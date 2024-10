Lenka Somolová 23. 10. 2024 clock 7 minut

Ať už potřebujete vytvořit pohledovou clonu, nebo jen hledáte zajímavou solitéru, pestré podzimní zbarvení oceníte vždy. Pokud se přidají zajímavé plody, neobvykle pozdní květy nebo zajímavá vůně, je podzimní efekt dokonalý.

Chladná rána už pomalu podsouvají myšlenku na sychravé podzimní dny a začínají vybarvovat listy dřevin. Ještě se můžete těšit z posledních květů, ale štafetu postupně přebírají pestře zbarvené dřeviny. A rovněž nastává vhodný čas pro jejich výsadbu.

Sladká vůně buchet

Nejen barvou, ale i vůní upoutá zmarličník. Je dost pravděpodobné, že při procházce parkem ho dřív ucítíte, než uvidíte. Čerstvě spadané listy totiž vydávají intenzivní aroma. Jeho podzimní vůně je opravdu kouzelná, nejčastěji popisovaná jako vůně cukrové vaty nebo čerstvě upečených buchet a překvapí vás v místech, kudy jste třeba v létě bez povšimnutí procházeli.

Nejčastěji se setkáte se zmarličníkem v podobě hustě větveného nebo převislého stromu. Najdete ovšem i keřovitě rostoucí exempláře vhodné do zahrad. Kromě vůně dokážou zahradu právě na podzim prozářit barevnou paletou sahající od růžové přes žlutou a oranžovou k červeně vínové.

close info fotookamziky / Shutterstock zoom_in Zmarličník japonský

Některé kultivary zaujmou barevným listím i na jaře hned při rašení, jako například Ruby s listy na počátku vegetace hnědavými, na podzim s jasně červeným až tmavě červeným odstínem. To kultivar Rotfuchs má listy tmavě červené až tmavě purpurové hned na začátku sezony, na podzim se ještě přebarví do oranžově bronzové.

Zmarličníkům jsou velmi podobné zmarliky. Mají velmi pěkné, nápadně srdčité listy, které stejně jako olistění zmarličníků hýří podzimními barvami. Přidanou hodnotou jsou nápadné jarní květy vyrůstající přímo z holých, ještě neolistěných větví. Barevnost květů se podle kultivaru pohybuje od růžových a fialových odstínů až po bílou. Dobře rostou v propustných, mírně vlhkých půdách s dostatkem živin.

close info Wut_Moppie / Shutterstock zoom_in Zmarilka kanadská

Květy podzimu

Co se neobvyklé doby kvetení týče, je zajímavou volbou do jakékoliv půdy nenáročné heptakodium jasmínokvěté. Vykvétá až pozdě v sezoně, na přelomu léta a podzimu, drobnými bílými květy uspořádanými do bohatých lat. Kolem keře se šíří nápadná, ale jemná vůně. Pozdní květy jsou cenným zdrojem nektaru pro hmyz a lákají včely i motýly.

Po odkvětu ještě po květech zůstávají na rostlině růžově červené zákrovní listeny, a tak se zdá, jako by heptakodium kvetlo znovu. Listy tohoto keře se barví do žluta a po opadu je zvláštností také v pruzích se odlupující kůra na zajímavě tvarovaných větvích.

close info Marinodenisenko / Shutterstock zoom_in Heptakodium je ozdobné i barevnými listeny

Neobvyklá doba kvetení a zároveň nápadné podzimní zbarvení – to jsou podmínky, které splňují vilíny. Ovšem co se nároků na půdu a volbu vhodného stanoviště týká, musíme být už obezřetnější.

Vilíny potřebují zejména dobře propustnou půdu s vysokým podílem humusu. Navíc je důležité, aby půda byla mírně kyselá až kyselá. Dařit se jim bude na přímém slunci nebo na místě s takzvaným toulavým stínem a vyšší vzdušnou vlhkostí.

Místo je třeba vybírat rozvážně i s ohledem na jejich budoucí velikost. Starší rostliny totiž přesazování nesnášejí a dobře nereagují ani na řez. Vilíny kvetou od února do dubna a jejich květy krásně voní. Přes léto nejsou barevně příliš nápadné, vyniknou snad jen neobvyklou stavbou větví, ale na podzim se na scénu vracejí v plné kráse svým barevně hýřícím listím.

close info guentermanaus / Shutterstock zoom_in Vilín prostřední

Vilínu příbuzná fotergila nebo také kuska kvete v celkem obvyklé době – tedy přibližně od poloviny dubna. Bílé květy podobně jako u vilínů příjemně voní, mají zvláštní štětkovitý tvar a objevují se ještě před rašením listů. Ty se přidávají zhruba v polovině kvetení. V průběhu sezony listy nejsou barevně nijak nápadné, jejich barevná hra začíná také na podzim, kdy se přebarvují do odstínů zlaté, oranžové a sytě červené a vínové.

