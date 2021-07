Proč macešky špatně kvetou? Nejspíš děláte úplně školáckou chybu

Macešky patří k nejoblíbenějším květinám a můžou být pestrobarevnou dominantou nejen vaší zahrady, ale nikdo je pro jejich nádherné barvy nepřehlédne ani na terase. Stačí však udělat pár přešlapů a o jejich květy přijdete. Ptáte se, proč někdy nekvetou?

Zdroje: www.wikihow.com, homeguides.sfgate.com, che.supermg.com

Květina mnoha podob

Macešky pěstuje na zahradě skoro každý milovník pestrobarevných květin. Nejčastěji se setkáváme s maceškou velkokvětou (Viola x wittrockiana), ale své příznivce má i o něco drobnější violka ostruhatá (Viola cornuta). Zahradní maceška velkokvětá má několik set kultivarů s květy v téměř všech barvách. Od žluté přes oranžovou, růžovou, purpurovou, tmavě hnědou až po téměř černou. Většinou bývají jednobarevné až tříbarevné s hladkými či zvlněnými okvětními lístky.

Dvouletka i trvalka

Macešky řadíme mezi dvouletky, ale ve skutečnosti to jsou spíše krátkověké vytrvalé rostliny. Vaše okolí mohou zkrášlit už brzy z jara před samotným nástupem letniček. Rychlý nástup květů v jarním období si můžete zajistit výsadbou předpěstovaných sazenic.

Rychlý nástup květů v jarním období si můžete zajistit výsadbou předpěstovaných sazenic. Zdroj: Profimedia.cz

Podmínky pro pěstování

Svými nádhernými květy vás budou oblažovat velmi dlouho, jestliže jim dopřejete půdu bohatou na živiny, která dostatečně udrží vláhu a dopřejete jim spíš místo, kde je stín či polostín. Nesvědčí jim v žádném případě prudké slunce. Kromě jiného potřebují tyto květiny stálý dostatek vody a pravidelné odstraňování odkvetlých květů.

Nekvetou vám macešky? Děláte nejspíš několik základních chyb

Jde o velmi vděčné květiny, kterým se zdánlivě daří kdekoliv. Maceška však umí být v některých ohledech pořádně náročná. Některé nedorazy odpouští a přečká, jiné se na jejím vzhledu brzy projeví.

Maceškám nesvědčí v žádném případě prudké slunce. Zdroj: Profimedia.cz

Nepodceňte výsadbu

Jedná se o jednu z nejčastějších chyb. Máte k dispozici hnůj a chtěli byste ho použít? Zatímco u většiny květin budete úspěšní, maceškám by to zcela určitě neprospělo. Čerstvý hnůj totiž velice snadno spálí jejich kořeny. Aby byl bezpečný, musel by minimálně rok vyzrávat pod vrstvou kompostu.

Jak správně vyživit záhony

Jestliže macešky něco opravdu potřebují, pak je to fosfor a draslík. Pořiďte si tedy komplexní minerální hnojiva a používejte je podle návodu. Dbejte také na to, abyste tyto květiny pěstovali v úrodné a nejlépe trochu jílovité půdě s neutrálním pH.

Dostatek vláhy

Značnou pozornost věnujte určitě také správné zálivce. Zejména na letní vedra jsou mělce kořenící macešky náchylné. Zalévejte je proto každý den navečer, ovšem pouze mírně, na přemočení zareagují nejprve shozením poupat, a poté úhynem.

Podzimní péče

Zcela určitě věnujte dostatečnou péči maceškám i před zimou. Zakryjte je mulčem z posečené trávy, sena či chvojí. Na jaře se vám za tuto starostlivost odmění a obrazí opět v plné své kráse.

Tip na závěr

V chladných oblastech bývá mnohem lepší přenést macešky do studeného skleníku nebo do chladného sklepa. Nemusí mít světlo, jen by nikdy neměly úplně vyschnout.