Pokládáte květináče a truhlíky přímo na zem? Děláte velkou chybu, říká odborník

Truhlíky plné květin ozdobí každé okno, balkón či lodžii. Bohužel i tahle krása má své nepřátele. Co můžete dělat, aby vám ji škůdci nezničili?

Největším nepřítelem vaší balkonové flóry jsou mšice. Na světě jich existuje až 4000 druhů a zhruba 200 typů mšic patří mezi největší škůdce rostlin. Máte je ve vašem truhlíku? To poznáte poměrně snadno podle žlutých, zdeformovaných listů. Napadené balkónové rostliny rostou pomaleji a mívají na sobě i lepkavou látku. Když se podíváte na rubovou stranu listů, okamžitě je vám příčina jasná. Mšice! Na tomhle místě se škůdci objevují nejčastěji a je jen otázkou času, kdy vaši nádheru v truhlíku zlikvidují.

Na videu uvidíte, jak se zbavit některých škůdců:

Mrňousové s ničivou silou

Mšice jsou sice malé, nicméně jejich ničivá síla je obrovská. Hmyz nejdříve „propíchne“ povrch rostlinky (nejraději má listy, pupeny, květy či stonky) a vysává z ní živiny, čímž ji pomalu ale jistě zabíjí. Bohužel tím utrpení vaší květeny nekončí. Mšice jsou nebezpeční predátoři, kteří přenášejí virové choroby. Navíc rostlina polepená sladkou tekutinou, kterou vylučují, je ideálním terčem pro plísně, zejména pro houbovou čerň. Ta se šíří na listech velmi rychle a zabraňuje fotosyntéze. Pro váš zelený truhlík to je jen další hřebíček do rakve.

Mšice jsou agresivní predátoři. Vysají z rostlinek živiny a odsoudí ji tak k pomalému umírání. Zdroj: Profimedia

Pozor, molice!

Aby toho nebylo málo, dalším protivníkem vašich osázených truhlíků jsou molice. Jde o drobné mušky, jejichž působení poznáte snadno podle toho, že napadená rostlinka vypadá, jako by byla posypaná moukou. Molice samotné se skrývají na spodních částech listů, kde si budují své „základny“ pro nový rod. Kromě dospělých mušek jsou na rostlince přichycené i jejich larvy, které vysávají z květeny šťávu. Jakmile se jí nabaží, ze zbytku živin vyprodukují cosi, co vypadá podobně jako medovnice. Hmyz ji dokáže „vystřelovat“ do okolí, takže potřísní i listy sousedních květin. A je jen otázkou času, kdy je napadne houbová plíseň.

Molice zničí rostlinu i její okolí. Zdroj: Profimedia

Třásněnky jsou malí upíři

Stejně jako mšice a molice i třásněnky touží po šťávě z květin. Bohužel jde o nezřízeného jedlíka, který si z vašich pěstěných begóniích či kopretin udělá jednu velkou restauraci. A nejen to! Třásněnky jsou známé tím, že po sobě zanechávají trus a šíří choroby. Pokud nezasáhnete včas, bude osud vašeho truhlíku zpečetěn.

Totéž platí i u plísně padlí, která se na listech petúnií či surfinií projevuje šedozelenou barvou či zahnědlými skvrnami, které se zvětšují a napadají další a další části rostliny. Co tedy můžete dělat, aby se vašim truhlíkům škůdci vyhnuli?

Prevence je jednoduchá

Pořiďte svým květinám v truhlíku vhodnou půdu. Dostanou tak porci živin a budou odolnější.Respektujte klimatické podmínky každé rostlinky. Pokud vaše květena požaduje více slunce, dopřejte jí ho. Stejně tak jako „introvertnějším“ rostlinkám, které se třeba lépe cítí v polostínu.Se zálivkou to nepřehánějte. Vždycky počkejte, až truhlík vyschne, teprve poté mu dodejte vláhu. Pokud to budete s vodou přehánět, jen přivábíte molice, které vlhko milují.Dopřejte rostlinkám dostatek prostoru. Ve stísněných podmínkách se narušuje jejich imunita a tak se snadněji stanou terčem škůdců.

Trásněnka parazituje na květinách, ale také šíří choroby. Zdroj: Profimedia

Proč nepokládat truhlíky a květináče přímo na zem?

Existuje několik důvodů, proč zkušení zahradníci a odborníci nedoporučují pokládat truhlíky a květináče přímo na zem, tady jsou ty nejzásadnější:

Každá rostlina potřebuje dostatek slunce a vzduch. Na zemi většinou bývá chladno, vlhko a stín, což je ideální pro vznik plísní.

Nedostatečný odtok vody: Pokud truhlíky a květináče leží na zemi, může se voda hromadit v nádobách a nedostatečně odtekat. To mívá za následek přemokření kořenů rostlin a zvýšené riziko vzniku hniloby nebo houbových infekcí.

Pokládání truhlíků a květináčů na zem může usnadnit růst plevelů v okolí. Tím se zvyšuje konkurence o živiny a vlhkost pro vaše rostliny. Použití podložky nebo podložního materiálu může pomoci omezit růst plevelů.

Umístění truhlíků a květináčů přímo na zem může usnadnit přístup škůdců k rostlinám. Například slimáci nebo hmyz mohou snadno vylézt do květináčů a poškodit rostliny. Umístění truhlíků na vyvýšenou plochu nebo na podložku tento problém minimalizuje.

