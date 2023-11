Zahrada se spolu s rostlinami neustále proměňuje. Vytrvalá krása kamenů jí dá pevný základ. Využijte jejich jedinečný vzhled i schopnost střádat v sobě teplo. Poslouží jako solitéry nebo jedinečný podklad pro rostliny.

Věčná skalka

Proč jsou skalky stále tak oblíbené? Nabízejí jedinečné propojení kamenů a rostlin, mají v sobě ryzí kouzlo přírody. Můžete na nich pěstovat skalničky, horské rostliny ze všech koutů světa, ale také suchomilné bylinky ze Středomoří, nebo sluncemilné trvalky. Ideální je využít přirozené zvlnění zahrady, skalce to nejlépe sluší v mírném svahu či na slunném vršku. Kameny pokládejte na šířku, alespoň třetinou by měly kotvit v zemi. Místa pro rostliny mezi nimi můžete mulčovat štěrkem z téže horniny.

Máte rovnou zahradu?

Pro ni je jako stvořená takzvaná spárová skalka, která na ní působí přirozeně a přitom atraktivně. Tento skvělý nápad pochází od tuzemských skalničkářů a je obdivovaný po celém světě. Obecné pravidlo zní, že kameny je lepší pokládat na ležato – je to stabilnější a přirozenější. Ovšem spárová skalka tvoří výjimku. Kusy vrstevnatě odlučných hornin (břidlice, opuka aj.) jsou ukotvené do podloží tak, aby stály vertikálně, avšak blízko sebe. Vzniklé spáry vyplníte zeminou dle nároku rostlin, vylehčenou štěrkem. Základem každé skalky, klasické i spárové, je každopádně až 0,5 m silná vrstva drenáží vylehčené půdy. Použít můžete štěrk, písek, ve spodní vrstvě i drobné kameny a zbytky cihel.

Propojení kamene a kvetoucích rostlin je zkrátka magické.

Půvabná zídka

Snad každé zahradě sluší kamenné zídky. Mohou zpevňovat prudké svahy a vytvářet terasy, nebo naopak v oboustranné variantě stát na rovině jako krásný předěl nebo plot. Nižší zídky mohou vroubit i vyvýšené záhony.

Můžete je stavět jen z kamenů, na sucho. Budou držet i bez malty? Ano, ovšem zídka zpevňující svah by měla na metr výšky ustoupit alespoň o 15 centimetrů. Mezery mezi zídkou a svahem vysypte štěrkem nebo pískem – drenáž odvede přebytečnou vodu a přispěje k její stabilitě. Zídku na rovině postavíte ze dvou řad kamenů, které stojí naproti sobě a opírají se o střed vyplněný kameny, štěrkem a zeminou – ustupují stejně, jako by kopírovaly svah.

Zídku zvládnete postavit i bez malty.

Ideálním materiálem pro zídku jsou plošší kameny, můžete však využít různě tvarované kousky. Jen je třeba trpělivě hledat to pravé místo pro každý kámen, aby do sebe vzájemně co nejlépe zapadly. Základní řadu kamenů ukotvěte v zemi, další řady klaďte jako cihly, nad spáry mezi předchozími. Spáry vyplňte lehkou zeminou, například směsí kompostu s pískem. Aby se nevyplavovala, měly by se kameny mírně naklánět ke svahu. Přímo ve spárách můžete pěstovat drobné suchomilné rostliny, netřesky, mateřídoušky aj. Sázejte je na místa, kde se vodorovné a svislé spáry setkávají ve tvaru obráceného písmene T. Nemusíte je však osadit všechny – prázdné skuliny poslouží jako útočiště pro užitečné ještěrky, slepýše či čmeláky.

Uhrančivé solitéry

S množstvím opatrně Ačkoli jsou kameny rozmanitých hornin lákavě pestré, většinou se vyplatí střídmost. Pokud máte rádi harmonii, využijte ve stejné části zahrady raději jen jeden typ horniny.

Větší solitérní kameny mohou oživit třeba záhon pro suchomilné rostliny zamulčovaný štěrkem. Krásně se vyjímají i ve výsadbách stínomilných trvalek či v objetí mechů – tato kombinace je základem proslulých japonských zahrad. Je to nejen pohlednější, ale i mnohem praktičtější než je položit do trávy, která na rozdíl od mechu vyžaduje neustálé stříhání.

Inspirovat vás mohou i tradiční japonské studánky, které využívají přirozenou krásu kamene. Pořídit si tak velký dlabaný kámen není snadná záležitost. Ale pokud si dobře rozmyslíte, kam jej usadit, bude vás těšit již navždy…

