidelně vyvazovat, vyštipovat je, případně je ořezat.

5️) Úroda:

Pro velkou část jednoleté zeleniny je léto hlavním období sklizně. Ta by během vaší nepřítomnosti přišla nazmar. Nesklizené plody rostlinu zbytečně vysilují a při přezrání se můžou stát lákadlem přo škůdce a vstupem pro choroby.

Dřina, která se vyplatí

Tato rizika jsou hlavní body, které je třeba pokrýt. Stejně jako plánujete dovolenou a věnujete čas před odjezdem balení, abyste si ji užili, si rezervujte čas na péči o zahradu než finálně odjedete.

Sepsal jsem to podrobně, takže to může znít jako hodně práce. Nebudete pravděpodobně dělat vše, nějaký čas to zabere, ale vyplatí se to. Chráníte si práci, kterou například zelenině věnujete už od zimy. Po návratu z týdenní až 9 denní dovolené si tímto zajistíte, že se vaší zahradě téměř nic nestane. I po dvou týdnech budou škody minimální. Létu zdar!

O autorovi

Cesta z města Tomáše Trejbala přivedla k přírodní zahradě. Tu svou, krásnou a udržitelnou, buduje s velkou vášní. prirodnizahrady.cz

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v červencovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář, prirodnizahrady.cz