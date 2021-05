Proč nekvete oleandr: Toto je podrobný přehled příčin

Oleandr, nebo Nerium oleander, je zelený keř, který má kožovité listy ve tvaru čepele a malé květy v bílé, růžové a žluté barvě. Upřednostňuje suché, mírné klima se spoustou slunečního svitu. I když je nenáročný na péči, vyžaduje specifické podmínky. Zjistěte, proč vám oleandr nekvete.

I když je prudce jedovatý, je oblíbeným dekorativním keřem jak na zahradách, tak na balkónech. Jeho původ je neznámý. Rozšířil se totiž po celém světe. Pokud ho chcete pěstovat, připravte se, že budete muset plánovat. Od umístění, po zálivku a zabezpečení rodiny. K usmrcení dospělého člověka stačí obvykle sníst dva listy, u dítěte jeden.

Proč oleandr nekvete

Oleandr je obecně považován za rostlinu, která kvete hojně celé vegetační období od jara do podzimu. Květy krásně voní a skvěle vypadají. Důvodů, proč tento keř nenasadí květy, může být mnoho. Zkuste problém odstranit pomocí vylučovací metody.

Kam oleandr umístit

Keři se daří především ve středomořských oblastech, proto bude podobné podmínky požadovat i u nás. Miluje slunné a teplé místo s optimální teplotou kolem 15–25 °C. Jakmile teplota klesne, kvetení se zastavuje. Ujistěte se také, zda mu jiná vegetace nebrání v zachytávání slunečního záření. K tomu, aby se mu dařilo, potřebuje alespoň 4 hodiny životadárných paprsků.

Keři se daří především ve středomořských oblastech. Zdroj: Shutterstock.com / Christian Mueller

Jak oleandr hnojit

Ačkoli se oleandr dokáže přizpůsobit různým půdám, potřebuje vydatné hnojení. Na nedostatek živin reaguje právě absencí květů. Zalévejte ho hnojivem pro kvetoucí rostliny alespoň jednou týdně. Vyhýbejte se přípravkům s vysokou koncentrací dusíku, ty podporují růst zelených částí na úkor květů.

Kam oleandr vysadit

Jakmile si keř přinesete domů, je nutné ho přesadit. Pouze dostatečně prostorný květináč nebo místo na zahradě umožní, že bude růst a bohatě kvést. Na nové stanoviště ho zasaďte jen tak hluboko, jako byl v původní nádobě. Kořeny pomocí prstů rozprostřete a zasypte hlínou. Rostlina také bude těžit z přidaného kompostu, hnoje nebo rašeliny. Po výsadbě jej důkladně zalijte.

Prořezávání oleandru

Správný řez udržuje rostlinu zdravou a podporuje kvetení. Mladý keř stříhejte po dobu tří let. I když vám v tomto období bude kvést minimálně, připravíte ho na další sezóny. Nezapomeňte, že květy raší na mladém dřevě. Proto by se měl oleandr tvarovat na podzim. Větve zkraťte jen tak, aby na nich zůstaly dva nebo tři přesleny. To je místo, z něhož vyrůstají tři až čtyři listy najednou. Právě odtud vyraší na jaře nové výhonky s květy. Při prořezávání oleandru používejte ochranné pomůcky. Okamžitě si také umyjte ruce a zahradní nářadí.

Během horkých letních dní by měl být oleandr zaléván denně ráno i večer. Zdroj: Marianna Glavan / Shutterstock.com

Jak oleandr zalévat

V období kvetení je vhodné keř vydatněji zalévat. I když je odolný vůči suchu, na nedostatek vody reaguje hnědnutím a vadnutím květů a poupat. Během horkých letních dní by měl být zaléván denně ráno i večer. Zemina by neměla nikdy vyschnout. Pozor však na vodu, kterou jej zaléváte. Měla by být odstátá, aby rostlina nedostala tepelný šok. Oleandrům nesvědčí déšť. Kapky mohou poškodit květy. Vlhko také může způsobit napadení houbových chorob. Pamatujte také, že rostlina by neměla stát ve vodě. Mohly by jí začít uhnívat kořeny.

Choroby a škůdci oleandrů

I tento jedovatý keř napadají škůdci. Mohou to být mšice nebo plíseň způsobující šedý povlak na květech, poupatech i výhoncích. Může to být důsledek nadměrné vlhkosti, chladu, vydatného hnojení dusíkatými hnojivy nebo nedostatečným prouděním vzduchu mezi větvičkami. Infikované části rostliny odstraňte a vyhoďte. Nikdy je nespalujte ani nedávejte na kompost. Také neodstřihávejte uschlé květy. Jen odstraňte ty, které se již samy od rostliny oddělily.