Fotergila má stejně jako vilín nejraději rovnoměrně vlhkou, středně živnou, kyselou půdu, pak se dočkáte nejkrásnějšího podzimního vybarvení. Ocení slunné stanoviště, ale v sušších oblastech pro ni bude lepší polostín. S místem nebývá potíž, kuska roste celkem pomalu a v nabídce bývají i kompaktně rostoucí kultivary vhodné i do menších zahrad.

Půvabný a domácí

Pokud si do vašeho výběru přidáte požadavek původnosti a budete vybírat mezi domácími druhy, může jednu z předních příček na seznamu nejzajímavějších podzimních keřů obsadit známý brslen evropský. Ke zbarvení listů se u něj přidává tvarová a barevná hodnota nápadných plodů. Tvar čtyřhranných tobolek připomíná birety katolických kněží a dal brslenu české lidové pojmenování „kvadrátky“.

Tobolky jsou čtyř- nebo pětipouzdré, purpurové, červené nebo načervenalé a uvolňují se z nich černá, hnědá nebo bílá semena obalená oranžovým míškem. Právě ta vyhledávají s oblibou jako potravu červenky a nestravitelná semena pak šíří do okolí. Tvrdé a žlutě zbarvené brslenové dřevo mělo dříve pro svou houževnatost řadu využití, vyráběly se z něj součástky hudebních nástrojů, pletací jehlice, malířské uhly i párátka.

close info Katho Menden / Shutterstock zoom_in Červenka hoduje na brslenu

Zářivé barvy i jedlé plody

V parcích a zahradách často narazíme na původem čínský brslen křídlatý – ten se na podzim vybarvuje opravdu velmi intenzivně, a to do ohnivě červených tónů. Svou okrasnou hodnotu neztrácí ani v zimě po opadu listů, teprve tehdy totiž vyniknou jeho stroze a přísně stavěné větve s nápadnými korkovými lištami.

close info IrynaL / Shutterstock zoom_in Brslen křídlatý

Podobně jako brslen má žlutě zbarvené dřevo i ruj vlasatá. Její dřevo se dokonce využívalo k barvení vlny a hedvábí. V zahradách a parcích se ruje pěstují pro neobvyklý tvar zakulacených listů a atraktivní nadýchaná květenství. Ta se na keři objeví začátkem léta a mění svou barvu podle stoupajících teplot a pH půdy.

Keř v plném květu vypadá, jako by se halil do obláčků kouře. Podzimní vybarvení listů je kouzelné. K základní barevnosti, která se liší podle kultivaru a od zelených tónů přechází z narůžovělé přes purpurovou až k pomerančově oranžové a ohnivě červené, se ještě s chladnějšími dny přidává efekt barevných skvrn.

close info Philip Bird LRPS CPAGB / Shutterstock zoom_in Ruj vlasatá na podzim

Na půdu i půdní vlhkost je stejně jako ruj nenáročný a v posledních letech velmi oblíbený muchovník. Zdá se být dřevinou moderních zahrad, ale svým příjemným vzhledem a celoročním efektním působením zaujal zahradníky už velmi brzy.

Do Anglie byl dovezen ze Severní Ameriky už roku 1746. Efektní jsou tyto keře svou celkovou jemnou stavbou a barevně zaujmou hned při rašení, bronzovým zabarvením pupenů a listů. Drobné bílé květy celkový dojem jen podtrhnou. Červnovým bonusem jsou jeho jedlé a chutné plody. A opět to nejlepší na konec – krásné a ohnivé podzimní zabarvení listů.

close info Inna Giliarova / Shutterstock zoom_in Krásně zbarvené listy muchovníku

Posledním druhem, který by neměl při hledání podzimních nej – uniknout vaší pozornosti, je jeřáb. Ano, pravda, jeřáby jsou poměrně velké a rozložité stromy, ale najdeme mezi nimi i přirozeně keřovité druhy.

Jedním z nich je jeřáb Koehneův. Kromě své uměřené výšky na podzim nabízí nádherně zbarvené zpeřené listy vybarvené do červených a vínových tónů. Ty přímo úžasně kontrastují s nezvykle bíle zbarvenými korálky jeřabin.

Ať už se ve své zahradě rozhodnete pro typické nebo méně obvyklé barevné kombinace a variety, přinesete si do ní s barevným listím a zajímavými plody něco z energie teplého léta a užijete si nekonečnou proměnlivost podzimní přírody.

O autorce

Lenka Somolová vystudovala zahradní tvorbu a profesionálně se věnuje pěstování rostlin.

