Přírodní hnojivo na jabloně zadarmo: Všechny suroviny máte doma a vyhazujete je

Ovocné stromy bychom měli také přihnojovat, ale jen několikrát za sezonu. Víte, která přírodní hnojiva můžete použít na jabloně? Kromě průmyslových produktů, které nabízejí obchody, můžete využít i přírodích prostředků, které často končí v popelnici. Jablůňkám totiž vyhovují také různá domácí hnojiva, o kterých možná ani nevíte.

Přihnojování jabloní a ovocných stromů

Jabloně a další ovocné stromy se často vůbec nehnojí, a to především pokud jde o dospělé velké stromy. Přihnojování ovocných stromů je však samozřejmě možné, u malých stromků vhodné a při výsadbě zcela běžné. Základními hnojivy používanými pro jabloně a další stromy v sadu jsou organická hnojiva jako kompost, hnojůvka, chlévská mrva, zelené hnojení, ale také fekálie. Hnojení ovocných stromů se doporučuje maximálně třikrát do roka, základem by měla být vždy zmíněná organická hnojiva, minerální hnojiva jsou vhodná jen jako doplněk.

Pokud budete přihnojovat větší jabloň, pak si uvědomte, kam až zhruba sahají její kořeny. Drobné kořínky na okraji kořenového systému jsou totiž ty, které nejlépe vstřebávají živiny z půdy. Hnojíme proto pod korunou nejlépe mimo drn, ale u větších stromů je jisté, že je třeba aplikovat hnojivo zálivkou přes trávník.

Pravidelná péče o mladé ovocné stromy je základ, starší stromy lze také hnojit, ale málokdo to dělá. Zdroj: encierro/Shutterstock.com

Organické zbytky jako přírodní hnojivo

Chcete-li přihnojit vaši jabloň, pak můžete použít také zbytky z domácnosti, které jinak běžně vyhazujete. V podstatě je možné do půdy v blízkosti stromu zahrabat organické zbytky, které byste obyčejně dali na kompost. Tato varianta se spíš nabízí, pokud vlastní kompost nemáte. V případě že ano, můžete si totiž připravit výluh z kompostu. Jak na to?

Ideální je hnojit přímo pod korunu stromu mimo drn. Zdroj: natalia bulatova / Shutterstock.com

Výluhem z kompostu přihnojte jabloně

O přínosu kompostu není pochyb, ne vždy je však nutné do okolí stromu nebo rostliny přidat další hmotu. V tom případě můžete vyrobit jen výluh z kompostu, který použijete jako tekuté hnojivo. Výluh lze připravit pomocí jutového pytle do které dáte zhruba 4 l kompostu a ponoříte jej zavázaný do dešťové nebo odstáté vody. Po dvou dnech louhování vytáhněte pytel ven, obsah vraťte na kompost a zřeďte výluh tak, aby měl barvu slabého čaje. Takovým hnojivem můžete zalévat nejen jabloně a ovocné stromy, ale veškerou zeleň. Kompost a kompostový výluh dodají stromům především dusík a pak také malé množství fosforu a draslíku. Ale i další prvky jako hořčík či vápník.

První jablka budou ke sklizni už koncem léta. Přihnojte stromy nyní a dodejte jim živiny. Zdroj: Nungning20 / Shutterstock

Jabloně ocení i dřevěný popel

Vhodným materiálem, který vzniká spalováním dřeva, je také popel. Mějte na paměti, že skutečně jen dřevěný popel lze k rostlinám použít. Popel je vhodné rozsypat a zapracovat do půdy. Popel můžete také smíchat s vodou a používat k zalévání. Popel stromům dodá draslík a vápník i další minerály jako například mangan, měď, zinek a železo.