3 nejlevnější a nejefektivnější přírodní hnojiva našich babiček. Používáte je?

Pamatujete ještě, co používala vaše babička z domácích přírodních hnojiv? Docela obyčejné věci, které se hodí místo hnojiv, jsou přírodní a nestojí vás ani kačku? Žádná kouzla to nebyla, a přece babičkám rostly kytky jedna báseň.

Zdroje: www.nkz.cz, living.iprima.cz

Nejjednodušší přírodní hnojivo je čaj

A co takhle čaj Twiggy, který znaly naše babičky? Nejen černý čaj pojmenovaný po slavné hubeňoučké modelce, ale jakékoli čajové sáčky si můžete uschovat a po vzoru našich babiček použít jako přírodní hnojivo pro pokojové rostliny, ale i pro jakékoli jiné. Výhodou čajových sáčků je, že jsou malé a k rostlinám se báječně hodí. Není nutné sáček trhat či louhovat a připravovat tekuté hnojivo. Stačí vedle rostliny v nádobě vyhloubit jen malou jamku, do které sáček uložíte a zakryjete hlínou. Nemusí to být nijak hluboko. Při každém zlití se do půdy uvolní látky z čaje, které jsou rostlinám prospěšné. Je to především dusík, fosfor, hořčík a draslík. Navíc čajový sáček udrží i trochu vlhkosti, kterou může rostlina využít.

Použité čajové sáčky ještě najdou uplatnění jako hnojivo pro rostliny. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Kopřivová jícha je vydatné a dobře známé přírodní hnojivo

Pokud máte možnost připravit si hnojivo z kopřiv, pak neváhejte. Protože je nutné nechat jíchu dva týdny kvasit, počítejte s tím, že bude potřeba nelibě zapáchající nádobu uložit někde stranou. Kopřivová jícha čili výluh je bohatá na draslík, dusík, fosfor a vápník. Kopřivové hnojivo si vyrobíte jednoduše z úporného plevele, takže můžete jednoduše zabít dvě mouchy jednou ranou, ale chce to nějakou práci navíc. Vypleté kopřivy nasekejte na menší kusy, se kterými budete moci dobře manipulovat. Nasypejte je do nádoby a zalijte studenou vodou. Čas od času promíchejte a nechejte v nádobě kvasit na slunci dva týdny. Na konci procesu už nebude nálev kvasit, tak poznáte, že je jícha vhodná k použití. Ovšem před tím musíte ještě nálev ředit čistou vodou, a to v poměru 1:10.

Kopřivové hnojivo je skvělé, ale vznikne až dvoutýdeným kvašením. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Dřevěný popel patří mezi skvělá přírodní hnojva

Jedním z nejobyčejnějších a dříve naprosto obvyklých materiálů vhodných ke hnojení rostlin je dřevěný popel. Je nutné zdůraznit, že žádný jiný, ale skutečně jen dřevěný, štěpkový, z dřevěných pelet a briket. Pokud chcete porovnat obsah látek v popelu, tak jak se běžně uvádějí na minerálních hnojivech jako NPK (dusík, fosfor, draslík), v popelu najdete tyto živiny v poměru 0:1:2. Navíc je v popelu i hořčík i vápník. Popelem můžete posypat zahradu, ale nic se nesmí přehánět, a proto je i pro použití popela stanovené pravidlo. Na 1 m2 se hodí použít 0,5 až 2 kg dřevěného popela.

