Brambory patří mezi jednu z nejsnáze pěstovatelných zelenin na světě. Jen jedna věc je složitá, a ta nastává v době sklizně. Přesněji, je těžké na 100 % vědět, kdy přesně brambory sklidit, jelikož jsou to rostliny podzemní, tudíž není možné průběžně kontrolovat jejich stav. Růst se musí přibližně určovat podle délky natě. Kdy jsou tedy brambory připraveny k vykopání, a kdy je naopak určitě netahat? Podívejte.

Video, jak sázet a sklízet brambory, najdete na Youtube kanále ROK ZAHRADNÍKA:

Kdy sklízet brambory

Obzvláště pro nové zahradníky by sklizeň brambor mohla být oříšek. Ale není čeho se bát. Stačí se řídit pár základními pravidly a za chvíli si budete připadat jako bramborový profík. Jako první je důležité vědět, jak poznáte, že jsou brambory připravené ke sklizni.

To je velice jednoduché. Brambory jsou připravené ke sklizni ke konci vegetačního období, což je přibližně konec září až října. Důležité je kontrolovat listy natě. Jakmile budou žluté a uschlé, jsou brambory zralé. Poté je však ideální ještě počkat 2 týdny, než brambory vykopete, jelikož budou mít tlustší slupku a budou se moci lépe skladovat.

close info shutterstock.com zoom_in Pokud jste ve sklízení brambor nováčkem, není třeba se bát. Stačí se řídit pár základními pravidly, a za chvíli budete naprostý profík.

To nebylo tak těžké, že? Nyní je potřeba vědět, jak brambory vykopat. Ideální je si ke kopání brambor přinést 2 košíky, mísy nebo jiné nádoby, do kterých brambory budete dávat. S rýčem zacházejte co nejopatrněji, jelikož by se správně měl kompletně vyhnout hlízám.

Pokud se ale stane, že hlízu rýčem propíchnete, nic tak fatálního se neděje. Všechny takto poškozené brambory dejte do druhé nádoby, abyste je odlišili od neporušených brambor. Nádoba s poškozenými bramborami by měla zamířit přímo do kuchyně, jelikož se tyto brambory musí ihned sníst.

Kdy netahat brambory

Ideální den na sklizeň brambor je tehdy, kdy je sucho. Za žádnou cenu se brambory nesmí sklízet během deště nebo ihned po dešti. Toto je nesmírně důležité pravidlo, které je třeba dodržovat. Vlhkost může šířit nejen choroby, ale i hnilobu.

Proto je lepší pár dní počkat, než půda opět neuschne. Jinak byste měli po úrodě a celá vaše píle při sázení, opečovávání a následném vykopávání by přišla vniveč.

